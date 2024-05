Ad portas de la Cuenta Pública: oposición cuestiona el relato de “estabilización” del Gobierno

6b51d80cf6

Solo quedan horas para escuchar el tercer discurso de Cuenta Pública que entregará el Presidente Gabriel Boric en el Salón de Honor del Congreso Nacional. En el Palacio de La Moneda, fue el propio Mandatario que afirmó que está “cincelando” el mensaje. Por lo mismo, ambos presidentes del Parlamento, Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, y José García Ruminot, quién preside el Senado, realizaron un recorrido por las instalaciones revisando los últimos preparativos para la ceremonia: sonido, tarjetas para invitados y hasta la limpieza. Así, el representante del Senado informó sobre el trabajo previo realizado por funcionarias y funcionarios del Poder Legislativo y confirmó que son cerca de 800 las invitaciones, entre ellas, la asistencia de la expresidenta Michelle Bachelet. “Está todo coordinado, marchando y, por lo tanto, esperamos que mañana todo se desarrolle en la más completa y absoluta normalidad”, apuntó García Ruminot. Respecto a sus expectativas sobre el discurso presidencial, el presidente de la Cámara Alta afirmó que, tanto él como Cariola, son “anfitriones de esta ceremonia republicana, venimos en el mejor ánimo y en la mejor disposición para escuchar a su excelencia el Presidente de la República”. Desde la presidencia de la Cámara Baja, Cariola dijo esperar que “se dé cuenta del trabajo que se ha venido haciendo, hay un montón de elementos, leyes e iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos años y también otras que esperan por salir”. Cuestionamientos al relato de “estabilización” de La Moneda El discurso genera expectativas en medio de cuestionamientos de la oposición al relato “estabilizador” que intenta instalar el Gobierno previo a la ceremonia, donde se destaca que, durante estos dos últimos años, la actual administración ha logrado estabilizar el país en cuánto a cifras macroeconómicas, inflación, creación de empleos y la crisis de seguridad, entre otras. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, rebatió este discurso: “No nos olvidemos que el país se desestabilizó en gran medida por la gestión de quienes hoy nos gobiernan. Ellos aplaudieron todas las manifestaciones violentas que pusieron en riesgo la estabilidad democrática, después también aplaudieron entusiastamente los retiros que trajeron la inestabilidad económica y a nosotros nos costó caro mantenernos fiel al compromiso de que eso producía un daño para el país”. Cabe destacar que el sector de Chile Vamos hizo circular una minuta interna donde se refuerza la idea de que “el Frente Amplio, el Partido Comunista y Gabriel Boric fueron, en gran parte, los responsables de desestabilizar Chile para obtener el poder”. Por otro lado, el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, transmitió un mensaje por medio de un video en sus redes sociales que tituló “La cuenta regresiva para el fin de este mal gobierno“, en el que afirmó que “han pasado más de 810 días desde que comenzó este Gobierno y más allá de lo que el Presidente diga, los chilenos a estas alturas tenemos claro que ha sido uno de los peores gobiernos de nuestra historia, no sólo porque ha sido incapaz de cumplir las promesas irresponsables que se hicieron en campaña, sino que, principalmente, porque han sido responsables del profundo deterioro que han sufrido los chilenos en estos últimos dos años”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, llamó a recordar las demandas sociales del estallido social y defendió la gestión del Ejecutivo. “La política y me incluyo, nosotros hemos intentado pero eso no se ha resuelto, no ha querido discutir a fondo las razones, la raíz, la motivación que hay en la expresión social del año 2019″, apuntó. “Hay una sensación de frustración respecto a políticas públicas y no es de los marginales. ¿Por qué no me dicen qué pasaba con las cicletadas que recorrían todo Santiago a riesgo de su propia bicicleta y su propio físico? ¿Por qué no hablan de las expresiones culturales? ¿Por qué no hablan de la manifestaciones de las mujeres en la exposición de las tesis que recorrió el mundo? Entonces, querer remitir que eso fue el invento de un sector que hoy día está en el Gobierno, es regalarle al sector de gobierno, y me incluyo, un movimiento histórico“, añadió. En esa línea, indicó que “lo que ha hecho hoy día el tema de la estabilización es un mérito de la actividad del Gobierno con varios debates entre nosotros, pero hoy día podemos discutir y proyectar qué va a pasar. La oposición se da al gusto de negarle la sal y el agua al gobierno en políticas públicas”. El timonel del PC también dijo que su expectativa es que “haya una información muy argumentada de los avances, pero también la perspectiva de cómo van a llevar adelante, con las limitaciones que hay, transformaciones donde la gente pueda sentir cambios positivos”. En relación a lo último, relevó mejoras a las condiciones para las y los trabajadores, supeditadas, por ejemplo, al acuerdo entre la CUT y el Gobierno en salario mínimo y negociación ramal. “Espero que haya mucha precisión en que debe haber reforma previsional y no pueden haber más movimientos que los que se han anunciado en la distribución del 6% de los de los empleadores, de lo contrario, eso no sería una reforma previsional, sería un cambio a favor de las AFP y precisamente el origen de la crisis”, agregó.

