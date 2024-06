f2d09328f1

Medio Ambiente Nacional “Poder Ambiental”: la plataforma gratuita que entrega herramientas legales para la defensa del medio ambiente La iniciativa busca entregar asesoramiento legal a la ciudadanía en conflictos socioambientales y facilitar el "acceso a la justicia ambiental". “Chile está lleno de personas que quieren proteger nuestro entorno", señalan desde la ONG FIMA. Camilo Vega Martinez Domingo 2 de junio 2024 14:28 hrs. Sitio web Poder Ambiental

“Poder Ambiental” es el nombre que lleva la plataforma lanzada el pasado 22 de mayo por ONG FIMA, con apoyo del Gobierno Regional de Valparaíso, que busca entregar información sobre herramientas legales para la protección del medio ambiente. “Las irregularidades ambientales que hay en Chile son muchísimas, entonces siempre estuvo esta necesidad de generar una plataforma de autoayuda en que la gente pueda identificar cuál es la irregularidad que está ocurriendo”, señalaron desde FIMA al ser consultados por nuestro medio. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Felipe Pino, coordinador de proyectos de la ONG FIMA, explicó que la idea surgió para dar “acceso a la justicia ambiental” a la gente. “Muchos trámites y acciones no requieren de un abogado. Y la gente no las hace porque no tienen suficiente conocimiento. Esta plataforma es una especie de atención primaria jurídica-ambiental en que la gente va a poder acceder a la información en un lenguaje simple”, indicó el también abogado. El objetivo de este proyecto es contribuir al acceso a la justicia ambiental con especial atención en la Región de Valparaíso, la cual cuenta con 21 conflictos socioambientales reportados según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). “Chile está lleno de personas que quieren proteger el medio ambiente, pero en nuestra experiencia, la institucionalidad ambiental del país y las herramientas legales pueden llegar a ser confusas o poco amigables para la ciudadanía”, señaló Antonia Berríos, abogada y coordinadora general de ONG FIMA, en la presentación de dicha plataforma. El coordinador de proyectos de la organización, abordó la importancia de una plataforma de este estilo en un contexto nacional, y también mundial, donde los conflictos socioambientales son cada vez mayores. “Cuando pensamos en medio ambiente, y sobre todo ahora con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, tenemos cierto nivel de conocimiento de qué se requiere para tener un escenario de justicia ambiental y acceso a la información. La gente necesita saber qué es lo que está ocurriendo en su territorio, se necesita promover una participación efectiva y que la gente influya en la toma de decisión de lo que se va a hacer en su territorio”, sostiene Pino. En esa línea, reconoce que el desafío en Chile radica en que “son muchas las barreras que impiden en general a la ciudadanía acceder a la justicia ambiental”. “En Chile es todavía muy técnicamente complejo. De partida, la gente cree que tiene que ser experto para poder hacer una denuncia o interponer un recurso de protección”, explicó el miembro de FIMA. “Detrás de Poder Ambiental no hay una inteligencia artificial, hay un equipo de abogados que tienen años de experiencia en derecho ambiental, muy especializados, que no solamente tienen el conocimiento sino la experiencia práctica de qué funciona mejor”, destacó el abogado. Procedimiento para acceder a la orientación legal Una vez la persona detecte la presencia de un problema de carácter ambiental, puede ingresar al sitio https://consultas.poderambiental.cl/, donde podrá escribir una pregunta o un problema. Felipe Pino explicó el procedimiento a seguir. “La plataforma lo va a llevar a una serie de entradas que hablan de ciertos problemas, desde cómo saber si un proyecto tiene que ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental o qué tipos de proyectos tienen tal actividad”, señaló. Regulación y protección de animales, conservación de ecosistemas y áreas protegidas, derecho al agua y contaminación y daños al medioambiente son parte de las entradas que se encontrará el usuario al ingresar al sitio web. Otra de las herramientas destacadas en este portal es un foro virtual, a través del cual las personas interesadas podrán intercambiar conocimientos y experiencias en torno a la defensa o gestión del medio ambiente. “Lo que hemos tratado de hacer es realizar que el conocimiento valioso no es solamente el técnico. Lo que tiene que decir el abogado respecto a lo que está ocurriendo es muy valioso, también la experiencia que tienen las mismas comunidades de la sociedad civil, los defensores ambientales. En el fondo, complementar estas preguntas con conocimiento de ambos tipos, con un experto técnico como con un experto territorial, como con un experto en la defensa ambiental de su territorio”, indicó. Para Pino, uno de los desafíos en el escenario actual para una plataforma de este tipo es “continuar promoviendo el empoderamiento jurídico“. “Hemos visto el cambio en algunas comunidades con las que hemos trabajado. Uno desconfía muchas veces de la institucionalidad cuando está pasando una irregularidad ambiental, el derecho ya falló y tuvo un primer error. No fue capaz de prevenirlo, de fiscalizar y sancionar. Pero esa fiscalización y sanción va a funcionar mejor cuantos más ojos tengamos en el territorio”, aseguró el coordinador de proyectos de FIMA. Así, el abogado manifestó que “por eso el símbolo de Poder Ambiental es un queltehue, un animal que cuando entras a su territorio, avisa, está mirando atento. Es un símbolo de un defensor ambiental. Mientras más entrenados tengamos esos ojos para identificar incumplimientos, irregularidad, y actuar oportunamente sin esperar que llegue un experto a decirme lo que tengo que hacer, mejor va a ser el resultado”.

