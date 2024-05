dc9a79fb61

188e36649d

Nacional Mario Aguilar y el compromiso del Gobierno con la deuda histórica: “El Presidente directamente nos dijo, mirándonos cara a cara, que va a cumplir” El dirigente del Colegio de Profesores conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre el compromiso del Mandatario en torno a la que ha sido una de las grandes luchas del gremio, además de abordar lo que esperan de la próxima cuenta pública. Catalina Araya Miércoles 29 de mayo 2024 15:07 hrs. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Foto: ATON

Compartir en

“Realizaremos un proceso de reparación de la deuda histórica de las y los docentes (que deberá implementarse durante el período de gobierno, comenzando por los docentes de mayor edad)”. Con esas palabras, y en plena campaña electoral del 2021, el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric oficializaba su compromiso con las y los profesores que se vieron afectados con la reducción de sus sueldos durante el traspaso administrativo de la educación pública a los municipios en la dictadura cívico militar. Una lucha de larga data que ha marcado las diversas gestiones del Colegio de Profesores y que, a más de 40 años, todavía no es solucionada. Hoy, y a pocos días de que arranque la tercera y penúltima cuenta pública encabezada por el mandatario, el presidente del gremio, Mario Aguilar, asegura que el cumplimiento de este punto del programa de Gobierno adquiere una especial urgencia. “Para nosotros tiene absoluta vigencia, más aun existiendo un compromiso claro, explícito del Presidente de presentar una reparación. Lo comprometió como candidato, lo comprometió después electo, en las dos cuentas públicas anteriormente. Y lamentablemente no se ha cumplido”, afirmó el dirigente en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, donde también aseguró que aún conservan la expectativa de que “este año efectivamente se pueda hacer realidad”. Además, el dirigente recalcó que se trata de una voluntad que recientemente fue reafirmada por el mismo Mandatario al gremio. Esto, en una reunión que en marzo sostuvo con la nueva directiva del Colegio, nuevamente presidida por Aguilar. “Nos recibió en La Moneda y le hicimos la pregunta directamente, si acaso pensaba cumplir o no el compromiso, y dijo que sí. Por lo tanto, nosotros tenemos esa expectativa. Esta es una injusticia muy grande que se cometió en dictadura con los colegas y que ningún gobierno democrático hasta ahora tuvo la decencia de reparar”, explicó sobre dicho encuentro, que hasta ahora tampoco se ha transformado en una propuesta concreta. Sin embargo, esta no es la primera vez que el Gobierno reafirma sus intenciones en torno a la deuda histórica ante el profesorado. Según recuerda el mismo Aguilar, el compromiso fue reiterado durante la cuenta pública del 2022, donde se dijo que sería ingresado un proyecto de ley a fines de ese año. Después, el 2023, fue el ministro de Educación Nicolás Cataldo quien, a través de una carta, señaló al Colegio de Profesores que se enviaría una iniciativa de ley en diciembre pasado. Ambas, propuestas que hasta hoy no se concretan. “El Presidente directamente nos dijo, mirándonos cara a cara, que él va a cumplir con el compromiso. Y esperamos que la palabra del Presidente todavía tenga algún valor. Por lo tanto, tenemos la expectativa de que en el curso de este año este compromiso se pueda hacer efectivo”, declaró el dirigente. Una reivindicación con apoyo ciudadano A pesar de la poca diligencia del Gobierno, desde el gremio miran con buenos ojos la información compartida por la última encuesta CADEM, que señala como segunda prioridad ciudadana en materia de educación la resolución de la deuda histórica. Algo que, para Aguilar, no resulta desconocido. “Si yo me subo a un taxi, en cualquier lugar del país, y el conductor me reconoce como presidente de los profesores, casi seguro que su comentario va a ser ‘profe, ¿y cómo va la deuda histórica?‘. Y me parece que los taxistas son un barómetro del sentir ciudadano. Eso refleja que, efectivamente, hay una sensibilidad que lamentablemente no ha sido al mismo nivel en la clase política de este país”, compartió. Es en ese contexto que el gremialista reflexionó en torno al daño que los compromisos incumplidos generan entre la ciudadanía. “Se ha instalado una práctica o una mentalidad que me parece muy negativa, y es que los compromisos de campaña casi no tienen valor. Eso es una mala práctica que ha contribuido también al descrédito de la clase política, por los mismos sectores que ahora dicen ‘no, hay otras prioridades’. La prioridad siempre debería ser cumplirle al pueblo lo que se comprometió“, afirmó el dirigente. Sobre eso, y poniendo como referencia el reciente acento que ha tenido la discusión pública en torno a la agenda de seguridad, Aguilera fue claro al decir que la resolución de ciertos aspectos del programa no condiciona el incumplimiento del resto: “El tema seguridad también estuvo en la campaña, por lo tanto no son cosas que se contrapongan. Por supuesto que la seguridad tenemos que abordarla y es un tema complicado hoy día en Chile, pero eso no significa que no se deban trabajar también otras temáticas y que no se tenga que gobernar en otros aspectos. Como cuando dicen ‘no, lo del CAE es demagogia’. A mí me parece que no puede haber nada más dañino para la política que convertir en una práctica habitual el prometer cosas y después no cumplirlas. Creo que una de las cosas que el Gobierno tiene que hacer para recuperar apoyo es empezar a cumplir sus compromisos“. Cabe destacar que la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) igualmente es una medida que han defendido desde el gremio. Algo que no es un mero apoyo externo, pues se trata de una situación que también ha afectado a las y los profesores de Chile. “Este fue uno de los compromisos importantes de la campaña presidencial y creo que ayudó mucho al voto joven en favor del actual presidente. Por eso me parece muy feo que ciertos sectores relativicen ese compromiso”, partió diciendo Aguilar. “Además, debo decir que a nosotros nos afecta directamente el tema CAE porque muchos colegas que hoy están en ejercicio tuvieron que endeudarse a través de ese mecanismo para poder estudiar y sacar su título de profesor. Hay un alto endeudamiento también entre el profesorado, pues hay que recordar que la gratuidad comenzó recién hace unos pocos años. Y por otro lado, también la mayoría de los hijos de docentes tienen que estudiar mediante endeudamiento porque no califican para la gratuidad”, sumó el dirigente. “Y también hay alta morosidad y endeudamiento entre hijos de docentes porque sus padres, profesores o profesoras, no tienen los recursos para pagarles completa la carrera. Por lo tanto, creemos que este es un compromiso que debe cumplirse también, al igual que el de la deuda histórica”. Las expectativas para la cuenta pública Por todo lo anterior, desde el Colegio de Profesores esperan que la tercera cuenta pública del Presidente Boric tenga un especial foco en materia de educación. “Y que se avance específicamente en educación, en lo que se comprometió. De alguna manera, uno puede sentir que la primera mitad de gobierno se perdió un poco, porque no hubo casi tramitación legislativa, no hubo mayor cantidad de proyectos”, señaló Aguilar. “Hoy día estamos ad portas de esta cuenta y yo espero que educación tenga una presencia relevante que no tuvo en la anterior, que se le entregue prioridad. Hay mucho tema pendiente en esta materia. La educación pública no ha tenido el despegue que esperábamos, el tema convivencia debe ser abordado fuertemente; la violencia y agresiones a docentes. La seguridad en los colegios también es un tema muy importante para nosotros y que ha ido escalando muy fuertemente”, resumió el dirigente. Y concluyó reiterando que, en general, esperan un abordaje a “todo el tema del derecho a la educación, seguirlo garantizando fuertemente. Construir colegios, un plan de infraestructura. Esas son algunas cuestiones centrales que tienen que ser abordadas en esta última parte del Gobierno“.

“Realizaremos un proceso de reparación de la deuda histórica de las y los docentes (que deberá implementarse durante el período de gobierno, comenzando por los docentes de mayor edad)”. Con esas palabras, y en plena campaña electoral del 2021, el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric oficializaba su compromiso con las y los profesores que se vieron afectados con la reducción de sus sueldos durante el traspaso administrativo de la educación pública a los municipios en la dictadura cívico militar. Una lucha de larga data que ha marcado las diversas gestiones del Colegio de Profesores y que, a más de 40 años, todavía no es solucionada. Hoy, y a pocos días de que arranque la tercera y penúltima cuenta pública encabezada por el mandatario, el presidente del gremio, Mario Aguilar, asegura que el cumplimiento de este punto del programa de Gobierno adquiere una especial urgencia. “Para nosotros tiene absoluta vigencia, más aun existiendo un compromiso claro, explícito del Presidente de presentar una reparación. Lo comprometió como candidato, lo comprometió después electo, en las dos cuentas públicas anteriormente. Y lamentablemente no se ha cumplido”, afirmó el dirigente en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, donde también aseguró que aún conservan la expectativa de que “este año efectivamente se pueda hacer realidad”. Además, el dirigente recalcó que se trata de una voluntad que recientemente fue reafirmada por el mismo Mandatario al gremio. Esto, en una reunión que en marzo sostuvo con la nueva directiva del Colegio, nuevamente presidida por Aguilar. “Nos recibió en La Moneda y le hicimos la pregunta directamente, si acaso pensaba cumplir o no el compromiso, y dijo que sí. Por lo tanto, nosotros tenemos esa expectativa. Esta es una injusticia muy grande que se cometió en dictadura con los colegas y que ningún gobierno democrático hasta ahora tuvo la decencia de reparar”, explicó sobre dicho encuentro, que hasta ahora tampoco se ha transformado en una propuesta concreta. Sin embargo, esta no es la primera vez que el Gobierno reafirma sus intenciones en torno a la deuda histórica ante el profesorado. Según recuerda el mismo Aguilar, el compromiso fue reiterado durante la cuenta pública del 2022, donde se dijo que sería ingresado un proyecto de ley a fines de ese año. Después, el 2023, fue el ministro de Educación Nicolás Cataldo quien, a través de una carta, señaló al Colegio de Profesores que se enviaría una iniciativa de ley en diciembre pasado. Ambas, propuestas que hasta hoy no se concretan. “El Presidente directamente nos dijo, mirándonos cara a cara, que él va a cumplir con el compromiso. Y esperamos que la palabra del Presidente todavía tenga algún valor. Por lo tanto, tenemos la expectativa de que en el curso de este año este compromiso se pueda hacer efectivo”, declaró el dirigente. Una reivindicación con apoyo ciudadano A pesar de la poca diligencia del Gobierno, desde el gremio miran con buenos ojos la información compartida por la última encuesta CADEM, que señala como segunda prioridad ciudadana en materia de educación la resolución de la deuda histórica. Algo que, para Aguilar, no resulta desconocido. “Si yo me subo a un taxi, en cualquier lugar del país, y el conductor me reconoce como presidente de los profesores, casi seguro que su comentario va a ser ‘profe, ¿y cómo va la deuda histórica?‘. Y me parece que los taxistas son un barómetro del sentir ciudadano. Eso refleja que, efectivamente, hay una sensibilidad que lamentablemente no ha sido al mismo nivel en la clase política de este país”, compartió. Es en ese contexto que el gremialista reflexionó en torno al daño que los compromisos incumplidos generan entre la ciudadanía. “Se ha instalado una práctica o una mentalidad que me parece muy negativa, y es que los compromisos de campaña casi no tienen valor. Eso es una mala práctica que ha contribuido también al descrédito de la clase política, por los mismos sectores que ahora dicen ‘no, hay otras prioridades’. La prioridad siempre debería ser cumplirle al pueblo lo que se comprometió“, afirmó el dirigente. Sobre eso, y poniendo como referencia el reciente acento que ha tenido la discusión pública en torno a la agenda de seguridad, Aguilera fue claro al decir que la resolución de ciertos aspectos del programa no condiciona el incumplimiento del resto: “El tema seguridad también estuvo en la campaña, por lo tanto no son cosas que se contrapongan. Por supuesto que la seguridad tenemos que abordarla y es un tema complicado hoy día en Chile, pero eso no significa que no se deban trabajar también otras temáticas y que no se tenga que gobernar en otros aspectos. Como cuando dicen ‘no, lo del CAE es demagogia’. A mí me parece que no puede haber nada más dañino para la política que convertir en una práctica habitual el prometer cosas y después no cumplirlas. Creo que una de las cosas que el Gobierno tiene que hacer para recuperar apoyo es empezar a cumplir sus compromisos“. Cabe destacar que la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) igualmente es una medida que han defendido desde el gremio. Algo que no es un mero apoyo externo, pues se trata de una situación que también ha afectado a las y los profesores de Chile. “Este fue uno de los compromisos importantes de la campaña presidencial y creo que ayudó mucho al voto joven en favor del actual presidente. Por eso me parece muy feo que ciertos sectores relativicen ese compromiso”, partió diciendo Aguilar. “Además, debo decir que a nosotros nos afecta directamente el tema CAE porque muchos colegas que hoy están en ejercicio tuvieron que endeudarse a través de ese mecanismo para poder estudiar y sacar su título de profesor. Hay un alto endeudamiento también entre el profesorado, pues hay que recordar que la gratuidad comenzó recién hace unos pocos años. Y por otro lado, también la mayoría de los hijos de docentes tienen que estudiar mediante endeudamiento porque no califican para la gratuidad”, sumó el dirigente. “Y también hay alta morosidad y endeudamiento entre hijos de docentes porque sus padres, profesores o profesoras, no tienen los recursos para pagarles completa la carrera. Por lo tanto, creemos que este es un compromiso que debe cumplirse también, al igual que el de la deuda histórica”. Las expectativas para la cuenta pública Por todo lo anterior, desde el Colegio de Profesores esperan que la tercera cuenta pública del Presidente Boric tenga un especial foco en materia de educación. “Y que se avance específicamente en educación, en lo que se comprometió. De alguna manera, uno puede sentir que la primera mitad de gobierno se perdió un poco, porque no hubo casi tramitación legislativa, no hubo mayor cantidad de proyectos”, señaló Aguilar. “Hoy día estamos ad portas de esta cuenta y yo espero que educación tenga una presencia relevante que no tuvo en la anterior, que se le entregue prioridad. Hay mucho tema pendiente en esta materia. La educación pública no ha tenido el despegue que esperábamos, el tema convivencia debe ser abordado fuertemente; la violencia y agresiones a docentes. La seguridad en los colegios también es un tema muy importante para nosotros y que ha ido escalando muy fuertemente”, resumió el dirigente. Y concluyó reiterando que, en general, esperan un abordaje a “todo el tema del derecho a la educación, seguirlo garantizando fuertemente. Construir colegios, un plan de infraestructura. Esas son algunas cuestiones centrales que tienen que ser abordadas en esta última parte del Gobierno“.