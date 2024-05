81065c65f4

Educación Nacional Docentes de la deuda histórica esperan anuncio en la Cuenta Pública: “Nunca hemos estado más cerca de lograr la reparación” Se estima que son aproximadamente 80 mil las y los profesores que esperan esta reparación, mientras que unos 30 mil ya han fallecido. "Todas tenemos la esperanza de que nos van a pagar", sostuvo Patricia Garzo. Bárbara Paillal Jueves 30 de mayo 2024 16:09 hrs. Agrupación Afectados por la Deuda Histórica. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Hasta la Plaza de la Constitución llegaron este jueves profesoras pertenecientes a la agrupación “Afectados Por la Deuda Histórica”, con el objetivo de recordarle al Presidente Gabriel Boric su compromiso de otorgar respuesta a la merma económica que resultó del proceso de municipalización impuesto en 1981 por la dictadura. Las y los docentes jubilados confían en que este próximo 01 de junio de Cuenta Pública, el Mandatario anuncie – después de más de 40 años de espera- la fecha del envío del Proyecto de Ley de Reparación de la Deuda Histórica. Patricia Garzo (76), vocera de la agrupación señaló que “nosotras estamos muy emocionados porque a través de todos estos años nunca, nunca, un presidente se ha dignado ni siquiera a correr el visillo para mirarlo y el Presidente Boric nos ha invitado dos veces a La Moneda a conversar con él”. En la misma línea, la dirigente explicó que “desde Aylwin a Piñera siempre el Parlamento se manifestó a favor de pagar la deuda, pero el Ejecutivo no enviaba el proyecto diciendo que no habían recursos. Ahora es todo lo contrario, el Presidente dice que lo va a enviar, el miedo que tenemos ahora es que el actual Congreso diga que no”. Garzo agregó “nunca hemos pedido el pago total de la deuda, sino una reparación, que nos cancelen un monto inicial y luego un bono mensual hasta que uno se muera”. Consultada respecto a qué le diría al Presidente Boric, sostuvo que: “Le diría que se acuerde de nosotras, que estamos muy esperanzadas de que ahora sí. Todas tenemos la esperanza en que nos van a pagar, no importa el cómo, pero sí nos van a pagar”. Por último, desde la agrupación relevaron los últimos resultados de la encuesta CADEM que posiciona a la demanda por deuda histórica como la segunda prioridad en educación para la ciudadanía. “A nosotros eso nos emociona porque se nos está yendo la vida, las que estamos aquí somos las más jóvenes y yo tengo 76 años y de ahí para arriba, hay colegas de 100 años que van a quedar ahí, otras que están enfermitas, están postradas”, afirmó Garzo. Este grupo de profesoras y profesores afectados por la deuda histórica se instalan desde el año 2005 todos los jueves (de marzo a diciembre) en la Plaza de la Constitución visibilizando la deuda que tiene el Estado chileno con ellas y que hoy se traduce en pensiones miserables.

