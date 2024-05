851993f4eb

a4c7a03d63

Nacional Pensiones Política Andrés Giordano (FA) por críticas al spot de pensiones del Gobierno: “Nos están diciendo que solo las AFP pueden dar su visión” El diputado cuestionó que existan voces parlamentarias con exactamente el mismo discurso de las aseguradoras privadas. Además, sostuvo que "es impresionante como el Senado ignora las urgencias que pone el Ejecutivo en las discusiones legislativas". Diario UChile Miércoles 29 de mayo 2024 10:59 hrs. Diputado Andrés Giordano (FA). Foto. ATON.

Compartir en

El diputado de la bancada del Frente Amplio, Andrés Giordano, abordó el avance de la reforma previsional y la posibilidad de que el Gobierno presente un proyecto de negociación ramal. En medio del debate por pensiones, el Ejecutivo lanzó el spot publicitario “Mejores pensiones para Chile” con el objeto de informar a la población sobre los beneficios del proyecto, destacando la creación de un seguro social. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario sostuvo que “el Gobierno está cumpliendo con el deber de informar ante una contra campaña que se ha basado en las fake news, en la desinformación, en la distorsión de los elementos que se han venido discutiendo hace más de un año y medio en el Congreso y que han afectado a la opinión pública”. “Acá existen voceros parlamentarias, en ambas cámaras, que tienen absolutamente el mismo discurso de la industria de las AFP, hasta las comas. No dicen nada distinto, no tienen propuesta para subir las pensiones, reiteran como loros lo mismo que el spot publicitario que lanzaron desde la Asociación de las AFP, muy inteligentemente, probablemente financiados con recursos de las AFP, desviados hacia la asociación para poder no ser fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones”, afirmó. En esa línea, indicó “llama la atención que hoy día se ponga el grito en el cielo porque el Ejecutivo, el Gobierno, el Ministerio del Trabajo, informa a través de su propio spot la visión de la reforma porque en otras palabras nos están diciendo, y esto me parece muy grave y complejo en términos democráticos, que solo las AFP, que son una industria interesadísima en el resultado de la reforma, pueden dar su visión, pueden opinar e influir en la ciudadanía”. Consultado si se podrían hacer mayores esfuerzos para informar mejor a la población, Giordano precisó que “en términos de vocerías parlamentarias, el Gobierno, el mundo social, yo creo que todos estamos al debe porque esta es la madre de todas las batallas y lo que se requiere es reforzar los refuerzos”. Respecto del estancamiento de la reforma en la Cámara Alta, aun cuándo el proyecto fue calificado con suma urgencia, aseguró que “es impresionante como el Senado ignora las urgencias que pone el Ejecutivo en las discusiones legislativas, eso es bien interesante, en la Cámara me da la sensación de que existe un respeto un poquito mayor y cuando hay urgencia simple o suma urgencia, los parlamentarios hacemos el esfuerzo de sesionar varias veces a la semana. Si uno analiza lo que pasa en la Comisión del Trabajo del Senado, sesionan una hora a la semana, nosotros estábamos sesionando tres veces para tratar de sacar esta reforma”. Consultado si habrá una reforma que abarque a los actuales pensionados y a los futuros, indicó que “la esperanza es lo último que se pierde; segundo, sería muy lamentable que por tercera vez no lográsemos algún tipo de acuerdo que ponga en el centro de la discusión a los jubilados. No principios vacíos, no conceptos que han utilizado las AFP muy inteligentemente para desviar la atención de sus intereses económicos”. Asimismo, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente un proyecto de negociación ramal, Giordano sostuvo que para mejorar salarios “la experiencia internacional nos dice que los países que han revertido esto o que han tenido una buena distribución y redistribución de la riqueza con sus políticas públicas, una de las grandes medidas que afecta esto es la negociación colectiva ramal y multinivel”. “En Chile tenemos una sindicalización muy baja, inferior al 20% dicen algunas cifras, ha subido en los últimos años después de la reforma de 2015, pero sigue siendo comparativamente bastante baja (…). ¿Cuál es la diferencia? Que los países que tienen negociación ramal, estas negociaciones tienen una cobertura en sus contratos colectivos que va más allá de lo sindicalizado”, sostuvo. Revisa la entrevista completa acá:

El diputado de la bancada del Frente Amplio, Andrés Giordano, abordó el avance de la reforma previsional y la posibilidad de que el Gobierno presente un proyecto de negociación ramal. En medio del debate por pensiones, el Ejecutivo lanzó el spot publicitario “Mejores pensiones para Chile” con el objeto de informar a la población sobre los beneficios del proyecto, destacando la creación de un seguro social. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario sostuvo que “el Gobierno está cumpliendo con el deber de informar ante una contra campaña que se ha basado en las fake news, en la desinformación, en la distorsión de los elementos que se han venido discutiendo hace más de un año y medio en el Congreso y que han afectado a la opinión pública”. “Acá existen voceros parlamentarias, en ambas cámaras, que tienen absolutamente el mismo discurso de la industria de las AFP, hasta las comas. No dicen nada distinto, no tienen propuesta para subir las pensiones, reiteran como loros lo mismo que el spot publicitario que lanzaron desde la Asociación de las AFP, muy inteligentemente, probablemente financiados con recursos de las AFP, desviados hacia la asociación para poder no ser fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones”, afirmó. En esa línea, indicó “llama la atención que hoy día se ponga el grito en el cielo porque el Ejecutivo, el Gobierno, el Ministerio del Trabajo, informa a través de su propio spot la visión de la reforma porque en otras palabras nos están diciendo, y esto me parece muy grave y complejo en términos democráticos, que solo las AFP, que son una industria interesadísima en el resultado de la reforma, pueden dar su visión, pueden opinar e influir en la ciudadanía”. Consultado si se podrían hacer mayores esfuerzos para informar mejor a la población, Giordano precisó que “en términos de vocerías parlamentarias, el Gobierno, el mundo social, yo creo que todos estamos al debe porque esta es la madre de todas las batallas y lo que se requiere es reforzar los refuerzos”. Respecto del estancamiento de la reforma en la Cámara Alta, aun cuándo el proyecto fue calificado con suma urgencia, aseguró que “es impresionante como el Senado ignora las urgencias que pone el Ejecutivo en las discusiones legislativas, eso es bien interesante, en la Cámara me da la sensación de que existe un respeto un poquito mayor y cuando hay urgencia simple o suma urgencia, los parlamentarios hacemos el esfuerzo de sesionar varias veces a la semana. Si uno analiza lo que pasa en la Comisión del Trabajo del Senado, sesionan una hora a la semana, nosotros estábamos sesionando tres veces para tratar de sacar esta reforma”. Consultado si habrá una reforma que abarque a los actuales pensionados y a los futuros, indicó que “la esperanza es lo último que se pierde; segundo, sería muy lamentable que por tercera vez no lográsemos algún tipo de acuerdo que ponga en el centro de la discusión a los jubilados. No principios vacíos, no conceptos que han utilizado las AFP muy inteligentemente para desviar la atención de sus intereses económicos”. Asimismo, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente un proyecto de negociación ramal, Giordano sostuvo que para mejorar salarios “la experiencia internacional nos dice que los países que han revertido esto o que han tenido una buena distribución y redistribución de la riqueza con sus políticas públicas, una de las grandes medidas que afecta esto es la negociación colectiva ramal y multinivel”. “En Chile tenemos una sindicalización muy baja, inferior al 20% dicen algunas cifras, ha subido en los últimos años después de la reforma de 2015, pero sigue siendo comparativamente bastante baja (…). ¿Cuál es la diferencia? Que los países que tienen negociación ramal, estas negociaciones tienen una cobertura en sus contratos colectivos que va más allá de lo sindicalizado”, sostuvo. Revisa la entrevista completa acá: