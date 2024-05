Gobierno y dichos de Kast: “Antipatriota, propio de la ultraderecha en el mundo”

d172bce92a

Las declaraciones de José Antonio Kast en Madrid siguen resonando en el palacio de Gobierno, donde este lunes la ministra vocera Camila Vallejo comentó que “conocida la crítica transversal que tuvo sus dichos desde sectores de izquierda hasta sectores de derecha, da cuenta del rechazo a esa forma de expresarse hacia un Presidente de la República”. La ministra agregó que “también es claro que estas son las formas de hacer política de la ultraderecha en el mundo”. “Vemos al principal líder de la ultraderecha, hablándole a la ultraderecha, al mundo, y hemos visto ese mismo tono y esa misma forma de hacer política en otros liderazgos o movimientos de la ultraderecha”, dijo Vallejo. “Por lo bajo, antipatriota, no tengo nada más que agregar al respecto”, subrayó la autoridad política, separando estas declaraciones de las del Presidente Boric cuando, como diputado, habló del travestismo político del exministro Francisco Vidal. Ese episodio, dijo, es “incomparable”, con lo que ocurrió en Madrid. “No estamos hablando de un ataque personal, sino que una forma de hacer política y no estamos hablando a un Presidente de la República de tu propio país a quien criticas desde el extranjero”. Por su parte el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que lo de Kast no es un lenguaje “propio de quienes cumplen funciones públicas y sobre todo de quienes aspiran a conducir al país”. Agregó que esas declaraciones “no le hace ni bien a la política, no le hace bien al debate público, no le resuelve ningún problema a los chilenos y solo tensiona el ambiente político”. “Los desafíos que tiene el país requieren colaboración, requieren unidad y requieren altura de miras”, manifestó el subsecretario Monsalve.

