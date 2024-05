6293aa0a1e

Minería Nacional Gonzalo Gutiérrez: “En términos industriales, la Estrategia Nacional del Litio avanza fuertemente” El académico de la U. Chile recalcó que el plan nacional busca, entre otras, mejorar los acuerdos ya existentes entre Corfo, SQM y Albemarle en torno a extracción y métodos de cuidado de los salares. También abordó el llamado de atención a BYD. Diario UChile Viernes 24 de mayo 2024 19:16 hrs. Salar de Maricunga en la Región de Atacama tiene la segunda concentración de litio del mundo Foto Codelco.

El doctor en Física y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Gonzalo Gutiérrez, destacó avances en la Estrategia Nacional del Litio y abordó el reciente acuerdo entre Corfo y Albemarle en el que se duplicó su cuota de extracción del mineral. Sobre esto último, el académico recordó que el plan nacional busca, entre otras cosas, mejorar los acuerdos ya existentes entre Corfo, SQM y Albemarle en torno a extracción y métodos de cuidado del salar. “Corfo desde hace tiempo estaba en conversaciones con Albemarle y esta idea de ampliar la cuota de extracción es una idea que viene de mucho antes, pero que está sujeta a varias restricciones o condicionamientos, principalmente, el que sea con métodos que vayan más allá de las propias fosas de evaporación y que tengan menos impacto sobre el salar de Atacama y eso significa aumentar la eficiencia de los propios procesos actuales”, dijo. Consultado por cuáles son los cambios que lograrán hacer más sustentable el proceso productivo, quien también fue integrante de la Comisión Nacional del Litio, respondió que “se trata de poder avanzar, primero, a métodos más eficientes en la propia extracción del litio respecto de lo que ocurre hoy. Hoy día los métodos que ocupa SQM, Albemarle, son métodos de evaporación en piscinas que tienen más o menos un tamaño de un campo de futbol y son muchas piscinas por las cuales va pasando paso a paso la salmuera, pero ese método no es eficiente, tiene una recuperación del 40 al 50%, es decir, de cuando bombeas la salmuera, que es un liquido al comienzo, si uno considera que ahí hay un porcentaje del 100% de litio, lo que sale en el proceso final, que es después de 12 a 18 meses, es solo el 50% del litio y, por lo tanto, lo otro queda en los residuos que van sacando”. Respecto al emplazamiento que hiciera la agencia estatal a la empresa china BYD respecto de comenzar a producir en 2025, de lo contrario perdería la cuota asignada de litio, Gutiérrez explicó que “no han hecho la inversión, según la prensa, porque no ha avanzado la Estrategia Nacional del Litio. A mi me parece muy extraño porque no tiene nada que ver las dos cosas. Este contrato de de BYD que ganó esa licitación con Corfo es de antes, no tiene que ver con la estrategia de litio. Podría tener en el sentido que ellos quisieran después tener más litio y quieren saber quién les puede vender más, pero el compromiso que hicieron ellos es sobre la base del 25% de estas toneladas que se le van a otorgar al instalarse en Chile y yo creo que se van a instalar porque es una empresa seria”. “Lo de Corfo por supuesto que corresponde porque igual que usted arrienda y hace un contrato con alguien y le dice en ‘septiembre voy a tener instalado esto y en diciembre ya empiezo a operar’, y está acercándose a septiembre y todavía no tiene instalado nada, entonces usted le hace una llamada”, afirmó. De no cumplir con el compromiso, el académico señaló que “hay una lista de espera de quienes van a asumir eso, hay muchas empresas en el mundo interesadas en tomar este litio, por lo tanto, eso no es ninguna preocupación y lo que ha hecho Corfo es lo que haría cualquier organismo serio al respecto”. El académico también destacó puntos de la Estrategia Nacional señalando que “es una estrategia global, la primera que se plantea después del año 79′ cuando el litio se dejó reservado al Estado y cuyo objetivo es cómo explotar litio con el menor impacto ambiental y que tenga el máximo beneficio para el conjunto del país. Entonces, por un lado, eso significa en mirar los salares y decir qué hacer con esto salares”. “Lo que ocurre es que en Chile hay más o menos 60 salares, el único que está siendo explotado hoy día es el salar de Atacama, y allí es donde está más o menos el 90% de la reserva de litio que tiene el país, que corresponde aproximadamente entre el 40 y 50% de las reservas mundiales de litio”, añadió. Un segundo aspecto base del plan a destacar es “una cuestión inédita en Chile y la minería mundial, se reservaron más o menos de a 15 a 20 salares para generaciones posteriores, donde hay salares que no van a ser explotados en litio y que pasan a formar una red de salares protegidos que serán parque nacionales para la investigación y su preservación”. “En salares menores se ha hecho un proceso de muestra de interés de las empresas que va en curso, donde están muchísimas empresas del mundo interesadas, para ver qué acción se hace y cómo se hace una licitación de contrato especiales de operación para hacer alianza público-privadas en la exploración y explotación de esos salares. En términos industriales, la estrategia del litio avanza fuertemente“, concluyó. Revisa acá la entrevista completa acá:

