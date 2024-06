54fb4911f2

d447d99d3f

Nacional “Mayor energía y premura en obras”: la urgente petición del gobernador de Ñuble al MOP para encarar sistemas frontales Óscar Crisóstomo acusó que el "Estado ha estado alejado de la inversión pública" en su región. Así, llamó al Gobierno a tomar acciones respecto a "los cauces de ríos, conexión de puentes y los mejoramiento de caminos que están pendientes". Diario UChile Jueves 6 de junio 2024 11:00 hrs. Lluvias. Javier Salvo/Aton Chile

Compartir en

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país, desde la Región del Maule a la Región de Los Lagos, mantiene en alerta a la población y a las autoridades. El pronóstico es de precipitaciones moderadas a fuertes, con caída de hasta 200 milímetros de agua en sectores cordilleranos y precordilleranos. “Un sistema frontal muy agresivo”, como fue catalogado en diálogo con la primera edición de Radioanálisis por el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Respecto a su región, informó que desde la madrugada de este miércoles ya han caído cerca de 50 milímetros de agua. La autoridad también señaló que esto ha provocado cortes de rutas, cortes de energía eléctrica, algunas viviendas anegadas, y que están con Alerta Amarilla por la crecida de un río. Considerando que la zona ya se enfrentó a sistemas frontales de características similares el año pasado, Crisóstomo se refirió a las medidas tomadas para esta temporada. “Implicó acciones en obras públicas, para poder fortalecer los cauces de los ríos. Se ha ido avanzando en algunos sectores, en otros queda por realizarse. Hay otras obras pendientes, principalmente más urbanas, que han generado un caos vial, con viviendas inundadas, donde las ciudades no estaban acostumbradas a este nivel de precipitaciones”, sostuvo la autoridad regional, indicando que respecto a estas últimas le han pedido urgencia al Ejecutivo. “El Estado tiene una tremenda responsabilidad, porque ha estado alejado de la inversión pública en nuestra región. Ñuble es una región nueva, donde la inversión pública no se nota con la robustez que uno quisiera”, apuntó el gobernador al ser consultado por la lentitud de estas obras. Además, Crisóstomo indicó que estás deben tener un carácter integral en la región: “Por un lado tenemos estas obras rurales; lo segundo, robustecer el sistema eléctrico. Constantemente tenemos problemas en la transmisión de energía. La transición de provincia a región ha mermado los servicios públicos que hoy tienen mayores responsabilidades pero no tienen la dotación suficiente”. Por otra parte, el gobernador afrontó el caso de las construcciones en zonas no urbanas y lo tildó como “un gran lío”. “Cuando vemos las inundaciones del año pasado, o este año, principalmente son viviendas que están ubicados en lugares donde no deberían haber construido. Cerca de canales, en lugares inundables. Ahí hay una responsabilidad del Estado donde no hemos podido regular y donde las direcciones de obras se han quedado cortos en su proceso de fiscalización”, afirmó. “Cuando nosotros generamos alertas desde la región es porque conocemos nuestro territorio. No es porque queremos alarmar, es porque necesitamos que las instituciones responsables tomen las medidas. Visualizo que el Ministerio de Obras Públicas tiene que colocarle mayor energía y premura a obras que se están realizando, que están pendientes en cauces de ríos, en conexión de puentes y en mejoramiento de caminos. Y la situación de energía, el Estado debe hacerse cargo de una buena vez por todas”, aseveró tajantemente Crisóstomo. Revisa aquí la entrevista completa:

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país, desde la Región del Maule a la Región de Los Lagos, mantiene en alerta a la población y a las autoridades. El pronóstico es de precipitaciones moderadas a fuertes, con caída de hasta 200 milímetros de agua en sectores cordilleranos y precordilleranos. “Un sistema frontal muy agresivo”, como fue catalogado en diálogo con la primera edición de Radioanálisis por el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Respecto a su región, informó que desde la madrugada de este miércoles ya han caído cerca de 50 milímetros de agua. La autoridad también señaló que esto ha provocado cortes de rutas, cortes de energía eléctrica, algunas viviendas anegadas, y que están con Alerta Amarilla por la crecida de un río. Considerando que la zona ya se enfrentó a sistemas frontales de características similares el año pasado, Crisóstomo se refirió a las medidas tomadas para esta temporada. “Implicó acciones en obras públicas, para poder fortalecer los cauces de los ríos. Se ha ido avanzando en algunos sectores, en otros queda por realizarse. Hay otras obras pendientes, principalmente más urbanas, que han generado un caos vial, con viviendas inundadas, donde las ciudades no estaban acostumbradas a este nivel de precipitaciones”, sostuvo la autoridad regional, indicando que respecto a estas últimas le han pedido urgencia al Ejecutivo. “El Estado tiene una tremenda responsabilidad, porque ha estado alejado de la inversión pública en nuestra región. Ñuble es una región nueva, donde la inversión pública no se nota con la robustez que uno quisiera”, apuntó el gobernador al ser consultado por la lentitud de estas obras. Además, Crisóstomo indicó que estás deben tener un carácter integral en la región: “Por un lado tenemos estas obras rurales; lo segundo, robustecer el sistema eléctrico. Constantemente tenemos problemas en la transmisión de energía. La transición de provincia a región ha mermado los servicios públicos que hoy tienen mayores responsabilidades pero no tienen la dotación suficiente”. Por otra parte, el gobernador afrontó el caso de las construcciones en zonas no urbanas y lo tildó como “un gran lío”. “Cuando vemos las inundaciones del año pasado, o este año, principalmente son viviendas que están ubicados en lugares donde no deberían haber construido. Cerca de canales, en lugares inundables. Ahí hay una responsabilidad del Estado donde no hemos podido regular y donde las direcciones de obras se han quedado cortos en su proceso de fiscalización”, afirmó. “Cuando nosotros generamos alertas desde la región es porque conocemos nuestro territorio. No es porque queremos alarmar, es porque necesitamos que las instituciones responsables tomen las medidas. Visualizo que el Ministerio de Obras Públicas tiene que colocarle mayor energía y premura a obras que se están realizando, que están pendientes en cauces de ríos, en conexión de puentes y en mejoramiento de caminos. Y la situación de energía, el Estado debe hacerse cargo de una buena vez por todas”, aseveró tajantemente Crisóstomo. Revisa aquí la entrevista completa: