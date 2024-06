f2d09328f1

Cultura Cristóbal Berrú y el camino de Los Insobornables: "Mi hermano y yo nos criamos a través de la música del Inti en vivo" La banda fundada por los hermanos Berrú estará en "La razón de cantar", concierto que el próximo viernes 14 y sábado 15 de junio reunirá a grandes exponentes de la canción chilena como Inti Illimani Histórico, Quilapayún, Los Jaivas y Manuel García. Catalina Araya Domingo 2 de junio 2024

La infancia de los hermanos Cristóbal y Tocori Berrú estuvo llena de estímulos artísticos. La influencia viene desde el Ecuador, tierra natal de su padre, Max Berrú, miembro fundador de Inti Illimani que jugó un rol fundamental en la formación musical de sus hijos. Al legado de una familia repleta de músicos se sumaría luego, durante su infancia, al impacto de ver a su padre sobre los escenarios de Italia, el país que los recibió en el exilio y que acogió con emoción el cancionero de la histórica banda de la nueva canción chilena. “Mi hermano y yo nos criamos allá, a través de la música del Inti en vivo. Conciertos en las plazas, en las fiestas del Unitá. Unos mega conciertos al aire libre. Y con mucho orgullo. Era tu viejo ahí, en el escenario, frente a tanto público italiano cantando ‘El pueblo unido‘ y tantas otras canciones que eran hermosas”, recordó Cristóbal en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. El 2008, y tras dar un paso al costado de Inti Illimani Histórico, convocó a sus hijos para formar una agrupación que los llevó a recorrer Chile y Latinoamérica. Ese cruce dio forma a Los Insobornables, banda que actualmente está formada por Cristóbal, Tocori, Mauricio Barrueto, Christian Duarte y Rodrigo Álvarez, y que tras el fallecimiento de Berrú padre el 2018 se propuso continuar con su legado. A seis años de su partida, el trabajo de Los Insobornables permanece firme. Tras la muerte del músico, grabaron el álbum “Max Berrú Carrión“, un homenaje póstumo que incluyó canciones grabadas por él y otras interpretadas por amigos del medio, y que incluyen a artistas de la talla de Jorge Coulon, Joe Vasconcellos y Elizabeth Morris. Álbum que en unas pocas semanas más será reeditado por el sello Alerce y publicado en todas las plataformas digitales. Además, los músicos se encuentran trabajando en un próximo disco que por primera vez incluirá canciones de su propia composición. “A nuestro público le seguía gustando esta cosa de partir un poco con la solemnidad para terminar en la fiesta. Eso nos ha caracterizado en las presentaciones que hemos tenido. Y también va a ser el sello de lo que queremos hacer a principios del próximo año, que es tener nuestro disco ya como Insobornables, definitivamente solistas”, compartió Berrú. Es en todo este contexto de crecimiento que los chilenos formarán parte de “La razón de cantar“, un concierto programado para el viernes 14 y sábado 15 de mayo que los unirá a Inti Illimani Histórico, Quilapayún, Los Jaivas y Manuel García en el Teatro Teletón. “Es un honor sentirnos parte de esta programación. Es una apuesta que la persona que está haciendo todo esto crea y valore el trabajo que estamos haciendo como banda hace ya algunos varios años. Así que lo primero es la sensación de desafío, de estar con estos conjuntos que ya son grandes, valorados, reconocidos”, confesó el trompetista sobre las expectativas que tienen para este encuentro, que los tendrá sobre el escenario en su segunda jornada. Canto con sentido Es una herencia que recibieron de su mentor, pero también constituye un tipo de canción que Los Insobornables sostienen con conciencia. “No es casual que esto se agrupe bajo la consigna de ‘la razón de cantar’. Cuando tocábamos con él, Max nunca dejó de cantar e interpretar canciones de Víctor Jara, de la nueva canción chilena. Y del recorrido latinoamericano y latinoamericanista también. De la música que justamente rescata el contar historias, el denunciar de alguna forma a través de las canciones y de los textos, de hacer un recorrido por las venas abiertas de América Latina. No solamente de nuestro país, que tiene una historia tan vívida y brutal como lo fueron 17 años de dictadura y lo que siguió después, con esta constitución que nos dejó terriblemente atados”, señaló el músico. “Poder cantar y crear canciones efectivamente es un gran desafío. Manuel García es un tremendo cantautor en ese sentido, y hay diferentes estilos para hacerlo. No necesitamos solamente un estilo conciso. Los Jaivas, por ejemplo, lo que vienen haciendo hace mucho tiempo es terminar un poco en fiesta, en estos ritmos que hacen bailar. Lo que hace el Inti, algunas cosas que hacían los Quila. Es música que uno dice ‘ya, pero estas canciones también me dan ganas de vacilar, de alguna forma, no solamente de llorar'”, agregó el músico. Y con eso, apunta a lo que describe como una de las características que definen la identidad de Los Insobornables: “Eso es lo que nosotros como banda hacemos en nuestro viaje musical. Exorcizar ciertas cosas, poder cantar canciones que son terriblemente presentes todavía, interpretar temas de otros y también hacemos canciones propias. Estamos de a poco haciendo el trabajo de creación. Pero también agarramos esta música y la interpretamos, hacemos arreglos; ese es nuestro fuerte. Y terminar todo esto en una fiesta”. Sobre ese punto, Berrú aprovechó para destacar la importancia de que el folclor prevalezca en nuestro imaginario sonoro. “En mi caso y en el nuestro como banda, es algo que llevamos en la sangre, en nuestra educación auditiva sobre todo. Y que creo que la mayoría de los chilenos tienen, por suerte, y eso es súper importante que no se pierda”, señaló. “La otra vez teníamos una discusión con los puristas y el no purismo en cuanto a rescatar el folclor como tal. Es súper válido rescatarlo y hacerlo como debe ser. Pero tampoco es malo hacer fusión, siempre y cuando se haga con respeto y con seriedad. La palabra seriedad no significa que no haya que chasconear un poco una canción, pero sí respetar ciertos códigos musicales. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que estas agrupaciones que nombrábamos y que van a estar presentes en estos días en el Teatro Teletón también hacen, y que de alguna forma sigue siendo folclor”, reflexionó el artista. En esa misma línea, resaltó el rol que cumple en este contexto la educación musical. “Lo dicen los mejores expertos en educación: es muy importante poder interpretar un instrumento en el colegio, aunque tú no vayas a ser músico porque no te nace. Pero es ponerte de acuerdo con el otro, escuchar, saber, entender que viene una pausa, que después de toca a tí, en conjunto con otro. Y poder articular eso, las partes del cerebro que se mueven, son tan importantes como aprender matemáticas, lenguaje, a articular. Te abre más la cabeza. Y la música es eso. Mi visión es que la música es algo inmediato. El recuerdo auditivo es inmediato. Una canción queda“, afirmó. “Y si la transformas porque te gusta el hip hop, el rap, qué bonito. Qué increíble fusión. O si te gusta la música chill, como Chambao, por qué no hacerlo. Siempre y cuando se haga, efectivamente, con un respeto a la raíz, al estilo. Eso es fundamental”.

