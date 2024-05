93cfbc0560

Nacional Política Oposición critica minuta del Gobierno por Cuenta Pública: "Se aleja de la realidad" Los diputados recalcaron que en estos años, en vez de lograr estabilizar al país, se han profundizado las crisis en materia de seguridad, economía y educación. Diario Uchile Martes 28 de mayo 2024 15:07 hrs.

En el marco de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Secretaría de Comunicaciones preparó una minuta que fue enviada a los partidos del oficialismo, en la cual el foco es que “el gobierno del Presidente Boric logró estabilizar al país, luego de años muy difíciles y crisis que azotaron a Chile”. En el documento se da cuenta de los avances en materia de seguridad y de los proyectos aprobados en el Congreso. Tras esto, el diputado y jefe de banca de Evópoli, Jorge Guzmán, criticó que “es muy fácil para el gobierno del Presidente Boric decir que estabilizaron al país cuando eso no es así. Chile vive una crisis de seguridad, vive una crisis económica, vive una crisis en salud y educación. Y la verdad es que no se ha estabilizado nada. Y lo que no dice la minuta del gobierno es que quienes promovieron la desestabilización del país fueron justamente el gobierno del presidente Boric y quienes lo acompañan hoy día cuando estuvieron en la oposición. Votando en contra la gran mayoría de los proyectos que se hacían cargo de mejorar y enfrentar la crisis que se está viviendo hoy día en materia de seguridad y en cada una de las principales urgencias y prioridades del país”. En la misma línea, la parlamentaria del PDG Karen Medina, sostuvo que “me parece una minuta delirante, completamente desconectada de la realidad y una burla para todos los chilenos que la están pasando mal. El Gobierno se olvidó del 70 por ciento de los chilenos que no está de acuerdo con la forma en que ha llevado al país, porque solo su 30 por ciento debe creer que estamos mejor. Lamento que el Presidente esté desaprovechando la oportunidad de conectarse con el país y reconocer que no ha hecho un buen gobierno, pero que hay intención de mejorar y avanzar. En vez de eso tenemos una minuta que no se condice con lo que los chilenos viven día a día”. Por su parte, el diputado de RN Jorge Durán recalcó que “realmente es reírse en la cara de todos los chilenos decir que el gobierno de Boric le ha devuelto la ‘estabilidad’ al país, cuando la realidad dice otra cosa. En estos años ha aumentado el desempleo, hay mayores restricciones económicas para las personas y en materia de seguridad de RN Carla Moralesla situación es realmente compleja, con homicidios todos los días, bandas de crimen organizado y delitos al alza. Entonces que ahora el Presidente no venga a decir que el país está mejor, y los avances que se han hecho sobre todo en seguridad ha sido por la presión que hemos puesto desde la oposición y por los lamentables hechos que han ocurrido, como los asesinatos de carabineros que han agilizado la agenda de seguridad, pero no precisamente por la voluntad del Ejecutivo”. Finalmente, su par, comentó que “más allá de lo que este Gobierno pueda decir, la evaluación de esta minuta la tienen que hacer los chilenos: ¿Están mejor que antes? Estoy segura que la respuesta será un rotundo no. Creo que la evaluación que hace el Presidente es absolutamente alejada de la realidad y una desconsideración con las personas que hoy la están pasando mal por cesantía, por lo cara que está la vida y por el descontrol de la delincuencia, porque es a esas personas a quienes se les está diciendo que está todo bien y mejor que antes, cuando es evidente que no es así”.

