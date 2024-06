“Las dos caras del Presidente”: la gran molestia de la oposición tras la tercera Cuenta Pública de Gabriel Boric

e302d576a8

Una gran disconformidad y molestia causaron en la oposición varios de los anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric en el marco de su tercera Cuenta Pública. El eventual ingreso de una Ley de Eutanasia y el compromiso de una Ley de Aborto Legal, fue rechazado tajantemente por la derecha al minuto en que el Mandatario las mencionó en su alocución. Personeros de las distintas bancadas parlamentarias opositoras al Gobierno señalaron que el Presidente Boric no le habló a todos los chilenos y chilenos, sino que “a su barra brava” y a ese sector “radicalizado en la izquierda”. La bancada de diputados de Renovación Nacional cuestionó el tono “polarizador” y el “fanatismo ideológico” del discurso del Jefe de Estado. Además, lo acusaron de usar el proyecto del aborto legal para desviar la atención de los grandes temas que preocupan a la ciudadanía. El subjefe de bancada de RN, Hugo Rey, sostuvo que esta rendición de cuentas mostró “las dos almas, o las dos caras del Presidente de la República”. Para el parlamentario, el discurso de Boric fue contradictorio, pues habló de “encuentros, de diálogos, de poder sacar adelante materias que son comunes y transversales a todo el país”, mientras “levantó iniciativas que lo único que van a generar es polarización”. En ese sentido, cuestionó al Mandatario por colocar sobre la mesa el proyecto de aborto, debido a que es una iniciativa que “genera tensión y, por supuesto, es un proyecto que va a dividir al Congreso Nacional”, indicó Rey. “Más allá del estadista que aparenta demostrar en un momento de su discurso, finalmente termina siendo el mismo Presidente de siempre, hablándole a su barra brava, hablándole a ese 20% del país que lo sigue a gritos”, criticó. De la misma manera, su par de tienda, el diputado Andrés Longton, quedó con “la sensación de que el Presidente quiso hablarle al mundo más radicalizado de la izquierda y quiso abrirse en otras materias para tratar de subsanar esa apertura que tenía respecto a un programa refundacional”. “El Presidente puso énfasis en aquellas cosas que no son prioridades ciudadanas. Eso me parece preocupante, porque termina enturbiando y polarizando el debate, y eso, obviamente, que va de la mano con una oratoria que todos conocemos del presidente Perón, donde aparenta vivir en una realidad muy distinta de país de la que vive la mayoría de chilenos, mañosamente manejando cifras que distan mucho de lo que está pasando en las calles en nuestro país”, dijo. Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Stephan Schubert, manifestó que la Cuenta Publica 2024 fue “una gran decepción porque el Presidente no tenía mayores anuncios que hacer”. “El Presidente habló de varios problemas como la seguridad, aunque en términos muy genéricos, pero después habló de los derechos humanos en el pasado y en el mundo entero, pero no mencionó nada respecto a la violación de derechos humanos en La Araucanía, ni tampoco a la violencia que está ocurriendo en particular en el sistema de educación público en esa región”, argumentó. Así, criticó que el Mandatario haya dejado pasar esta oportunidad. “Habló de unidad para enfrentar la crisis de seguridad pero no otorgó herramientas concretas para enfrentarlas. Y luego, para sorpresa de todos, lanza un tema que prácticamente divide a los chilenos como es el aborto libre y la eutanasia”, señaló. En representación de la UDI, el presidente del partido y senador, Javier Macaya, afirmó que a Boric le faltó “mucha autocrítica” en su discurso, especialmente en cuanto a cómo el Gobierno ha manejado la crisis de seguridad pública que enfrenta el territorio nacional. “Esta normalidad que se pretende necesita dar un paso hacia al progreso. Para eso se requiere realismo, se requiere autocrítica. Hay muchos problemas que afectan a los chilenos que estan causados por la mala gestión del Gobierno y por lo que hicieron en su momento cuando fueron oposición”, expuso. De acuerdo al timonel de la UDI, el Ejecutivo debe “cambiar de opinión en temas importantes como pensiones e impuestos”. “Me da la impresión que en este discurso no se nota eso. Hay que dejar de hablarle a las barras bravas en temas que son absolutamente de nicho, como el aborto”, destacó. Por su lado, el diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, lamentó que el Jefe de Estado perdiera la “oportunidad de hablarle a la mayoría de los chilenos y en razón de ello poder construir acuerdos transversales en los temas que son prioritarios para Chile: seguridad, educación, crecimiento económico y salud”. “Lamentablemente el Presidente desaprovecha esa oportunidad y vuelve a polarizar la discusión con un tema que no es prioritario, que no está en la agenda y que genera polarización no solamente en el Congreso, sino que en Chile”, declaró el legislador respecto al anuncio de la Ley de Aborto Legal. Asimismo, Guzmán opinó que este 1 de junio Boric mostró “una tozudez evidente que ha polarizado la discusión política”, en un momento en que hay que “hacerse cargo de las principales necesidades de todos los chilenos”.

