Política Senador Iván Flores (DC): “Sin inteligencia no tenemos posibilidad de combatir el crimen organizado” El parlamentario abordó el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso Nacional que prioriza una nueva agenda de seguridad. Además, se refirió a proyectos principales de este fast track legislativo, como el que mejora el Sistema Nacional de Inteligencia. Diario UChile Miércoles 22 de mayo 2024 13:55 hrs. Foto: Aton.

Un acuerdo entre el Gobierno y los representantes de las Cámaras del Senado y de Diputados fue anunciado este lunes, en el que se dará prioridad al llamado “fast track legislativo” en materia de seguridad. Este se dividirá en tres etapas hasta mayo del 2025 y contempla la discusión de los siete proyectos de ley pendientes del año pasado más 25 nuevas iniciativas. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, señaló que “los acuerdos son buenos independientemente de su total contenido”. “El mejor camino para poder avanzar en algunas materias es teniendo un acuerdo entre los dos poderes que son colegisladores: el Gobierno y el Congreso Nacional”, declaró e hizo mención de la tramitación de la agenda de seguridad del 2023 como ejemplo. Respecto a algunas críticas surgidas desde la oposición, Flores fue tajante al decir que es “su problema”. “Los acuerdos se toman institucionalmente y sabemos que más de algún solitario manifestará su desacuerdo siempre. Lo importantes es ver como nos juntamos los partidos políticos, las distintas bancadas”, sostuvo el miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. “De hecho, tenemos ya una comisión mixta para resolver el proyecto de reincidencia. Nosotros le dimos prioridad por ser un proyecto tremendamente relevante que puede terminar con la puerta giratoria. Allí habemos cinco senadores y cinco diputados y diputadas, y hemos podido avanzar en un buen acuerdo. Lo vamos a tener resuelto la próxima semana”, afirmó Flores. En el contexto de crisis de seguridad del país, el senador de la DC abordó los proyectos que le parecen más importantes, en específico, el que mejora el Sistema Nacional de Inteligencia. “El proyecto del Gobierno, hay que decirlo, era bastante malito. En algo tan delicado, como los sistemas de inteligencia, que cada policía tiene su propia inteligencia, pero que en la suma pueden potenciarse unas con otras. Está la Agencia Nacional de Inteligencia, que ha sido bastante crítica del proyecto. Y estamos viendo cuando llegue al Senado como agregamos y corregimos algunas materias”, expresó. “Sin inteligencia, no tenemos ninguna posibilidad de combatir el crimen organizado”, subrayó el parlamentario. Además, Flores entregó su visión respecto a propuestas que han surgido en las últimas semanas, que rozan la vulneración a los derechos humanos. “Estamos en un país donde el ejercicio democrático es algo que se intenta practicar todos los días, no siempre se logra. Tenemos populismos de todos lados, de la izquierda dura y de la derecha dura”, comentó. “En ese contexto empiezan a surgir ideas ‘maravillosas’ como regresar a la justicia militar, cuando siempre ha estado acotada, excepto en la dictadura, para resolver las causas entre militares. Pero hace tiempo se zanjó que las causas entre militares y civiles, lo resuelve la justicia civil”, mencionó el senador. En esa línea, Flores aseguró que: “Las propias Fuerzas Armadas están muy complicadas en tener que asumir tareas para las cuáles no han sido preparadas (…) Las FF.AA. solo conocen de la defensa del país, y ya sea preventivo o en situación de conflicto, su preparación es siempre letal, no disuasiva. No es para combatir la delincuencia”. Revisa la entrevista completa a continuación:

