Nelson Hadad sobre la petición de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra: “Si sale de Israel va a ser detenido”

Tras más de siete meses de guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, el fiscal Karim Khan, indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de detención Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes como “matar deliberadamente de hambre a civiles”, “homicidio intencionado” y “exterminio y/o asesinato”.

A juicio del fiscal de la entidad, existen “motivos razonables” para creer que los líderes israelíes “tienen responsabilidad penal” en los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024