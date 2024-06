dfd4dd595b

Pensiones ¿Preferiría el sistema individual de las AFPs o el solidario de las FFAA? La pregunta que diputados quieren convertir en reforma constitucional Los parlamentarios Luis Cuello, Juan Santana y Boris Barrera afirmaron que “si la derecha no quiere que avance la reforma al sistema de pensiones, lo que no va a pasar es que los partidos de gobierno nos quedemos cruzados de manos”. Diario UChile Miércoles 5 de junio 2024 16:38 hrs.

Los diputados oficialistas encabezados por Luis Cuello (PC), presidente de la Comisión de Trabajo, junto a Boris Barrera (PC) y Juan Santana (PS), presentaron una reforma constitucional que permitirá a los afiliados al sistema de AFPs elegir entre el sistema de aseguradoras privadas o cambiarse al sistema solidario que hoy tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros en CAPRENA y DIPRECA. Con respecto a esto, el diputado Cuello, autor del proyecto de reforma constitucional, destacó el estancamiento en que se encuentra hoy la reforma de pensiones, a su juicio, debido al “chantaje” de la derecha, explicó: “queremos presentar como una alternativa (al estancamiento) un proyecto de reforma constitucional que va a permitir ejercer la auténtica libertad de elegir, esto es, que va a permitir a los afiliados a las AFP elegir entre sistema privado que está dando pensiones de miseria o bien trasladar sus fondos al sistema de previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros que es un sistema de reparto, que es un sistema solidario que otorga buenas pensiones”. “Esto es posible a revés de una reforma constitucional que va a otorgar el derecho a los afiliados del sistema privado de pensiones para trasladar sus fondos dentro de un plazo que determina el propio articulado a las cajas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de forma tal que se atribuyan al sistema solidario que hoy día opera para los uniformados”, expuso Cuello. Por su parte, sobre el proyecto el diputado socialista Juan Santana mencionó que “si la derecha no quiere que avance la reforma al sistema de pensiones, lo que no va a pasar es que los partidos de gobierno nos quedemos cruzados de manos”. “Por eso es que junto al diputado Luis Cuello y al diputado Boris Barrera estamos anunciando que en caso de que la reforma previsional no avance en su tramitación, presentaremos una reforma constitucional con el objetivo de que la gente elija, que es algo que defienden muchos y muchas en este Congreso, que la gente elija cuál es el sistema que quiere para el ahorro de sus fondos individuales”, agregó. “Lo que no puede pasar es que hagamos como que si todo está funcionando bien y que las actuales pensiones que están recibiendo los jubilados y jubiladas del país sean pensiones dignas. Por lo tanto, estamos promoviendo ni más ni menos que el principio de la libertad de elegir para los afiliados entre los sistemas solidarios y los sistemas de capitalización individual”, complementó Santana. Por otro lado, el diputado también firmante del proyecto, Boris Barrera, se refirió en duros términos a la oposición y su idea de salida a la crisis de pensiones por medio de la PGU: “Escuchamos aquí hace rato a una bancada que dijo que se podía aumentar la PGU a 250.000 pesos mañana. Y así lo han manifestado también algunos parlamentarios y parlamentarias, que los recursos están y lamentablemente es inconcebible que estas personas que se pararon acá a decir eso, digan que están los recursos cuando los recursos no están”. “Ellos, todos los que han pasado por aquí antes que nosotros, rechazaron la reforma tributaria el año pasado, todos. De demócratas, de PDG, los CDU, la UDI, Renovación Nacional, todos votaron en contra de la reforma tributaria que pretendía subir a 250.000 pesos la PGU”, concluyó Barrera.

