Internacional Ricardo Núñez por triunfo de Claudia Scheinbaum: “Es el hecho político electoral más transcendental de la historia de México contemporáneo” El ex embajador de Chile en México indicó que la reciente elección puso a prueba no solo a la democracia, sino también al proyecto político de Morena y AMLO. El triunfo constata así que el mensaje, con foco en los desprotegidos, fue entendido. Diario UChile Martes 4 de junio 2024 10:49 hrs. Nueva presidenta de México, Claudia Scheinbaum. Foto: X @Claudiashein

El ex senador del Partido Socialista y ex embajador de Chile en México, Ricardo Núñez, calificó la elección presidencial de Claudia Scheinbaum, con casi el 60% de los votos, como “el hecho político electoral más transcendental de la historia de México contemporáneo“. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Núñez sostuvo que “aquí se puso a prueba no solamente la democracia, no solamente el sistema electoral mexicano que fue cuestionado en el pasado permanentemente por todas las fuerzas políticas, sino que además se puso a prueba un proyecto histórico que fundó Morena y particularmente el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. La idea de cómo hacer de México en el siglo XXI una potencia política, económica y cultural, no solamente que irradie influencia hacia América Latina y particularmente hacia América Central”. “Esta elección demuestra que al parecer el pueblo mexicano mayoritariamente hombres y mujeres entendieron este llamado estratégico que hizo Morena y, particularmente, Andrés Manuel López Obrador, y que Claudia Scheinbaum lo va a proyectar con mayor fuerza todavía, tratándose de un hecho particularmente importante, para una sociedad como la mexicana, de que sea una mujer con un alto nivel de preparación científica, política y cultural que vaya a conducir los destinos de este país por los próximos diez años”, añadió. En esa línea, el exembajador afirmó que el hecho es una lección a países como el nuestro porque “en general los proyectos políticos no necesariamente toman en consideración los pasados republicanos de nuestras realidades. “Eso es una lección no solamente para el país sino también para las fuerzas progresistas de nuestro continente. Podemos transformar a nuestros países, pero a partir de nuestras propias realidades“, dijo. Asimismo, destacó que el proyecto político de Scheinbaum impulsó el slogan de “Vamos a seguir haciendo historia”, pero que además estuvo acompañada de un definición esencial que fue el “vamos a seguir trabajando con los más pobres y desprotegidos de México, es decir, el acento fundamental de Morena es tratar de sacar de la enorme pobreza que existe en amplios sectores de la sociedad mexicana de norte a sur del país, enfrentar los problemas de marginalidad que tienen los pueblos indígenas, enfrentar la posibilidad de que estos enormes centros de urbanos como Ciudad de México no contengan tanta marginalidad e incorporarlos a una economía moderna”. Para el ex embajador, las políticas impulsadas por gobiernos anteriores en respuesta al crimen organizado han fracasado y ese será uno de los principales desafíos para Scheinbaum: “Tenemos del orden de los 159 mil homicidios en los últimos seis años, cuando se asesinaron a 40 candidatos a distintos cargos en la última elección, según la propia DEA de Estados Unidos, hay estados que están prácticamente muy influidos por estos carteles criminales”. “Yo tengo la impresión de que el Gobierno de Claudia Scheinbaum debe tener en cuenta los éxitos y fracasos, pero fundamentalmente los fracasos de las dos políticas que se han implementado en los últimos años en México para convertir esta lacra de enorme importancia no solamente para México, y no solamente como muchas veces se dice hacia los Estados Unidos, sino que también hacia América Latina. No nos olvidemos que hemos tenido en Chile y así lo ha dicho el subsecretario Monsalve que en el norte de nuestro país hay presencia de carteles mexicanos“, sostuvo. Consultado por el estado económico de la nación mexicana, Núñez respondió que “la economía en general ha ido mejorando en México, en tres aspectos: en el sentido de elevar la capacidad del comercio con el mundo entero y no solamente dependiendo de los Estados Unidos, factor fundamental de la economía productiva de México, segundo lugar, porque se ha insertado a partir de esta mayor expansión de la economía mexicana en comercios muy activos como el asiático y el europeo, y tercero, hay una mayor modernidad del aparato productivo de México”. Revisa la entrevista completa acá:

