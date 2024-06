UDI insta al Gobierno a romper relaciones con Venezuela: “Boric debe decirnos si todavía confía en ese país”

54fb4911f2

Tras las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre el crimen del teniente (r) Ronald Ojeda Moreno, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) llamaron al Gobierno a romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, desde el Ejecutivo cuestionaron las acusaciones e instaron a las autoridades venezolanas a poner “a la vista los antecedentes”. El persecutor venezolano apuntó que “cuerpos de inteligencia de Chile” estarían vinculados con el secuestro y homicidio del exmilitar, quien se encontraba en el territorio nacional en calidad de refugiado político por ser disidente del gobierno de Maduro. “Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento”, declaró este miércoles Tarek William Saab. El fiscal venezolano reconoció que efectivamente el móvil del crimen contra Ojeda es político, pero que no es “el que se ha estado barajando en los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar”. Asimismo, destacó que su país sí ha colaborado con la investigación, a diferencia del Ministerio Público chileno que, según William Saab, no quiso entregar detalles de la indagatoria a sus emisarios que viajaron a Santiago la semana pasada, Ángel Fuenmayor, director general contra Delitos Comunes, y Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. De esa manera, autoridades de Gobierno como el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se refirieron al tema tras conocer las acusaciones del persecutor venezolanos. El canciller van Klaveren, calificó de “inaceptables” e “incomprensibles” los dichos de William Saab, mientras que el ministro Segpres, llamó al fiscal venezolano a poner “a la vista los antecedentes”. “Cuando se realiza una afirmación de tal gravedad, hay que hacerse cargo de lo que se dice”, aseveró Elizalde. UDI llama a romper relaciones con Venezuela: “No podemos aceptar que el dictador se burle de Chile” Desde la UDI, distintos parlamentarios expresaron su molestia por las acusaciones del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, e instaron al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a llamar a consulta al embajador de Chile ante Venezuela, Jaime Gazmuri, y a evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país. El senador, Ivan Moreira, declaró que “la dictadura de Maduro nos está ninguneando y provocando permanentemente”. Por ello, planteó que “el Gobierno y la Cancillería deben evaluar seriamente si mantenemos o no las relaciones diplomáticas con Venezuela llamando en consulta a nuestro embajador”. “No podemos aceptar que el dictador se burle de Chile en un tema gravísimo como el asesinato de un refugiado político en nuestro país. ¿Qué hemos logrado en el último tiempo con Venezuela? Solo una relación tormentosa“, manifestó. Asimismo, el diputado Guillermo Ramírez expuso que “si antes teníamos dudas acerca de la participación del gobierno venezolano en el asesinato del teniente Ojeda, después de lo ocurrido en las últimas horas ya no quedan dudas“. “Lamento la ingenuidad del gobierno chileno de haberle pedido ayuda y haber esperado colaboración de quienes probablemente son los responsables de este asesinato. Los emisarios de la Fiscalía venezolana que vinieron a Chile venían preparando este discurso, de que vinieron acá y hubo un complot contra Venezuela”, argumentó el parlamentario gremialista. Ramírez subrayó que “el Gobierno debe entender que con los responsables no se negocia, se les exige que asuman su responsabilidades. Y aunque eso implique que los asesinos nunca vuelvan a Chile porque están hoy en Venezuela, al menos hace el punto de que con la soberanía chilena no se juega”. Por su lado, el diputado Felipe Alessandri sostuvo que “Chile fue humillado ayer por el fiscal nacional venezolano”: “Por eso se quiere una respuesta tan importante de la primera autoridad de nuestro país. El Presidente Boric es el que tiene que decirnos si todavía confía en Venezuela para tratar lo temas migratorios. Si todavía confía en Venezuela para la investigación del crimen del teniente Ojeda”.

