Cultura Luna Monti, cantautora argentina: “Cuando la canción toca eso que es tan tuyo no hay margen para mentir” La artista trasandina vuelve a Chile para presentar "Solita", un íntimo show que tendrá lugar en la Sala Master de Radio Universidad de Chile el próximo sábado 1 de junio y que viene a sellar el inicio de su carrera en solitario. Diario UChile Miércoles 29 de mayo 2024 17:25 hrs. Luna Monti, cantautora argentina

Fue durante la pandemia cuando Luna Monti, artista, cantante y docente argentina, sintió por primera vez la necesidad de comenzar a cantar acompañada de su guitarra. Era algo completamente nuevo para ella, pues durante toda su carrera estuvo instrumentalmente apoyada por el músico tucumano Juan Quintero. Pero tras su separación -profesional y amorosa- durante el 2016 y con la introspección que significó el confinamiento en el mundo, Monti se dio el permiso de imaginarse en el escenario sola y con su guitarra. “La verdad es que de chiquita arranqué con la guitarra porque no me animaba a cantar, siempre fue muy tímida”, recordó la argentina en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Y cuando di el paso, porque en realidad lo que quería era cantar, dejé la guitarra un poco olvidada y fui cantante, por así decirlo. En el escenario al menos. Siempre con un compañero al costado, un muy buen guitarrista, y entonces no hacía falta acercarse a la guitarra. Hasta que en la pandemia viendo el instrumento ahí, solo, empecé a acercarme juguetonamente como lo hacía cuando era chica“, confesó. Así fue como arrancó un nuevo proyecto solista que este sábado 1 de junio la tendrá en el escenario de la Sala Master de nuestra emisora, y que consiste en un show íntimo y en solitario donde recorrerá varios pasajes del folklor latinoamericano. “Me dieron ganas de volver de este modo, con ese permiso niño. Y aquí estamos, con este repertorio que viene de canciones que me acompañan desde chica, algunas poquitas que creé yo y de autores de tanto de Argentina, como de Uruguay o de Brasil. Hay de todo un poquito“, adelantó la artista. Sobre la selección del repertorio que compondrá este reencuentro con Chile a cerca de diez años desde su última visita al país, Monti compartió que las canciones llegaron a su cabeza de una forma casi mística. “Es muy misterioso eso. Lo que me gusta de este repertorio es que fueron llegando de a poco. No las fui a buscar ni me dije ‘a ver, hagamos necesito 10 canciones’. Creo que pasé ese tiempo de escucha interna para que vinieran las canciones de a poco. Porque también tuve un momento de crisis grande después de la separación con Juan y avocarme mucho a la docencia. Y fue entender qué quería cantar mi ser, mi cantora, mitad de la vida. Uno está en crisis con muchas cosas, no solo con sus parejas o su trabajo”, explicó la argentina. “Era como una cosa inmensa, como un océano de preguntas. Y de a poquito fueron viniendo las canciones nuevas. De amigos queridos, al oír nuevamente esa canción que escuchaba tu abuelo y pensar ‘ah, este verso a mí me dice todo’. No forzarse uno al encuentro de la canción porque ese es el misterio también. Esa es como la perla de uno. Cuando la canción toca eso que es tan tuyo, no hay margen para mentir“, sumó. Asimismo, y también en relación con lo que será su próximo recital en Chile, la intérprete afirmó que la experiencia en Argentina ha sido muy positiva. “El recibimiento desde la gente ha sido hermoso. Siempre es un abrazo y celebran también con alegría este modo, eso me asombra mucho”. Y aunque se ha sentido cómoda en esta nueva faceta, confidenció que sigue siendo un aprendizaje constante para ella: “En lo personal es todo un desafío porque es muy diferente. Cantar lo tengo aceitado desde hace 40 años porque canto desde siempre, desde chiquita. Pero cantar y tocar es otra cosa, y más cuando sos un poco exigente como yo, que sentís que se te escapa todo de las manos. Cuando estoy en la palabra, se me va el acorde; cuando estoy en el acorde, se me va la palabra. Es una danza entre esas cosas nuevas para mí”.

