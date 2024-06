La institucionalidad se despreocupa de la seguridad contra incendios

De acuerdo a información pública, las pinturas intumescentes son aquellas que bajo la acción del calor o de la llama se hinchan desarrollando una espuma aislante y protectora de la conductividad térmica aislando a las estructuras de acero de la acción destructiva del fuego evitando el colapso temprano del edifico. Pues bien, debido a un reciente reconocimiento del ministerio de Obras Públicas (MOP), donde dice que tiene incumplimientos, traemos a colación lo que el 6 de febrero de 2023 denunciamos en la Contraloría General de la Republica sobre esta sensible materia, ver link

Toda la prensa se ha referido a lo que sucede con el Estadio de San Antonio que, a dos años de destapado el problema, está sin avance y en malas condiciones, porque no se aplicaron correctamente las pinturas intumescentes, lo que ha quedado reflejado en varios de los informes de la Contraloría General de la República, es decir, el MOP aun no controla la situación y sigue cometiendo los mismos errores. Loreto Wahr, en su calidad de titular de la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP, conoce muy bien cuales son las fallas detectadas en este estadio y cuales son las diversas otras obras que están actualmente en uso, comprometiéndose la seguridad y vida de las personas. ¿Qué motivos tuvo ella para no firmar el oficio ORD. N° 460? ¿Habrá estado disfrutando de sus merecidas vacaciones de invierno?

Nos preguntamos qué sucede con los responsables, ¿Cuáles son las empresas constructoras, los revisores independientes privados, los inspectores técnicos de obras fiscales y las jefaturas de ese ministerio?, ¿Qué dicen al respecto las máximas jefaturas del MOP?. Usted señor Ángel Valencia, como Fiscal Nacional, tiene la tarea ineludible de continuar con la investigación que inició y ordenó, gracias a la denuncia del año 2022 de la fundación Defendamos la Ciudad, su antecesor Jorge Abbott, ya que hay varias obras del MOP con las mismas faltas que ha reconocido el MOP, a través de su Dirección Nacional de Arquitectura.

Pero seamos claros, no todo es culpa del MOP, también en este garrafal despropósito el MINVU no puede desentenderse, pues su División de Desarrollo Urbano (DDU) tiene guardada en algún oscuro lugar, desde el año 2018, la actualización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en materia de seguridad contra incendios. Lo interesante es que ya se sabe la verdad, pero ¿Qué pasa con Educación, Junji, Deportes y los otros ministerios? pues tienen el mismo problema y sus directivos no lo saben. Entonces queridos ministros ordenen a sus subordinados para que se cumpla la norma NCH935/1 para evitar mayores desgracias que afectarían a lactantes, enfermos, estudiantes, empleados públicos y todo tipo de usuarios.

Esperamos que con este tardío reconocimiento del MOP, materia informada hace 2 años al Minvu, el jefe de su DDU, Vicente Burgos, con urgencia ahora se ponga las pilas, recordando que él mismo en el Congreso Internacional Expofuego, llevado a cabo en noviembre del año 2023, se comprometió a actualizar la OGUC en materia de seguridad contra incendios y a la fecha nada se sabe de aquello.

El ministro Carlos Montes, que debiera conocer el aludido oficio ORD. N° 460, tiene que instruir a los 16 Seremis Minvu del país para que éstos sancionen a los revisores independientes que no hicieron la pega exigida por el artículo 116 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), recordando asimismo lo expresado en el artículo 4.3.2 de la OGUC en cuanto a los deberes de los directores de obras municipales (DOM). Aunque los lectores no lo crean, a todos los edificios construidos para los recientes Juegos Panamericanos se les aplicaron las pinturas intumescentes, pero sin cumplirse con la norma NCh935/1 y con la resistencia al fuego exigida por la OGUC. Destacamos que en este oficio ORD. N° 460, que es un mea culpa, se desliza que en Chile no habría capacidad técnica para que se cumpla la totalidad de la norma NCH3040/2007 (sic), asunto que debe ser aclarado por las máximas autoridades del MOP.

A la luz de estas evidencias, sería más que razonable la pronta acción judicial del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante la Fiscalía Nacional, ya que existen graves incumplimientos de contratos, y además, pues la esperada cárcel de Talca, mega obra ya terminada, tampoco cumple con la protección contra el fuego y por ello es indispensable regularizar su próxima operación, teniéndose presente que la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados conoce muy bien el bullado episodio del Estadio de San Antonio. En todo caso nos llama profundamente la atención que en la lista de distribución del oficio ORD N° 460 de fecha del 23/05/2024 de la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP, se omitan como destinatarios a la propia ministra, Jéssica López, a la Contraloría General de la República, al CDE y al Ministerio Público.

Finalmente, agradecemos a los probos particulares que nos han entregado este oficio del MOP, el que, si hubiera sido conocido oportunamente por el presidente Boric, en su Cuenta Pública del pasado sábado 1° de junio, habría tratado autocríticamente esta forma de corrupción que tanto daño le ha ocasionado a la institucionalidad.

Patricio Herman