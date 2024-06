56dfc78402

Derechos Humanos Nacional Margarita Romero por expropiación de Colonia Dignidad: “Quisiéramos estar incluidos en la construcción de este espacio” La presidenta de la Asociación por la memoria Colonia Dignidad recordó que parte del lugar sirve como un centro de eventos actualmente, donde las familias que buscan realizar actividades de memoria tienen restringida la entrada. Fernanda Araneda Miércoles 5 de junio 2024 19:47 hrs.

“Esta semana hemos dado inicio al proceso expropiatorio de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera”. Ese fue uno de los principales anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric, este fin de semana en el marco de su tercera cuenta pública. Se trata de una medida que afectará directamente al asentamiento alemán ubicado en la Región del Maule, que recordemos, fue liderado por Paul Schaffer durante la dictadura y utilizado como centro de tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Consultada sobre aquello y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Asociación por la memoria y los derechos humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero, valoró la decisión de expropiar, ya que ayudará a concretar la conformación de un sitio de memoria en el lugar. “Valoramos enormemente que el Presidente haya tomado la decisión, para así poder continuar avanzando más rápidamente en lo que es el desarrollo del sitio de memoria en Colonia Dignidad. Yo hablo de desarrollo porque en sí Colonia Dignidad hoy día es un sitio de memoria, desde el minuto en que fue declarado monumento nacional. Eso fue en el año 2016 y fue un logro de la sociedad civil, cuando logramos la declaratoria de monumento nacional para 182 hectáreas que comprenden una cantidad importante de edificios de la Colonia Dignidad”, precisó. “Para nosotros esto es sumamente importante y felicitamos esta idea del Presidente de avanzar. Pensamos que esto puede ir relativamente rápido puesto que él dijo que ya había comenzado en la semana a desarrollar este proyecto”, añadió. Romero además recordó que en la actualidad, parte de Colonia Dignidad sirve como un centro de eventos, donde lamentablemente las familias que buscan realizar actividades de memoria, tienen restringida la entrada. “Allí se hace turismo de una manera comercial, en la cual hay un restaurante donde se hacen fiestas, eventos y hasta hace poco tiempo se hacía la fiesta de la cerveza. Eso es algo que para los familiares, en especial de las personas que fueron llevadas allá y hechas desaparecer en ese lugar, es realmente muy doloroso. Eso sumado al hecho de que el lugar todavía sea cerrado”, dijo. “Cada vez que nosotros vamos allá, que queremos hacer una actividad conmemorativa como la que acabamos de hacer el 25 de mayo para el Día de los Patrimonios, hay que pedir autorización para entrar y se nos restringe el paso en ciertos lugares. Es decir, no podemos recorrer libremente el lugar donde estuvieron nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros y compañeras y donde se les secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer”, acusó. A todo lo anterior, la presidenta de la Asociación por la memoria y los derechos humanos Colonia Dignidad agregó que en el sitio aún se realizan pericias judiciales y que estas mismas se han visto afectadas por los actuales moradores del lugar. “Se ha torpedeado mucho la acción de la justicia hasta el día de hoy. Quienes han habitado Colonia Dignidad durante los 30 últimos años, han continuado cambiando la fisonomía de los terrenos y con eso se perjudica en el sentido de que los testimonios y los testigos que quieren mostrar lo que ellos conocieron o los lugares donde podrían existir fosas, han sido transformados. Eso ha complicado encontrar estos lugares y el saber quiénes fueron nuestros compañeros que fueron hechos desaparecer al interior”, explicó. Margarita Romero también se refirió a los infructuosos intentos de una comisión mixta chilena-alemana que se constituyó hace varios años, para dar forma a un sitio de memoria. A su juicio, dicha instancia “no ha avanzado en tareas tan importantes como la del desarrollo del sitio de memoria, como de construcción de un centro de documentación y como la de conocer todo aquel vestigio que puede ayudar a avanzar a la justicia en verdad”. “En eso, la comisión mixta la verdad es que no ha trabajado y tampoco ha trabajado en el conocimiento del patrimonio de Colonia Dignidad. Eso es un problema grave, porque es lo que podría ayudar, quizás, a las víctimas alemanas de la colonia, a conocer cuál es el patrimonio con el que se cuenta y que es a lo que ellos tienen derecho como reparación”, indicó. Por otra parte, Romero apuntó a la falta de transparencia en el actuar de la comisión, que pese a comprometerse a publicar las actas de sus reuniones y dar un papel más relevante a las organizaciones de víctimas, finalmente no cumplió con aquello. “Eso no ha ocurrido hasta hoy día. No se nos ha integrado, no se nos ha informado y es por eso que nos tomó también de sorpresa que el Presidente anunciara ya una expropiación. Eso, insisto, lo valoramos enormemente, pero quisiéramos estar incluidos en la construcción de este espacio de memoria al interior de Colonia Dignidad”, concluyó.

