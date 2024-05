93cfbc0560

Nacional Política Andrés Longton y el fast track legislativo en seguridad: “Aquí salió ganando una minoría” El diputado RN abordó la iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno, que busca conseguir la aprobación de 21 proyectos de ley antes del 1 de octubre y que ha sido criticada por parte de la oposición. Diario UChile Martes 28 de mayo 2024 12:39 hrs. Diputado Andres Longton

Hace algunas semanas arrancó el debate en torno al nuevo fast track legislativo acordado por el Presidente Gabriel Boric, los ministros de Hacienda, Segpres e Interior, y las directivas de ambas cámaras del Congreso Nacional. En una reunión sostenida a principios de mes, las autoridades definieron una agenda legislativa prioritaria que busca impulsar el pacto fiscal y el crecimiento a través de 21 proyectos de ley que, en su mayoría, ya se encontraban ingresados; aunque sin mayores avances. Todo, con el objetivo de que dichas iniciativas sean aprobadas de aquí al primero de octubre. Sin embargo, el resultado de la negociación no logró consenso dentro de la oposición. Uno de los parlamentarios que se han mostrado críticos es el diputado Andrés Longton (RN), quien conversó sobre sus diferencias con la propuesta en una reciente entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. “Tenemos un fast track que todavía está vigente y nos quedan siete proyectos para despachar desde el Congreso. Y por eso creemos que, por responsabilidad, es relevante despacharlo antes de llenar de esperanzas o ilusiones respecto a iniciativas que sabemos que pueden demorar mucho si no se tramitan estos primero”, argumentó Longton, recordando que entre esos anteriores proyectos se encuentra la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Sin embargo, el punto que mayor discordancia generó entre la bancada de Renovación Nacional fue la selección de las iniciativas que tendrán mayor prioridad en la discusión legislativa. “Yo no me voy a prestar para que proyectos como el del fomento de la música chilena en eventos masivos del PC sea establecido como una prioridad ciudadana cuando tenemos tantos problemas respecto a la migración ilegal, asociada también al crimen organizado, cuando tenemos cada vez una mayor cantidad de adolescentes cometiendo delitos, además de una crisis en materia de homicidios”, afirmó el diputado, quien igualmente aseguró que las iniciativas propuestas por su sector no fueron tomadas en cuenta durante la discusión. “Me parece que esto es a contrapelo de las mayorías del Congreso, porque mientras otros proyectos, como la tipificación de la migración ilegal como delito, avanzan con casi 90 votos, no son priorizados. Por lo tanto, mi conclusión y la de varios es que acá el Gobierno hizo un negocio redondo. Es decir, priorizó los proyectos que a ellos le interesaban y, por otro lado, determinó que aquellos proyectos que producían o herían menos sensibilidades del Frente Amplio o el PC también fueran incorporados. Aquí salió ganando una minoría que en definitiva no va de la mano con la mayoría ciudadana representada en el Congreso, que está priorizando proyectos de otro calibre, para efectos de poder abordar la inseguridad que está viviendo nuestro país”, sumó. Esto, a pesar de que uno de los participantes de la reunión fue el presidente del Senado, José García Ruminot, quien es militante de su mismo partido. “Nosotros no estamos de acuerdo con el presidente del Senado. Se lo planteamos previamente, insistimos, y fueron despriorizados aquellos proyectos que creíamos que podían formar parte de un fast track que le hiciera sentido a la ciudadanía”. Para el diputado, un ejemplo de esa desconexión es, justamente, la anterior negativa del Ejecutivo en torno a poner como prioritaria la tramitación de la ley Naín-Retamal. “Se aprobó en la comisión de Seguridad sin los votos de la izquierda, y en la Cámara de Diputados a contrapelo, sin ningún tipo de urgencia por parte del Gobierno. Es lamentable que sea así, pero si no hubieran sido matados, asesinados brutalmente dos carabineros, ese proyecto lo más probable es que no hubiera visto la luz. A nosotros nos costó mucho avanzar en él dentro de la comisión porque teníamos la oposición constante de cierto sector de la izquierda, y habría demorado mucho en salir”. “En este caso -afirmó Longton-, no queremos ser cómplices de dejar afuera proyectos tan importantes e incorporar aquellos que no tienen ninguna prioridad respecto a la situación que está viviendo nuestro país”.

