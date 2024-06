924da4e87a

Educación Nacional Monto digno y para todos los afectados: el piso mínimo de los profesores ante el proyecto de la deuda histórica Para el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, la iniciativa comprometida por Boric tiene que ser ingresada "con suma urgencia" y debe contemplar plazos razonables. Así, el docente llamó al Congreso Nacional a respaldarla de forma unánime. Camilo Vega Martinez Lunes 3 de junio 2024 17:47 hrs. Agrupación Afectados por la Deuda Histórica. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

La reparación de la deuda histórica a los profesores fue uno de los grandes anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric en su reciente Cuenta Pública. El Mandatario se comprometió a enviar un proyecto de ley con financiamiento gradual que no este sujeto al pacto fiscal, que ofrezca una reparación a todos los afectados, especialmente a los perjudicados mayores de 80 años. Desde el Colegio de Profesores asumen la urgencia de zanjar esta deuda histórica. Mario Aguilar, presidente del gremio, señaló que el anuncio “fue positivo, pero obviamente no es suficiente”. Con mesura, aseguró que esta promesa ya se había realizado anteriormente, por lo que ahora esperan que se concrete efectivamente. “Nosotros estaremos tranquilos y daremos este tema por cumplido por parte del Gobierno en el momento en que se envíe un proyecto de ley al Congreso”, aseguró en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Por lo anterior, Aguilar afirmó que ya solicitaron “urgentemente” una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para discutir el proyecto que será presentado: “De manera que esto se pueda efectivizar en fechas, conocer las características del proyecto con más detalle. Porque nosotros hemos dicho y el Gobierno lo sabe, que una vez que hagan su propuesta, nosotros lo vamos a consultar a los colegas afectados y afectadas”. El presidente del Colegio de Profesores espera que dicho proyecto “sea enviado con suma urgencia”, ya que “hay afectados que están falleciendo todos los días y nos parece que amerita darle un trámite rápido”. “Son 43 años, alrededor de 20 mil profesoras y profesores que fueron dañados por la deuda histórica murieron sin que hubiera justicia para ellos, por lo tanto claro que es urgente. Hay un pendiente del Estado de Chile con esta cantidad de profesores y profesoras. Profesoras sobre todo, porque son mayoría mujeres”, aseguró. Entre los pocos detalles revelados por el Presidente Boric en su anuncio, aseguró que la reparación no estaría sujeta al pacto fiscal y que tendría un financiamiento gradual. Para Aguilar, aquello es un aspecto positivo. “Es un pacto que está bastante incierto y anteriormente se nos dio como excusa para no cumplir el compromiso que no habían reformas tributarias. Esto que comenta el Presidente responde a una pregunta que yo directamente le hice cuando nos reunimos. Le dije ‘pero este compromiso esperamos que no dependa de un acuerdo fiscal con la derecha porque eso es altamente incierto’, Boric lo ratificó y ahora lo vuelve a repetir”, señaló Aguilar. Si bien reconoció que como gremio no harán propuestas respecto al financiamiento para zanjar esta deuda histórica, sí afirmó que este pago no será permanente, porque “en un lapso razonable de tiempo” se pagaría al total de los afectados. El líder sindical también valoró otro compromiso adoptado por el Presidente Boric en la materia, que la solución será para el 100% de los profesores afectados. “En algún momento se habló de un 25%, de los casos más urgentes, lo que no nos pareció. Esperamos que sea un monto digno, que sean plazos razonables y que incluya al 100%”, expresó tajantemente, reafirmando que esa será la base aceptable para ellos como gremio. En tanto, Aguilar llamó al Congreso Nacional a que apoyen la iniciativa del Gobierno respecto a la deuda histórica: “Que no vayan a oponerse por ponerle palos al Gobierno o para perjudicar a la oposición, esperamos que eso no ocurra. Que el lineamiento no sea político, sino que se den cuenta que es un asunto que requiere aprobación y ojalá unánime”.

