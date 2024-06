dfd4dd595b

Comunidad LGTBIQ+ Entrevista Directora de Iguales por rechazo a Ley Zamudio 2.0: “En la discusión nunca se habló el tema de fondo” María José Cumplido aclaró que la iniciativa no está hecha para la comunidad LGBTIQ+ y es más bien "general". Así, criticó la abstención de la DC en la votación: "Prefirieron una rencilla política, darle un golpe al Gobierno que avanzar en esta ley". Diario UChile Miércoles 5 de junio 2024 14:04 hrs. Foto: Agencia Aton

La Cámara de Diputadas y Diputadas rechazó este martes el proyecto que modifica la Ley Antidiscriminación (Ley 20.609) presentado por el Gobierno y cuyo objetivo es “fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad”. De esta forma, su siguiente tramite legislativo será la revisión de la iniciativa por parte de una comisión mixta para resolver las diferencias con el Senado. “Fue muy lamentable el rechazo. Esta es una reforma importante, que también viene a añadir puntos de los que venimos hablando al menos 20 años entre las organizaciones”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, en la primera edición de Radioanálisis. Así, la historiadora y escritora comentó que “es un rechazo lamentable porque finalmente nuestra hipótesis es que la abstención de la DC tiene que ver con un gallito político, su reacción ante la Cuenta Publica y eso genera una especie de efecto dominó, donde realmente no se está votando a consciencia. “El debate fue de muy mala calidad y obviamente acá también están las preguntas: ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cuál es el compromiso del mundo político por erradicar la discriminación?”, declaró. Respecto del bajo nivel de la discusión que se dio en la Cámara Baja, la directora de Fundación Iguales dijo que “hay una ignorancia gigantesca en la cámara en general. Los dichos del diputado republicano (Cristóbal Urruticoechea), han sido constantes, él tiene una obsesión pareciera con la comunidad LGTBIQ, pero yo diría más allá de constatar su propia ignorancia, a mi me parece grave que en la discusión nunca se habló el tema de fondo. También es importante decir que no es una ley hecha para la comunidad LGTBIQ, es una normativa donde trabajamos con organizaciones de discapacidad, de adulto mayor, etc. porque es una ley general“. “Una de las principales razones que hay en Chile para discriminar ha sido la condición socioeconómica, eso es un tema que, por ejemplo, habló o hablado históricamente la Democracia Cristiana con Radomiro Tomic, entonces, ahí también nos sorprende la abstención de ese partido. Finalmente, prefirieron una rencilla política, darle un golpe al Gobierno que avanzar en esta ley que sigue sus líneas ideológicas, históricas del mismo colectivo“, opinó. Cumplido también explicó los tres puntos centrales de la reforma de Ley Zamudio. En primer lugar, se mandata al Estado a prevenir la discriminación y eso lo hacía a través de la creación de una institucionalidad. En segundo lugar, se invertía la carga de la prueba respecto de la discriminación, y por último, mejora el proceso y el sistema de indemnización. “Esos tres elementos son bien fundamentales a la hora de robustecer la ley y mejorarla, y también para poder generar mejores datos sobre cómo, cuándo y quién discrimina en Chile”, destacó. Revisa la entrevista completa acá:

