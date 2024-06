“Decepcionada del Gobierno”: senadora Campillai no asistirá a la Cuenta Pública

La senadora Fabiola Campillai anunció que no asistirá a la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric por sentirse “decepcionada del Gobierno”.

En un video difundido a través de su cuenta de X, la senadora independiente aseguró que decidió “no participar en esta cuenta pública, ya que como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este gobierno”.

Campillai acusó al Presidente Boric de olvidar los compromisos de justicia, reparación y garantías de no repetición en materia de derechos humanos. En ese sentido, la parlamentaria se refirió a la Mesa de Reparación Integral, un proyecto que impulsó junto al Mandatario y que ahora, según dijo, fue “sepultado en el olvido” por el Gobierno.

He decidido no participar en esta Cuenta Pública, ya que, como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este gobierno. pic.twitter.com/SIRrmfvUTp

