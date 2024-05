d172bce92a

Nacional Subsecretario Monsalve por visa Waiver: “Hay que sacar eso de la discusión político cotingente” Para el subsecretario del Interior, el riesgo de este beneficio no pasa por el cumplimiento de los requisitos ni por el trabajo calaborativo con Estados Unidos, sino más bien por un debate relacionado con "intereses electorales en ambos países". Diario Uchile Lunes 20 de mayo 2024 12:32 hrs. Santiago, 2 de noviembre de 2023. El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, junto al director nacional de SERMIG, Luis Eduardo Thayer, y el prefecto Ernesto León, jefe de Migraciones y Policía Internacional, realizan balance del proceso de empadronamiento biométrico. Adrian Aylwin/Aton Chile

Este lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la Prefecta General, Consuelo Peña, entregaron detalles relacionados con los avances de los acuerdos con Estados Unidos por la Visa Waiver en los procesos de revisión de quienes viajan a dicho país. Al respecto, el subsecretario adelantó que, en concreto, dentro de las nuevas medidas correspondientes a mantener la vigencia de este beneficio, “se está implementando un piloto para que previo al otorgamiento de la visa, Estados Unidos también pueda tener información de consulta previa respecto de antecedentes penales o policiales”. Esta información, cabe resaltar, se da en medio de un debate surgido en el parlamento norteamericano, en el que se acusa a Chile del ingreso de personas con antecendentes a dicho país, lo cual, además, ha suscitado poner en tela de juicio la mentención de este beneficio para el que es, hasta el momento, el único país latinoamericano en tenerlo. Y justamente sobre la cancelación de esta visa, Monsalve salió al frente y aseguró que “¿está en riesgo la visa Waiver? Por el cumplimiento de los requisitos y por el trabajo de colaboración con Estados Unidos, diría que no. Si hay un debate político marcado por los debates contingentes de ambos países que colocan este tema como un tema de debate político, sí. Y creo que esa también es una arista que hay que abordar”. “Creo que hay que sacar esto de la discusión político contingente vinculado a intereses electorales en ambos países y llevarlo al beneficio de nuestros ciudadanos y si estamos cumpliendo o no los requisitos que se colocan para la mantención de la visa waiver, creo que ese es el punto. La pregunta es si los estamos cumpliendo o no”, expresó. Sobre el trabajo conjunto con autoridades norteamericanas, Monsalve explicó que, desde julio de 2023, desde los aeropuertos chilenos no viajan personas que tengan antecedentes policiales y penales, y que esta información está disponible para Estados Unidos. En ese sentido, agregó que las personas naturales de Chile que están en Estados Unidos y presentan este tipo de antecedentes, ingresaron previo a la fecha señalada o lo hicieron a través de otro país. Asimismo, la Prefecta General, Consuelo Peña se refirió a la información señalada por la policia estadounidense y que da cuenta de cien bandas de origen chileno dedicas al “turismo delictual” en California, Arizona, Michigan, Indiana, Virginia, Nueva York, Florida y Ohio. “Lo responsable de mi parte es hablar del número que nosotros hemos aportado como institución y ese es el mismo número que el FBI, a través de Interpol, nos ha dado a conocer a nosotros y que se está corroborando“, aseñaló Peña. “El número preciso no lo voy a dar a conocer pero no tiene nada que ver con lo que se da a conocer en prensa. Este trabajo viene de una coordinación que lleva años. Nosotros formamos parte de Interpol hace muchos años y al hablar de bandar hay que ser específico en que, cuando se señala el número, no se da a conocer los nombres de las personas o si estas integran una o más bandas. El número que se señala a través de la comunicación de prensa no habla necesariamente de cuantas personas son las que están participando“, finalizó.

