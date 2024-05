dc9a79fb61

Nacional Pensiones Política El spot de las tensiones: Chile Vamos acude a Contraloría y Cuello (PC) responde con denuncia a la Asociación de AFP El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, acusó al Gobierno de hacer "activismo político" en video sobre reforma previsional. En tanto, Luis Mesina (NO+AFP) dijo que se trata de un debate "absolutamente artificial" que no le hace sentido a la ciudadanía. Bárbara Paillal Miércoles 29 de mayo 2024 17:14 hrs. Diputados de Chile Vamos ingresan requerimiento a Contraloría por spot publicitario Mejores pensiones para Chile. Foto: Chile Vamos.

Diputados de Chile Vamos ingresaron este miércoles un requerimiento ante la Contraloría general para detener la difusión del spot publicitario “Mejores pensiones para Chile” y solicitar la instrucción de un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad y a la legalidad por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En el sector acusan que es una campaña “tendenciosa, con sesgos políticos y favorable a la posición del Gobierno“, que aborda una reforma que aún se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, y que además, versa sobre un seguro social que fue rechazado en la Cámara Baja y aún no ha sido repuesto. El requerimiento apela a dos normativas. La Ley N° 19.896, sobre la administración financiera del Estado, donde aluden que el encargado de actuar como órgano de comunicación del Ejecutivo es la Secretaría General de Gobierno (Segpres). Y, además, el artículo 21 de la ley de Presupuestos que establece el catálogo de actividades que se califican como “gastos de publicidad y difusión”. En ese apartado, advierten que no se encuentran políticas públicas ni proyectos de ley en fase de diseño. El diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión del Trabajo, Frank Sauerbaum, impulsor de la iniciativa, señaló que “requerimos que se haga una investigación acuciosa respecto de este mal uso de recursos públicos. En segundo término, no solamente el Gobierno promueve una iniciativa que no se ha tramitado en el Congreso Nacional, sino que miente descaradamente porque el proyecto se funda en el famoso sistema de reparto que el Gobierno quiere establecer, a través de un seguro social que se rechazó en la Cámara de Diputados”. Por su parte, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que “lo que están haciendo es activismo político con la plata de todos los chilenos, eso no lo podemos permitir y le hemos pedido no solo un pronunciamiento a la Contraloría, sino que velocidad para que pueda en el menor plazo posible responder a esta solicitud para que interrumpan estas campañas y para que, ahora que se acercan las elecciones, no pretendan hacer nuevos spot que son evidentemente publicitarios”. Objetan además el uso de recursos públicos y el contrato que mantiene la cartera de Trabajo, a través de un desembolso anual de 430 millones de pesos, con la empresa Cybercenter S.A., encargada del spot. Desde el sector solicitan que, de encontrar ilegalidades, se restituyan los fondos públicos utilizados; mientras que, en el Partido Republicano instan a un juicio de cuentas contra la ministra Jeannette Jara. La respuesta del oficialismo Una contra respuesta provino desde el oficialismo. En su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Luis Cuello, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por “información falsa” contra la Asociación de AFP para que se revise si sus spot difundidos se ajustan al principio democrático. Se refiere a la campaña “Yo quiero elegir“, que impulsa la asociación a través de una página web y piezas audiovisuales que circulan por redes sociales y medios nacionales, instando a que el 6% de cotización adicional se destine íntegramente a las cuentas de capitalización individual. El parlamentario sostuvo que se está intentando engañar a la población. “Esta propaganda de las AFPs lo que hace es hacer propaganda política en base a una información falsa. Se afirma en su publicidad que el 6% de cotización adicional que crea la reforma a las pensiones es de propiedad del trabajador y que es parte del sueldo del trabajador, eso es un intento de engañar, manipular, es una práctica de desinformación para confundir a la ciudadanía para que esté en contra de la reforma“, afirmó. Luis Mesina: “Es un debate absolutamente artificial que no le hace ningún sentido a la ciudadanía” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP, Luis Mesina, abordó la pugna entre la oposición y el Ejecutivo a raíz del spot publicitario “Mejores pensiones para Chile”. Para el dirigente, “es un debate absolutamente artificial que no le hace ningún sentido a la ciudadanía y que refleja lamentable y desgraciadamente, el patético rol que juega la clase de política de este país respecto a una materia de tanta relevancia como es la seguridad social”. “Creo que lo único que podemos sacar como lección de esto que ha ocurrido, respecto al requerimiento que se ha hecho a la Contraloría General de la República, es que la derecha está por defender absolutamente a las AFP, la ciudadanía no debiera tener más dudas”, afirmó. Asimismo, Mesina lamentó el rol que ha adoptado el Gobierno: “Ha caído en términos de seguir intentando buscar un acuerdo con la derecha, acuerdos que no van a llegar, solo si el Gobierno cede en términos de seguir transfiriendo más salario de los trabajadores al mercado financiero”. “No hay ninguna posibilidad y eso nos parece a nosotros una aberración, por eso hemos señalado que el Gobierno debiera tener una decisión mucho más fuerte y retirar este proyecto e insistir en su propuesta original, presentada el 07 de noviembre del año 2022, donde planteaba un seguro social y sobre esa base obligar a la derecha a votar y que quede ante la evidencia pública quién está por mantener este sistema y quién está por avanzar en una transformación en su sistema público y seguridad social”, zanjó.

