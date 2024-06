Jadue anuncia apelación a prisión preventiva: “No hay ni un peso en mi bolsillo”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), aseguró que “no hay ni un peso en mi bolsillo”, tras ser decretada su prisión preventiva en el marco del caso Farmacias Populares. Así, el jefe comunal anunció que apelará a la medida.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada”, escribió Jadue en su cuenta de X tras conocer la decisión del tribunal. El aún alcalde ingresó a cumplir la prisión preventiva al anexo cárcel Capitán Yáber.

