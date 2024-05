8c7e860e92

6c62068c0b

Nacional Conadecus, Gobierno de Santiago y ACHM anuncian nueva demanda por masivo corte de luz en la RM La querella en defensa del interés colectivo de los consumidores, es en contra de Enel y Compañía General de Electricidad. "Familias sin luz por hasta 72 horas es inaceptable", destacó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego. Diario UChile Jueves 23 de mayo 2024 15:40 hrs. Foto: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Compartir en

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile, Carolina Leitao, presentaron una nueva demanda colectiva por los prolongados cortes de luz que afectaron a los capitalinos tras el sistema frontal de la jornada del martes. La querella en defensa del interés colectivo de los consumidores, es en contra de las empresas eléctricas Enel Distribución Chile S.A. (Enel) y la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), por los masivos cortes de luz durante el temporal del 20 de mayo del presente año, que ha dejado a más de 9 mil clientes sin servicio eléctrico en la Región Metropolitana. En la instancia también participaron los alcaldes: de Maipú, Tomás Vodanovic; de Cerro Navia, Mauro Tamayo; de Lampa, Jonathan Opazo; de Ñuñoa, Emilia Ríos; de La Reina, Juan Manuel Palacios; de Independencia, Gonzalo Durán; de Renca, Claudio Castro y de Padre Hurtado, Felipe Muñoz. Al respecto, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, comentó: “Una ciudad preparada es una ciudad más segura, y eso abarca no solamente las inundaciones, sino que también el suministro de los servicios básicos como el agua y la electricidad. Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a que cualquier tipo de lluvia termine con familias en Santiago y en Chile sin luz por hasta 72 horas, eso es inaceptable”. “Hacemos un llamado a la Superintendencia de Electricidad de Combustible, que investigue, formule cargos y aplique multas muy severas a estas empresas, porque de lo contrario, esto se va a seguir repitiendo, no olvidemos que el invierno aún no empieza y ya llevamos dos fenómenos graves de incumplimiento por parte de las empresas que han afectado la calidad de vida de las personas”, agregó la autoridad regional. Por su parte, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, lamentó que el país siga “en esta situación inaceptable de que las empresas eléctricas no pueden garantizar la continuidad del servicio a los consumidores”. “Por eso que seguimos insistiendo con los mecanismos que tenemos como demandar a las empresas, no solamente para que compensen, sino que también indemnicen por la falta de servicio a los consumidores, principalmente en sus hogares, donde no solo el problema es la falta de suministro, si no el daño que se puede provocar a sus aparatos electrónicos, en periodos largos de más de 72 horas sin energía”, destacó. Por su lado, Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), señaló que se han sumado a la acción colectiva de Conadecus para defender a los vecinos y vecinas de los cortes de suministro de energía de los últimos días. “Todos entendemos que un frente de mal tiempo puede causar problemas y dificultades, pero para eso debemos tener equipos de emergencia en las empresas, tienen que responder ante los consumidores, tienen que reponer el servicio y no causar daño. Así como las empresas cobran en un servicio también tienen que responder cuando ese servicio no es prestado”, enfatizó. Cabe recordar que recientemente, el pasado 9 de mayo, Conadecus, ya había ingresado una demanda por los masivos cortes de luz durante el temporal del 7 de mayo, y desde el año 2021 que mantiene acciones legales contra Enel Chile S.A., por causas similares a las actuales, constatando que, a la fecha, no hay mejoras en las condiciones del servicio. En concreto, la demanda interpuesta por Conadecus se basa en infracciones gravísimas a la Ley de protección a los Derechos de los Consumidores que han cometido las empresas eléctricas. Las que pueden y deben sancionarse por la autoridad correspondiente y esperar la indemnización por los perjuicios de los consumidores ante un bien esencial como el suministro eléctrico.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile, Carolina Leitao, presentaron una nueva demanda colectiva por los prolongados cortes de luz que afectaron a los capitalinos tras el sistema frontal de la jornada del martes. La querella en defensa del interés colectivo de los consumidores, es en contra de las empresas eléctricas Enel Distribución Chile S.A. (Enel) y la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), por los masivos cortes de luz durante el temporal del 20 de mayo del presente año, que ha dejado a más de 9 mil clientes sin servicio eléctrico en la Región Metropolitana. En la instancia también participaron los alcaldes: de Maipú, Tomás Vodanovic; de Cerro Navia, Mauro Tamayo; de Lampa, Jonathan Opazo; de Ñuñoa, Emilia Ríos; de La Reina, Juan Manuel Palacios; de Independencia, Gonzalo Durán; de Renca, Claudio Castro y de Padre Hurtado, Felipe Muñoz. Al respecto, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, comentó: “Una ciudad preparada es una ciudad más segura, y eso abarca no solamente las inundaciones, sino que también el suministro de los servicios básicos como el agua y la electricidad. Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a que cualquier tipo de lluvia termine con familias en Santiago y en Chile sin luz por hasta 72 horas, eso es inaceptable”. “Hacemos un llamado a la Superintendencia de Electricidad de Combustible, que investigue, formule cargos y aplique multas muy severas a estas empresas, porque de lo contrario, esto se va a seguir repitiendo, no olvidemos que el invierno aún no empieza y ya llevamos dos fenómenos graves de incumplimiento por parte de las empresas que han afectado la calidad de vida de las personas”, agregó la autoridad regional. Por su parte, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, lamentó que el país siga “en esta situación inaceptable de que las empresas eléctricas no pueden garantizar la continuidad del servicio a los consumidores”. “Por eso que seguimos insistiendo con los mecanismos que tenemos como demandar a las empresas, no solamente para que compensen, sino que también indemnicen por la falta de servicio a los consumidores, principalmente en sus hogares, donde no solo el problema es la falta de suministro, si no el daño que se puede provocar a sus aparatos electrónicos, en periodos largos de más de 72 horas sin energía”, destacó. Por su lado, Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), señaló que se han sumado a la acción colectiva de Conadecus para defender a los vecinos y vecinas de los cortes de suministro de energía de los últimos días. “Todos entendemos que un frente de mal tiempo puede causar problemas y dificultades, pero para eso debemos tener equipos de emergencia en las empresas, tienen que responder ante los consumidores, tienen que reponer el servicio y no causar daño. Así como las empresas cobran en un servicio también tienen que responder cuando ese servicio no es prestado”, enfatizó. Cabe recordar que recientemente, el pasado 9 de mayo, Conadecus, ya había ingresado una demanda por los masivos cortes de luz durante el temporal del 7 de mayo, y desde el año 2021 que mantiene acciones legales contra Enel Chile S.A., por causas similares a las actuales, constatando que, a la fecha, no hay mejoras en las condiciones del servicio. En concreto, la demanda interpuesta por Conadecus se basa en infracciones gravísimas a la Ley de protección a los Derechos de los Consumidores que han cometido las empresas eléctricas. Las que pueden y deben sancionarse por la autoridad correspondiente y esperar la indemnización por los perjuicios de los consumidores ante un bien esencial como el suministro eléctrico.