Trabajo Réplica de Farmacias Knop a Radio Universidad de Chile La empresa farmacéutica solicitó su derecho de aclarar y rectificar ciertos contenidos para "intentar detener el daño" que han generado algunas publicaciones respecto a la implementación de la Ley de 40 horas. Diario UChile Viernes 31 de mayo 2024 19:03 hrs. Farmacia Knop

En el marco de la promulgación de la Ley de 40 horas, Radio y Diario Universidad de Chile publicó diversas notas sobre cómo las farmacias cumplirían este nuevo marco regulatorio en materia laboral, entre ellas: Cruz Verde, Ahumada, Doctor Simi y Knop: farmacias desconocen dictamen de la DT por 40 horas y Fenatrafar: “Las farmacias ven que la Dirección del Trabajo no tiene autoridad. Frente a estos artículos, desde las gerencia general de Farmacias Knop exigieron el derecho a rectificación de dichas publicaciones. La misiva, firmada por Robert Reinhold , gerente general de Farmacias Knop, señala que que dichas noticias “efectúan un ataque comunicacional a Farmacias Knop S.A.” y explica que cada vez que en la publicación efectuada con fecha 26 de abril señalan que “Los trabajadores de Farmacias Ahumada, Cruz Verde, Doctor Simi y Knop denunciaron que dichas empresas insisten en desconocer el espíritu de la ley y pasar por alto el dictamen de la Dirección del Trabajo (DT), que señala claramente que la reducción de jornada laboral se debe aplicar en una hora completa y no repartida en 10 o 12 minutos diarios.” Asimismo, continúa señalando que la imputación anterior, es grave, “ya que afirma que nuestra empresa está vulnerando los derechos de sus trabajadores”; desconociendo el compromiso de nuestra compañía con el respeto a los derechos laborales y la legislación vigente e induce al lector a pensar que la empresa que represento está realizando un ilícito. Asimismo, explica que en la publicación efectuada el 1 de mayo de 2024, se efectúan las siguientes afirmaciones: “Sindicatos de trabajadores y trabajadoras de las cadenas de farmacias Ahumada, Cruz Verde, Knop y Maicao denunciaron ante la Dirección del Trabajo (DT), el incumplimiento del dictamen N° 235/08 relativo a la aplicación de la reducción integral de uno hora de la jornada laboral de 45 a 44 horas”, aludiendo nuevamente a que Farmacias Knop no estaría cumpliendo de manera adecuada el dictamen de la Dirección del Trabajo. En esa línea, la carta sostiene que las publicaciones se equivocan al señalar el incumplimiento por parte de nuestra empresa sobre el dictamen de la Dirección del Trabajo dado que como empresa buscamos en primer lugar el acuerdo con todo y cada uno de los trabajadores, suscribiendo los respectivos anexos y solo en los casos que no hubo acuerdo (solo 1 casos) se aplicó de manera íntegra el dictamen de la Dirección del Trabajo antes aludido (no obstante lo intempestivo de éste), por lo que las afirmaciones en contra de la empresa, son absolutamente falsas, y además, sin demostrar en el texto prueba alguna de las denuncias que afirman han sido en contra de nuestra compañía, sino que más bien utilizan el nombre de Farmacias Knop en el titular, pero en el cuerpo de ambas noticias no se hace referencia alguna ni a las denuncias, ni existen declaraciones de alguno de nuestros trabajadores que sirvan como medio de prueba para tales afirmaciones. “Como es de su conocimiento, la fe pública es muy importante en el mercado y por tanto, la publicación que efectúa su empresa, no sólo no se ajusta a la realidad laboral de nuestros trabajadores, sino que además desacredita nuestras políticas como empresa frente al dictamen de la Dirección del Trabajo, entregando información errónea y falsa sobre la situación laboral de los trabajadores de Farmacias Knop S.A., lo que genera perjuicios a nuestra empresa, razón por la cual nos reservamos de ejercer las acciones judiciales que procedan al respecto”, agrega. Finalmente, la solicitud agrega que con el objeto de intentar detener el daño que a nuestra empresa le causa la publicación aludida, esto conforme a los artículos 16 y siguientes de la ley 19.733, que en su medio de comunicación social se publique la aclaración y rectificación que se adjunta, de manera íntegra, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que Uds. originalmente publicaron. Revisa la carta completa a continuación:

