Entrevista Internacional Paulina Astroza sobre bombardeo israelí a campamento de refugiados: “Está marcando un momento muy crítico” El ataque fue condenado por la ONU y por países de la UE. Al respecto, la doctora en Ciencias Políticas afirmó que "Israel había dicho que esa era una zona segura, que no iban a atacar, pero sí lo hicieron, por eso la condena tan enérgica". Diario UChile Martes 28 de mayo 2024 12:03 hrs. Foto: X @UNRWAes

250 heridos y más de 45 palestinos fallecidos son parte de las consecuencias del bombardeo aéreo que realizó Israel en Gaza, el que alcanzó tiendas de campaña de personas desplazadas en la ciudad de Rafah. El ataque fue condenado este lunes por el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, así como por el coordinador especial de la mis organización para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wennesland. “Es el gobierno de Netanyahu el principal responsable con un ministro de Defensa que es de extrema derecha, que ha tratado de animales a los palestinos y a los gazatíes, quienes ni siquiera han respetado un fallo del tribunal supremo que tiene las Naciones Unidas como es la Corte Internacional de Justicia. Al ser Israel miembro de la organización, también es parte del tribunal y, por lo tanto, esto es una sentencia obligatoria. Entonces, se encuentra, por un lado, violando el derecho internacional al no respetar el fallo y, por otro lado, violando el derecho internacional humanitario al cometer estos crímenes internacionales que ya no tienen otro nombre”, afirmó en entrevista en Política en Vivo, la doctora en ciencias políticas y académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Y sostuvo que “ya no hay duda frente a lo que está pasando, si es que alguien la tuvo alguna vez (…) En ese sector se trata de tiendas de campaña, de refugiados, donde no hay acceso a hospitales y, por lo tanto, esto es una verdadera masacre“. La experta en relaciones internaciones también explicó que esto se da en un contexto donde a nivel mundial hay un ascenso de la ultraderecha y se ha tratado de instaurar la incredulidad sobre las organizaciones internacionales y la cooperación entre los países. A esto, hay que sumar las elecciones en Estados Unidos, principal aliado de Israel, “donde hay presiones, tanto por el lado israelí-judío, que tiene un poder muy importante en EE.UU., como también propalestino, donde hemos visto en las universidades y en otros sectores los están presionando”, agregó. En ese sentido, además, es importante, según Astroza, tener en consideración en el panorama internacional que “por primera vez que en la Unión Europea, los 27 estados miembros, deciden citar a el embajador de Israel en Bruselas y en que además hoy en Europa se está planteando por varios países que se revise el acuerdo de asociación que tienen la UE con Israel y en el cual hay una clausula democrática, a raíz de la cual algunos países, como Irlanda o Bélgica, están pensando en sanciones en contra de Israel“. “Creo que han habido varios puntos de inflexión durante todo este periodo, pero lo ocurrido en Rafah está marcando realmente un momento muy crítico, más aun a tres días del fallo de la Corte Internacional, y además ante el anuncio de varios países de Europa que van a reconocer al Estado de Palestina se produce estos ataques de campamentos, de tienda de refugiados, donde esa gente no tiene donde ir. Además, se había planteado por Israel que esa era zona segura, que no iban a atacar y; sin embargo, sí lo hicieron y por eso la condena tan enérgica de Francia, de Bélgica, de España, de Irlanda y de países europeos que no son de la UE, como Noruega”, detalló. Revisa la entrevista completa acá:

