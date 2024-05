cc2bbc87d3

4d6dc32cfd

Derechos Humanos Justicia Nacional Homicidio de Milton Dominguez: organizaciones pro migrantes expresan molestia por aumento en el plazo de investigación El Juzgado de Garantía de Iquique extendió las indagaciones en 40 días. Esto, para clarificar el ataque de cuatro funcionarios de la Armada en contra del hombre de 61 años, migrante, en situación de discapacidad y de calle. Diario UChile Lunes 27 de mayo 2024 11:20 hrs. Milton Dominguez.

Compartir en

Molestia causó entre organizaciones pro migrantes la decisión del Juzgado de Garantía de Iquique de aumentar en 40 días el plazo de investigación contra los cuatro exfuncionarios de la Armada de Chile, imputados por el homicidio de Milton Domínguez: una persona migrante, en situación de discapacidad y de calle, que falleció tras la golpiza de los exmarinos. Estos hechos ocurrieron en mayo de 2023, fecha en que los entonces uniformados se encontraban de franco en Iquique y sostuvieron una discusión con la víctima de 61 años, a quien “agredieron con golpes de pie y puño”, e incluso lo “lanzaron al suelo para seguir golpeándolo con objetos contundentes en su cabeza y partes de su cuerpo”. A causa de las graves lesiones provocadas en su contra, Dominguez fue trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique la madrugada del 19 de mayo, donde falleció cerca de las 09:40. En ese lugar, además, se constató la causa de muerte: un traumatismo encéfalo craneano cerrado compatible con golpe contundente. Consultado respecto a la extensión de la investigación judicial, el dirigente del Movimiento Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, aseguró estar preocupado por “cómo se lleva adelante el juicio a las personas que asesinaron a Milton Domínguez”. “Nos preocupa que a un año de que estamos en esta situación todavía no haya una resolución del caso y se haya tratado con tal benevolencia la situación de estos marinos”, afirmó Cardoza. Asimismo, el dirigente del MAM señaló que aún no hay una respuesta “acorde a la violencia que representó en su momento el asesinato de esta persona, que era tan querida por quienes lo conocían en Iquique”. Por su parte, la vocera de la Asamblea Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), Lorena Zambrano, acusó trabas a la hora de participar y recibir información sobre el caso. “Hemos sido llamados por el Juzgado, por personal de Carabineros, para un hostigamiento, llamados turbas cuando éramos cuatro personas. También decir que no se nos permitió entrar al juicio, no se nos ha dado información, hemos tenido que recabar información por otros lados y se nos ha cuestionado por no ser familiares de Milton”, dijo. “Aquí no estamos hablando de si somos familiares o no, estamos hablando de que estamos pidiendo justicia para Milton Dominguez, una persona discapacitada que el 19 de mayo del año 2023, fue brutalmente agredida por estos cuatro marinos que hoy día sabemos, solamente dos están acusados como responsables directos”, agregó. Finalmente, Zambrano denunció estar recibiendo “acoso por vías de nuestras redes sociales, por los familiares y por personas que consideran que Milton no merecía justicia”. “Estamos expuestos como organizaciones a cualquier cosa que nos pueda ocurrir; sin embargo, no pensamos dar nuestro brazo a torcer. Seguimos esperando que la justicia haga su trabajo como corresponde, que se tome esto en serio y que lo mismo pase en otros casos, como el de Joan Florvil y el de Romario Veloz”, concluyó.

Molestia causó entre organizaciones pro migrantes la decisión del Juzgado de Garantía de Iquique de aumentar en 40 días el plazo de investigación contra los cuatro exfuncionarios de la Armada de Chile, imputados por el homicidio de Milton Domínguez: una persona migrante, en situación de discapacidad y de calle, que falleció tras la golpiza de los exmarinos. Estos hechos ocurrieron en mayo de 2023, fecha en que los entonces uniformados se encontraban de franco en Iquique y sostuvieron una discusión con la víctima de 61 años, a quien “agredieron con golpes de pie y puño”, e incluso lo “lanzaron al suelo para seguir golpeándolo con objetos contundentes en su cabeza y partes de su cuerpo”. A causa de las graves lesiones provocadas en su contra, Dominguez fue trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique la madrugada del 19 de mayo, donde falleció cerca de las 09:40. En ese lugar, además, se constató la causa de muerte: un traumatismo encéfalo craneano cerrado compatible con golpe contundente. Consultado respecto a la extensión de la investigación judicial, el dirigente del Movimiento Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, aseguró estar preocupado por “cómo se lleva adelante el juicio a las personas que asesinaron a Milton Domínguez”. “Nos preocupa que a un año de que estamos en esta situación todavía no haya una resolución del caso y se haya tratado con tal benevolencia la situación de estos marinos”, afirmó Cardoza. Asimismo, el dirigente del MAM señaló que aún no hay una respuesta “acorde a la violencia que representó en su momento el asesinato de esta persona, que era tan querida por quienes lo conocían en Iquique”. Por su parte, la vocera de la Asamblea Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), Lorena Zambrano, acusó trabas a la hora de participar y recibir información sobre el caso. “Hemos sido llamados por el Juzgado, por personal de Carabineros, para un hostigamiento, llamados turbas cuando éramos cuatro personas. También decir que no se nos permitió entrar al juicio, no se nos ha dado información, hemos tenido que recabar información por otros lados y se nos ha cuestionado por no ser familiares de Milton”, dijo. “Aquí no estamos hablando de si somos familiares o no, estamos hablando de que estamos pidiendo justicia para Milton Dominguez, una persona discapacitada que el 19 de mayo del año 2023, fue brutalmente agredida por estos cuatro marinos que hoy día sabemos, solamente dos están acusados como responsables directos”, agregó. Finalmente, Zambrano denunció estar recibiendo “acoso por vías de nuestras redes sociales, por los familiares y por personas que consideran que Milton no merecía justicia”. “Estamos expuestos como organizaciones a cualquier cosa que nos pueda ocurrir; sin embargo, no pensamos dar nuestro brazo a torcer. Seguimos esperando que la justicia haga su trabajo como corresponde, que se tome esto en serio y que lo mismo pase en otros casos, como el de Joan Florvil y el de Romario Veloz”, concluyó.