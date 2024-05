Jordi Cañas, eurodiputado: “El régimen de Maduro no quiere tener testigos que puedan constatar el fraude electoral”

“El Alto Representante ha pedido la reconsideración. Esperamos que así se produzca, pero de no ser así, es evidente que de no poder haber una misión de observación electoral en las elecciones, no se podrían reconocer los resultados como válidos”, concluyó el eurodiputado.

Nicolás Maduro buscará un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder. Su mayor adversario es Edmundo González Urrutia, designado por la principal alianza opositora en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado.