DUOC-UC: el inquilino de lujo que no pagará arriendo

Como concejala de La Pintana, es mi deber compartir con nuestros vecinos y vecinas la perspectiva del Concejo y mi opinión sobre el proyecto de comodato de un terreno municipal a la institución educativa DUOC-UC por un período inicial de 50 años, con la posibilidad de ser prorrogado por 15 años más, sumando un total de 65 años. Este proyecto, destinado a mejorar la oferta educativa en nuestra comuna, sin duda es importante, por lo que merece una discusión amplia e informada sobre los beneficios concretos que reportaría esta iniciativa a todos los pintaninos.

Primero, es fundamental subrayar mi apoyo a cualquier iniciativa que busque enriquecer la oferta de educación en nuestra comunidad. Lo que señalé y que pudo confundir a algunos —aunque lo recalqué permanentemente— fue que mi apoyo estaba disponible para este proyecto en la medida que se introdujeran modificaciones al proyecto originalmente presentado para contar con beneficios reales y concretos para nuestra comuna, lo que no ocurrió finalmente y, en consecuencia, mi voto fue en contrario al proyecto.

Al respecto, es importante señalar que este proyecto no fue discutido ampliamente. Como concejales, no fuimos citados a discusiones amplias y regulares sobre este proyecto, tampoco a la conformación de una mesa de trabajo para su análisis en detalle. También planteamos sugerencias y propuestas que no fueron acogidas por la gestión edilicia, quienes han monopolizado el tema con una agenda mediática y de acusaciones públicas sin fundamento que finalmente sólo distraen la discusión y no van al fondo del análisis sobre un proyecto inconsulto e inconveniente para nuestra comuna.

Por un futuro educativo por con responsabilidad y transparencia para La Pintana

Ante esta realidad y sin entrar en acusaciones ni artificios mediáticos, le hemos propuesto a la autoridad municipal, respecto a la concesión del terreno, por ejemplo, en lugar de una concesión gratuita por 50 más 15 años, se incluya el pago de un canon de arriendo similar a lo que realiza DUOC-UC o cualquier institución de estas características en otras comunas. Esto permitiría generar ingresos adicionales y frescos de manera inmediata para la comuna. También planteamos bajar la cantidad de años del comodato a 30 años, por ejemplo, y también que pudieran existir evaluaciones intermedias de avance de este comodato (cada 10 años, por ejemplo). No se nos presentó una carta Gantt de construcción y puesta en marcha del proyecto, por lo que estas evaluaciones o revisiones del comodato propuestas permitirían apreciar los avances en la construcción y puesta en marcha del instituto, asegurando que el terreno no quede abandonado nuevamente y que se amplíen los beneficios especialmente para la gente de nuestra comuna.

También es importante considerar la futura llegada de una nueva línea del metro al sector, ampliando el desarrollo urbano y el flujo de gente. Esto es importante considerando que la iniciativa que se presentó en el concejo municipal permite incluso que DUOC-UC subarriende las instalaciones que construyan, como los estacionamientos, las canchas deportivas, las salas o auditorios, entre otras. Cuestión que sugerimos anteponernos, mediante una cláusula especial, para que exista un trato distinto para los habitantes e instituciones públicas y sociales de la comuna.

Muy importante también, es que se definan claramente los beneficios específicos para nuestra comunidad estudiantil y trabajadores. Actualmente y como se presentó el proyecto, no existen beneficios estudiantiles exclusivos para los residentes de La Pintana. Me refiero a becas especiales para jóvenes y trabajadores. También sugerimos incluir cláusulas que aseguren la contratación de personal local y una propuesta concreta de becas, lo que no está citado en ninguna parte de forma clara y contundente.

Por último, lamentamos la politización y el personalismo que han rodeado este tema. Se nos ha acusado de todo, en circunstancias que nuestro compromiso es con la transparencia, la responsabilidad y el sentido común, buscando siempre el mayor beneficio para nuestra comunidad. Este proyecto tiene el potencial de ser una gran oportunidad para La Pintana, pero debe ser desarrollado con claridad y transparencia, por el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Por Sandra Chacón. Partido Regionalista Verde, recicladora de base y concejala de La Pintana.