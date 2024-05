cc2bbc87d3

Entrevista Salud Guillermo Pavés de Colmed Chillán: “Hay una reacción de la población que ha acudido a vacunarse” Además de que las autoridades regionales solicitaran que se declare emergencia sanitaria en Ñuble, la Fiscalía abrió investigaciones de oficio producto de las muertes por influenza, lo que para el médico es "inadecuado e irresponsable". Diario UChile Lunes 27 de mayo 2024 11:44 hrs. Foto: Colmed

Cinco son los casos de fallecimiento producto del virus de la influenza en la Región del Ñuble. Es por ello que el gobernador de la zona, Óscar Crisóstomo, solicitó que se evalúe decretar Emergencia Sanitaria en la región, con el objetivo de enfrentar esta situación a través del reforzamiento de la red asistencial y la atención oportuna a las personas afectadas por esta enfermedad respiratoria. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Consejo del Regional Chillán del Colegio Médico (Colmed), Guillermo Pavés, sostuvo al respecto que es una buena medida, porque permitirá tener fondos para reforzar la red. “Hay otras medidas que también serían positivas, entre ellas, los SAPUS y los SAR, que habitualmente trabajan en forma diferida en la tarde, es una buena idea ampliar ese horario de manera de descargar la atención sobre las unidades de emergencia. Con respecto a las camas hospitalarias, hay atenciones domiciliarias que nos permite descongestionar los centros de salud hospitalarios, donde tenemos una presión alta y creo que ampliar los cupos de atención domiciliaria sería bastante positivo“, agregó. Esto, pues de acuerdo al médico, “hay una presión sobre la red asistencial, ya que han aumentado las consultas por enfermedades respiratorias de hasta un 40%. Además, existe mucha carga también sobre las camas hospitalarias, básicas, criticas”. No obstante, agregó que “lo que sí hay, es una reacción de la población, que ha acudido más a vacunarse, lo que es muy bueno pues la población ha reaccionado, al menos con lo que concierne a la campaña de vacunación”. Asimismo, el representante del Colmed señaló que el sistema de salud “no está colapsado todavía, es común que durante este periodo de campaña de invierno, la red se ve muy presionada todos los años, entonces, está presionada mas no colapsada. Aunque sí, hay que considerar que estamos en una situación en que con bastante probabilidad de que se va a necesitar que se refuerce“. Por otro lado, sobre las investigaciones de oficio que abrió el Ministerio Público en la región del Ñuble debido a cuatro de los cincos casos de personas fallecidas por influenza, Guillemor Pavés, comentó que “no puedo entender la postura de la Fiscalía, no sé que antecedentes pueden manejar porque existe una auditoria médica en curso y no está el resultado. No entiendo que antecedentes pueden manejar para dictar una investigación por oficio y, además, no solamente se está pronunciando sobre los casos, donde efectivamente y lamentablemente se produjo una muerte, sino que hablan de los casos futuros, de atenciones clínicas que todavía no se han producido. Y hablan de procesos penales a todos los casos en que se produjo un fallecimiento. La verdad es que me parece inadecuado, me atrevo a decir que irresponsable“. “Creo que lo peor que puede pasar ahora, en estas circunstancias, es que se siembre desconfianza en la población con respecto a las personas que los van a tratar si se enferman”, recalcó. Revisa la entrevista completa acá:

