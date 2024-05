31444165a3

Deportes Arranca este viernes: la programación de la fecha 14 del Campeonato Nacional Este fin de semana se disputará una nueva jornada del torneo chileno, que estará marcada por el duelo que protagonizarán Deportes Iquique y Colo Colo, clave en la lucha por los primeros lugares. Diario UChile Miércoles 22 de mayo 2024 11:34 hrs. El clásico de colonias entre Palestino y Unión Española abrirá una nueva fecha del Campeonato Nacional. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport.

Concluida la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, ya está todo preparado para que la pelota vuelva a rodar este a contar de este viernes con la penúltima jornada de la primera rueda. La acción comenzará el día 24 a contar de las 15:30 horas, con el clásico de colonias que protagonizarán Palestino y Unión Española en el estadio Municipal de La Cisterna. Respecto a los denominados grandes, el primero en saltar a la cancha será Colo Colo, el sábado a las 15:00 visitará en el Tierra de Campeones a Deportes Iquique, en un partido clave en la lucha por la parte alta del torneo. Un poco más tarde, específicamente a las 17:30, Universidad Católica, equipo que comparte con los dragones celestes y Coquimbo Unido el segundo lugar de la tabla, enfrentará a Cobreloa en Santa Laura. Por su parte, el líder Universidad de Chile intentará volver a los triunfos este domingo midiéndose ante Ñublense en el estadio Nacional, pleito pactado para las 17:30 Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional: Viernes 24 de mayo – Palestino vs. Unión Española, 15:30 horas, estadio Municipal de La Cisterna

– Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, 19:00 horas, estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera Sábado 25 de mayo – Huachipato vs. Everton, 12:30 horas, estadio Huachipato CAP-Acero, Talcahuano

– Deportes Iquique vs. Colo Colo, 15:00 horas, estadio Tierra de Campeones, Iquique

– Universidad Católica vs. Cobreloa, 17:30 horas, estadio Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

– O’Higgins vs. Cobresal, 20:00 horas, estadio El Teniente, Rancagua Domingo 26 de mayo – Deportes Copiapó vs. Audax Italiano, 15:00 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

– Universidad de Chile vs. Ñublense, 17:30 horas, estadio Nacional, Ñuñoa

