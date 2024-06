Agenda Derechos Humanos: “La comunidad internacional y su lucha contra el genocidio en Gaza”

Agenda Derechos Humanos

“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a los temas de derechos humanos que son relevantes para Chile. Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/

En esta entrega de Agenda Derechos Humanos, haremos una revisión de la situación de derechos humanos en Gaza y la forma en que la comunidad internacional está intentando presionar al gobierno de Israel para que detenga el genocidio actualmente en curso en contra del pueblo palestino en Gaza.

El genocidio, sus bases

A partir de 1948, frente a los horrores de que la comunidad internacional fue testigo en el marco de la II Guerra Mundial, en particular, el holocausto del pueblo judío en manos del nazismo alemán, la reacción fue apostar decididamente por la construcción de un sistema internacional por sobre los Estados y que tuviera la capacidad de prevenir un nuevo genocidio y sancionar efectivamente los actos que pudieran ser constitutivo de graves crímenes internacionales.

Fue en diciembre de 1948 que, junto con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, se adoptó un tratado específicamente destinado al tema del genocidio. Así, el 09 de diciembre de 1948, se adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que tuvo como fundamento la convicción de que “para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la coorperación internacional” (preámbulo). Esta Convención define el delito de genocidio (artículo II) y establece como elemento central la comisión de actos atroces (matanza, lesiones, crear condicones extremas de vida, impedir nacimientos, traslado por la fuerza de niños/as) con la intencionalidad de “destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racional o religioso”.

De esta forma, la clave para entender los casos de genocidio anteriores y posteriores a la II guerra Mundial es que estamos ante un crimen que corresponde a una decisión política (no estamos ante una catástrofe natural o un hecho inevitable) que se funda en la convicción de un grupo de su superioridad sobre otro colectivo que es deshumanizado y así se puede justificar su destrucción. Las razones que están tras los actos de genocidio pueden ser de variada índole (políticas, religiosas, económicas, raciales, geopolíticas, entre otras).

El genocidio actualmente en curso en contra del pueblo palestino en Gaza, se caracteriza por ser un conjunto de actos que se prolongan en el tiempo y, por tanto, necesitan bases de sustento para ser efectivos. En primer lugar, se requiere de apoyo político, tanto interno como internacional, que se basa en un relato de la seguridad para enfrentar la amenaza de Hamas. Segundo, necesita una fuerte base económica para llevar adelante sus acciones. Tercero, busca un sustento jurídico que se funda en un pretendido derecho a la legítima defensa. Finalmente, precisa de la pasividad de la comunidad internacional que le permita llevar adelante sus actos criminales sin interferencias.

La lucha de la comunidad internacional en contra del genocidio

Frente a los actos criminales que se vienen dando en Gaza a partir del 07 de octubre de 2023, pero que tienen su base en un sistema implementado por décadas por Israel destinado a preservar y ampliar la ocupación del territorio palestino y mantener un sistema de apartheid en contra del pueblo palestino en los territorios ocupados, la comunidad internacional ha ido avanzando en un conjunto de acciones destinadas a socavar las bases que permiten que las acciones genocidas se mantengan.

Las acciones políticas se han centrado en Naciones Unidas, donde se ha condenado explícitamente el accionar israelí en Gaza e incluso se ha logrado una histórica resolución del Consejo de Seguridad, en marzo de 2024, que pide el alto al fuego durante el mes del Ramadán y que fue posible porque Estados Unidos (aliado incondicional de Israel) no usó su derecho a veto. En este mismo sentido debe entenderse el reconocimiento del Estado Palestino el 28 de mayo por parte de tres Estados europeos (España, Irlanda y Noruega), lo que confirma el aislamiento internacional de Israel como consecuencia de sus acciones criminales en Gaza.

Por otra parte, en el ámbito jurídico se ha avanzado por dos vías. En primer lugar, ante la Corte Internacional de Justicia (que juzga la responsabilidad de Estados) Sudáfrica presentó una demanda acusando a Israel de incumplir la Convención sobre Genocidio de 1948 y la Corte ya se ha pronunciado sobre medidas provisionales (destinadas a evitar mayores daños mientras se resuelve el fondo del asunto); y, en su último pronunciamiento (24.05.2024) la Corte ordenó a Isreal deterner inmediatamente su ofensiva milita en Rafah (cuestión que Israel no ha cumplido). A estas acciones se suma la Corte Penal Internacional (que juzga a personas y no Estados) donde el Fiscal, se. Karis Khan, solicitó a la Corte que se dicte una orden arresto en contra de los líderes de Hamas (por los crímenes cometidos en el marco de la acción del 07 de octubre de 2023), y en contra del primer ministro israelí B. Netanyahu y contra el ministro de defensa, Y. Gallant, por su responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza a partir del 08 de octubre de 2023. Estas acciones judiciales van dando cuenta, claramente, que no hay sustento jurídico que dé respaldo a las acciones criminales cometidas en Gaza en contra del pueblo palestino.

Ahora, en cuanto a la respuesta de la sociedad civil internacional, es claro que esta ha dejado de lado una inicial pasividad ante el horror desatado en Gaza y hoy existe un amplio movimiento internacional destinado a exigir de las autoridades políticas y económicas que cesen la ayuda al gobierno de Israel para implementar el genocidio en curso. Los acampes de los estudiantes por todo el orbe, las manifestaciones masivas en distintos países, dan cuenta de un rechazo claro a cualquier forma de complicidad con los crímenes que se están cometiendo en contra del pueblo palestino.

Por último, en cuanto al elemento económico, existe hoy una presión internacional para que Estados Unidos cese con la ayuda económica-militar a Israel mientras no se detenga el genocidio. Esta campaña, en el marco de las elecciones presidenciales en USA, tiene cada vez mayor incidencia en la discusión política norteamericana. A ello se suman una serie de campañas destinadas a boicotear las grandes marcas comerciales que están apoyando el genocidio en Gaza, desincentivar la inversión y lograr sanciones en contra de los aliados del genodicio.

En definitiva, la respuesta internacional debe ser analizada como un esfuerzo destinado a socavar las bases que permiten que el genocidio se mantenga en Gaza y elevar los costos políticos, económicos y culturales de mantener esta acción criminal en contra del pueblo palestino.

La situación en Chile

Esta lucha en contra del genocidio no es ajena a Chile y la Universidad de Chile. Es sabido que en el país existe una importante comunidad palestina, con lazos efectivos con sus ancestros en la zona objeto de violencia. Asimismo, existe en el país una influyente comunidad judía con presencia en sectores claves de la política, economía y cultura nacional.

El Estado chileno, a través de su ministerio de relaciones exteriores ha tomado algunas medidas, pero estas son insuficientes. Es perentorio que el gobierno del presidente Boric tome medidas concretas y no solo declaraciones. Existen instrumentos diplomáticos para manifestar una postura mucho más clara de condena al genocidio en Gaza y es posible sumarse a las acciones ante la Corte Internacional de Justicia.

De esta misma forma, en la Universidad de Chile, se ha levantado un movimiento estudiantil que se ha sumado a las movilizaciones internacionales, que exigen que las instituciones académicas nacionales corten las relaciones institucionales con las universidades israelíes que son parte del entramado político-militar encargado de llevar adelante el genocidio el Gaza, demanda que ha abierto un intenso debate al interior de la Universidad.

A modo de conclusión

La humanidad vive momentos apremiantes. Como pocas veces, toda la construcción post. II Guerra Mundial está en juego. Lo que se decide por estos días es la voluntad de la humanidad en su conjunto y de cada uno de nosotros/as como individuos de tomar una posición clara y definitiva: un genocidio nunca es aceptable; el derecho de defensa nunca puede realizarse a través de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o un genodicio. Tomar una posición clara en este sentido, no implica justificar otros crímenes (como los cometidos por Hamas el 07 de octubre de 2023), sino que simplemente es mantener viva la esperanza en vivir en un mundo libre del horror y la barbarie.