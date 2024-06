924da4e87a

Género Política Cecilia Valdés por aborto legal: “Es contradictorio que se llame Democracia Cristiana a un partido que niega derechos a las mujeres” La ex secretaria nacional de la DC calificó como una postura "primitiva" la negativa que -sin consultar a las militantes- demostró la falange en voz de parlamentarios. "Me cuesta entender que estos hombres decidan por mí", aseveró. Bárbara Paillal Lunes 3 de junio 2024 18:30 hrs. Ex secretaria general de la DC, Cecilia Valdés. Foto: ATON.

“Me cuesta entender que estos hombres de la Democracia Cristiana decidan por mí “, de esta forma reaccionó la ex secretaria nacional de la falange, Cecilia Valdés, tras la negativa postura que evidenciaron parlamentarios y el propio presidente de la colectividad, Alberto Undurraga, al proyecto de aborto legal que anunció el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Valdés fustigó que autoridades hombres del partido se atribuyeran la voz de la colectividad sin consultar a las bases: “Me hubiese gustado la opinión de alguna mujer dirigenta hoy de la Democracia Cristiana, pero no he escuchado ninguna voz que le haya dicho a los hombres que están opinando, que, por favor, por lo menos, pregunten internamente a las militantes de la DC, porque son temas además bien decisivos para la vida de las mujeres”. “Entonces, cuando yo veo a estos varones de la política opinando sobre lo que nosotras tenemos que hacer, cómo comportarnos, como decidir o cómo pensar, yo lo encuentro bastante primitivo. La vida de la mujer es mucho más compleja que solamente tres causales. Yo le he dicho varias veces, en la Democracia Cristiana no deben sorprenderse de la opinión mía y de muchas militantes de la DC”, apuntó. Para Valdés, la falange debiese entrar a discutir estos temas y pensar en cómo afecta a la ciudadanía porque “si no, es bien contradictorio que se llame Democracia Cristiana, cuando un partido le niega los derechos a las mujeres o le niega el derecho a los enfermos a poder morir dignamente”. Para la ex secretaria nacional de la DC, el anuncio que entregó el Jefe de Estado corre en la línea correcta. “Él está escuchando a la ciudadanía y no hay por qué sorprenderse. Llevamos mucho tiempo las mujeres luchando sobre nuestros derechos y no queremos que otros sigan decidiendo por nosotras en cosas tan personales y tan íntimas en donde yo tengo que tomar decisiones porque tengo que sobrevivir”, subrayó Valdés. En la misma línea, expuso que “en Chile se le paga menos a las mujeres, tenemos menos jubilación y ni siquiera el Estado nos garantiza condiciones igualitarias para vivir teniendo un hijo, siendo madre soltera o haber respondido a situaciones como una violación”. “Las tres causales no son suficientes para la vida de una mujer en donde el agresor es su propio marido y ella no tiene a dónde irse. Entonces, yo creo que es no conocer cómo se vive la vida, el día a día, de todas las mujeres en igualdad de condiciones y que tienen derecho a decidir sobre sus temas personales íntimos”, añadió. Las advertencias emitidas por sus compañeros de falange, a juicio de Valdés, buscan “asustar al Gobierno” y no cree que sean reales: “Porque me cuesta entender que estos hombres de la Democracia Cristiana decidan por mí que soy militante y dirigente de la Democracia Cristiana de hace más de 40 años”. En tanto, la ex secretaria DC enfatizó que “negarse a discutir un tema habla de que los parlamentarios fueron electos para no hacer su trabajo, porque su trabajo es parlamentar, discutir todos los temas que le afectan a la ciudadanía y negarse a eso es negarse a hacer su propio trabajo”.

