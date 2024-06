54fb4911f2

d447d99d3f

Salud Colmed y Sochimu piden mayores recursos para los servicios de urgencia: “Presentan un alto índice de saturación” Las entidades mostraron su preocupación por el aumento en los tiempos de espera en las salas de emergencia del país. Además, llamaron a la población a usar correctamente la red asistencial y destacaron la necesidad de fortalecer la APS. Camilo Vega Martinez Jueves 6 de junio 2024 15:37 hrs. Foto: Aton.

Compartir en

Frente a la situación actual de los servicios de emergencia en el país, en el marco de la Campaña Invierno 2024, el Colegio Médico de Santiago y la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia realizaron una declaración conjunta. “Los servicios de urgencia presentan un alto índice de saturación”, expusieron durante esta jornada. A través de un comunicado, entregaron su preocupación por el contexto actual en cinco puntos. El aumento de los tiempos de espera para atención y la baja disponibilidad de atención a nuevos pacientes; el llamado a la población a usar correctamente la red asistencial y la necesidad de fortalecer la Atención Primaria de Salud (APS), pidiendo el aumento de horas disponibles de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) fueron parte de los aspectos mencionados por las entidades en el escrito. Junto con ello, representantes de ambas directivas abordaron el estado de la red asistencial. “Existe un nivel de ocupación de las urgencias muy grande, hay una cantidad importante que no solamente está durante la campaña de invierno, pero que se ve más exacerbada, que son los pacientes que están en espera de cama”, señaló Allan Mix, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. “Una urgencia debería ser el lugar donde llega alguien pidiendo ayuda para una atención aguda, se resuelve, se estabilice y se pasa a una campa hospitalaria. El hecho de que sea un basal, que nos estemos acostumbrando a tener pacientes en espera de cama o mal dicho hospitalizados en urgencia, en sí mismo es un estado de ocupación completa de la capacidad de atención de urgencia”, indicó el médico, remarcando que la presencia de virus respiratorios “agota aún más la disponibilidad de atención”. En tanto, Gisela Viveros, presidenta (s) Colegio Médico de Santiago, entregó una visión más amplia respecto a las razones de la saturación de los servicios de emergencia actualmente. “Después de la pandemia, como sector salud nos vemos enfrentado a una crisis que es muy potente, que tiene que ver con las listas de espera. Personas que están esperando en promedio más de 200 días por una atención de un especialista. También tenemos una crisis de salud mental”, afirmó. Si bien destacó que este año se invirtieron recursos del Estado “en prevención, en un medicamento (Nirsevimab) para tratar el virus sincicial en los más pequeños”, Viveros pidió a las autoridades más recursos. “Hoy nos estamos enfrentando a consultas que debieran haberse tratado antes, y todo eso estresa a la red a un nivel que finalmente se ve reflejado en la urgencia”, señaló. Así, expuso que “este problema solo va a ir creciendo, independiente de la campaña de invierno, si no ponemos los recursos donde tienen que estar. En atención primaria, para no saturar la urgencia; tener una mejor resolutividad, que la gente efectivamente vaya al consultorio y pueda ver resuelto su problema y no tenga que acudir a urgencia como medida paliativa”.

Frente a la situación actual de los servicios de emergencia en el país, en el marco de la Campaña Invierno 2024, el Colegio Médico de Santiago y la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia realizaron una declaración conjunta. “Los servicios de urgencia presentan un alto índice de saturación”, expusieron durante esta jornada. A través de un comunicado, entregaron su preocupación por el contexto actual en cinco puntos. El aumento de los tiempos de espera para atención y la baja disponibilidad de atención a nuevos pacientes; el llamado a la población a usar correctamente la red asistencial y la necesidad de fortalecer la Atención Primaria de Salud (APS), pidiendo el aumento de horas disponibles de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) fueron parte de los aspectos mencionados por las entidades en el escrito. Junto con ello, representantes de ambas directivas abordaron el estado de la red asistencial. “Existe un nivel de ocupación de las urgencias muy grande, hay una cantidad importante que no solamente está durante la campaña de invierno, pero que se ve más exacerbada, que son los pacientes que están en espera de cama”, señaló Allan Mix, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. “Una urgencia debería ser el lugar donde llega alguien pidiendo ayuda para una atención aguda, se resuelve, se estabilice y se pasa a una campa hospitalaria. El hecho de que sea un basal, que nos estemos acostumbrando a tener pacientes en espera de cama o mal dicho hospitalizados en urgencia, en sí mismo es un estado de ocupación completa de la capacidad de atención de urgencia”, indicó el médico, remarcando que la presencia de virus respiratorios “agota aún más la disponibilidad de atención”. En tanto, Gisela Viveros, presidenta (s) Colegio Médico de Santiago, entregó una visión más amplia respecto a las razones de la saturación de los servicios de emergencia actualmente. “Después de la pandemia, como sector salud nos vemos enfrentado a una crisis que es muy potente, que tiene que ver con las listas de espera. Personas que están esperando en promedio más de 200 días por una atención de un especialista. También tenemos una crisis de salud mental”, afirmó. Si bien destacó que este año se invirtieron recursos del Estado “en prevención, en un medicamento (Nirsevimab) para tratar el virus sincicial en los más pequeños”, Viveros pidió a las autoridades más recursos. “Hoy nos estamos enfrentando a consultas que debieran haberse tratado antes, y todo eso estresa a la red a un nivel que finalmente se ve reflejado en la urgencia”, señaló. Así, expuso que “este problema solo va a ir creciendo, independiente de la campaña de invierno, si no ponemos los recursos donde tienen que estar. En atención primaria, para no saturar la urgencia; tener una mejor resolutividad, que la gente efectivamente vaya al consultorio y pueda ver resuelto su problema y no tenga que acudir a urgencia como medida paliativa”.