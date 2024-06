e302d576a8

18-O Política Presidente Boric reflexiona sobre el estallido social: “Los actos de violencia existieron, pero reducir todo a eso es engañarse” Desde Valparaíso y en el marco de su tercera Cuenta Pública, el Mandatario abordó el malestar ciudadano que llevó a las manifestaciones de 2019. Así, emplazó a la clase política a no "autoengañarse" respecto a los hechos de aquel contexto. Diario UChile Sábado 1 de junio 2024 11:57 hrs. Foto: Aton.

En el marco de su tercera Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre la visión de la política actual respecto al estallido social. Así, el Mandatario reconoció los hechos de violencia ocurridos en ese contexto, pero llamó a no “autoengañarse” sobre el malestar ciudadano que llevó a la población a manifestarse en el 2019. ¿Qué dijo el Presidente? “Malestares acumulados, debates que no supimos y decisiones que no se tomaron a tiempo y que siguen todavía pendientes, condujeron a cientos de miles de chilenos y chilenas, sin distinción de color político, a copar las calles en gran parte del país. Los actos de violencia existieron y son inaceptables, pero reducir todo lo que sucedió a eso es engañarse. Podrá ser más cómodo tratarlo así hoy, pero no por ello deja de ser un autoengaño“, declaró el Jefe de Estado este sábado desde el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso. Asimismo, el jefe de La Moneda sostuvo que “las demandas allí expresadas -malestar con la política, pensiones dignas, mejor salud, mayor justicia social, igualdad de género, recogimiento de los pueblos originarios y el cuidado del medio ambiente- siguen tan vivas y vigentes como antes“. Revisa la transmisión en vivo:

