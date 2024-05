93cfbc0560

Nacional Política "Las burradas de este gobierno son muchas": las críticas por dichos de la ministra Tohá sobre condonación del CAE Los parlamentarios Jorge Durán y Karen Medina reprocharon las declaraciones de la ministra del Interior y lanzaron duros dardos al Ejecutivo: "Lo único que han conseguido es aumentar la incertidumbre". Diario UChile Martes 28 de mayo 2024 16:02 hrs.

Este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó referirse al contenido del discurso que pronunciará el Presidente Gabriel Boric durante su tercera cuenta pública este 1 de junio, pero sí afirmó que la solución a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) se conocerá en septiembre, como ya lo adelantó el ministro de hacienda Mario Marcel. En entrevista con radio Duna, la secretaria de Estado dijo que “todo lo que se ha dicho el Gobierno lo ha pensado. El Gobierno no va a hacer ninguna burrada con el CAE. El Gobierno tiene clarísimo que hay maneras de enfrentar este problema que serían pésimas y no vamos a hacer ninguna de esas cosas pésimas, vamos a buscar una buena manera de enfrentar este problema”. “Una burrada es gastarse la plata de la gente pobre para pagarle las deudas a la gente que fue a la educación superior”, ejemplificó. Estas declaraciones generaron rápidas reacciones de la oposición, quienes criticaron en duros términos al Gobierno. El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, señaló que lo que se necesitan son anuncios concretos. “Estamos aburridos de escuchar frases entre ministros sobre el proyecto del CAE, como se contradicen incluso unos con otros dentro del gobierno y la verdad es que la ciudadanía está cansada”. “Lo único que han conseguido es aumentar la incertidumbre, que más personas dejen de pagar su crédito y mantener una falsa expectativa. Esperamos que se hagan adelantos importantes de este proyecto en la cuenta pública y que el Presidente deje de usarlo para aumentar su aprobación en las encuestas. Boric y su Gobierno hacen de forma constante burradas tras burradas”, puntualizó el parlamentario. En esa línea, Karen Medina, diputada del Partido de la Gente, fue enfática en señalar: “Las burradas de este gobierno son muchas y hoy día haber levantado la condonación del CAE en un periodo, en un año de elecciones es netamente para buscar apoyo para el oficialismo”. “Yo le quiero decir a usted señora, señor que confió en este gobierno por esta propuesta por esta oferta de condonación del CAE, que se están riendo nuevamente en su cara que en dos años el Gobierno no ha presentado ni siquiera un bosquejo borrador al Congreso para discutir la idea, para mejorarla o para rechazarla porque no tiene intención y porque no se puede hacer es inviable. Presidente deje de burlarse de los chilenos sobre todo de aquellos que confiaron en usted esto es una maldad”, cerró la parlamentaria.

