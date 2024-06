68aa75262a

Entrevista Género Diputado Aedo (DC) por anuncio de ley de aborto: “No voy a eludir esta discusión, ni en eutanasia, ni en otros temas” El vicepresidente de la Cámara Baja enfatizó que el punto político estuvo en que el Gobierno "no les aviso" sobre esta futura iniciativa. Además, dijo que no sólo causó problemas con su partido, sino que también dentro de la coalición oficialista. Diario UChile Viernes 7 de junio 2024 12:36 hrs. Foto: Agencia Aton

Uno de los temas que se tomó el debate público tras la Cuenta Pública 2024 fue el anuncio de Presidente Gabriel Boric sobre la presentación de un proyecto ley de aborto legal para el segundo semestre de año. El objetivo de esta futura iniciativa es continuar con el camino que comenzó la expresidenta Michelle Bachellet en materia de derechos sexuales y reproductivos con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (Ley IVE). No obstante, este nuevo compromiso del Gobierno fue rechazado inmediatamente por el Partido Republicano y no tuvo buena acogida en otros sectores políticos por diferentes motivos, entre ellos, la Democracia Cristiana. “Si tu quieres construir una relación estratégica con tu socio estratégico le avisas las cosas que vas hacer. No porque le tengas que pedir permiso, sino al menos comunicas, porque no se trata de eso. Si quieres construir una colaboración estratégica avisas de la misma forma que lo hemos hecho nosotros cuando hemos tenido alguna discrepancias, no salimos con sorpresas al Gobierno”, afirmó el diputado DC y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, en conversación con la primera edición de Radioanálisis. El parlamentario además comentó que “no sólo fue una ola de tsunami que entró a la derecha, sino que entró a la DC, al Partido Socialista, al PPD, al Partido Liberal, al Frente Regionalista Verde” “Entonces, yo creo que el efecto buscado por el Gobierno de tomar el control de la agenda en un primer momento le dio resultado, cambió el eje de la discusión, pero lo modificó a un desorden. Hoy el Ejecutivo está haciendo esfuerzos enormes para mantener unido a su propio conglomerado“, expuso Aedo. Respecto del anuncio del Gobierno sobre esta ley y su futuro debate, el militante de la DC dijo que “yo no voy a eludir esta discusión, ni en eutanasia, ni en otros temas”. “A nosotros no nos molesta la discusión. La vamos a dar honestamente, desde lo que creemos, desde lo que pensamos, desde nuestro punto de vista y no nos molesta esa discusión, ni en aborto, ni en eutanasia“, añadió. Asimismo, hizo hincapié en que “si queremos construir una relación de confianza, y así se lo hemos comunicado al Gobierno desde el mismo día sábado, entonces las relaciones tienen que ser distintas, no de permiso, pero sí de adultos que por lo menos se comunican las cosas”. Revisa la entrevista completa aquí:

