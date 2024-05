Israel tomó el control del centro de Rafah, el último refugio de miles de palestinos en Gaza

Este martes el ejército israelí tomó el control de la rotonda de al Awda, en pleno corazón de Rafah, el último refugio de cientos de miles de palestinos en Gaza, informó la BBC.

Cabe precisar que Rafah tenía 250 mil habitantes antes que comenzara la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Su población, en un par de meses, llegó a más de 1 millón 400 mil palestinos debido al desplazamiento producto del conflicto y la hambruna. Sin embargo, el 7 de mayo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), comenzaron una ofensiva militar en la zona lo que provocó un éxodo masivo.

“En las últimas tres semanas, alrededor de 1 millón de personas han huído de Rafah. Esto sucedió sin ningún lugar seguro al que ir y en medio de bombardeos, falta de alimentos y agua, montones de desechos y condiciones de vida inadecuadas. Día tras día, brindar asistencia y protección se vuelve casi imposible”, denunció la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

