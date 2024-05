81065c65f4

Internacional Falleció Nora Cortiñas, cofundadora de las madres de Plaza de Mayo e incansable defensora de los derechos humanos La histórica dirigenta argentina falleció sin saber qué hizo la dictadura con su hijo, luego de ser secuestrado en 1977. Alexis Polo González Jueves 30 de mayo 2024 19:14 hrs. Nora Cortiñas. Foto: argentina.gob.ar

La confundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Morales de Cortiñas, murió este jueves a los 94 años edad. La vida de Nora Cortiñas tuvo un cambio radical el 15 de abril de 1977, ese día su hijo Carlos Gustavo Cortiñas fue detenido y hecho desaparecer por la dictadura argentina. Carlos tenía 24 años, estaba casado y tenía un hijo pequeño. En su búsqueda, Nora fue parte del grupo de 14 mujeres que, desde el 30 de abril de 1977, se presentó en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la llamada Casa Rosada con el objetivo de expresar su indignación y exigir la verdad sobre el paradero de sus hijos e hijas, desaparecidas por agentes del Estado. A partir de la desaparición de su hijo, Cortiñas comenzó su incansable búsqueda y que se extendió por 47 años, hasta que este 30 de mayo falleció sin saber qué pasó con su hijo. “La familia de Nora Irma Morales de Cortiñas comunica su fallecimiento en el día de la fecha, a los 94 años de edad”, precisó en un comunicado difundido por la familia de la emblemática defensora de los derechos humanos. “Norita había sido intervenida quirúrgicamente el pasado 17 de mayo en el Hospital de Morón por una hernia que se sumó a otras patologías que agravaron el cuadro”, indicó el texto oficial sobre el fallecimiento de co-fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo. “En todos estos años el pueblo nos acompañó a veces silenciosamente y a veces con más fuerza. Nos acompañó el pueblo, nuestra familia, nuestros nietos y eso fue indispensable para nuestra lucha. A nosotros no nos bastan ni los monumentos, ni los actos, ni los monolitos, ni los parques, nosotros seguimos extrañándolos. Los desaparecidos no se reemplazan con nadie, pero nuestra lucha no hubiera sido posible sin la ayuda y la compañía del pueblo trabajador. De otra manera, no hubiéramos podido llevar el gran dolor que significa la pérdida de un hijo que luchó por un mundo mejor. El gran compromiso que asumimos es el de seguir levantando en alto los ideales por los que ellos lucharon y por los que luchan tantos compañeros todos los días”, había dicho Cortiñas en una entrevista al sitio argentino Educación y Memoria.

