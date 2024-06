68aa75262a

26f241fe78

Nacional Salud Exministro Santelices por déficit de vacunas contra la influenza: “Esta situación era perfectamente predecible” Para el ex titular de Salud, la proliferación de virus respiratorios responde a dos factores "desfavorables": la anticipada presentación de la influenza y una población menos protegida. "Estamos en un comportamiento viral histórico anómalo", zanjó. Diario UChile Viernes 7 de junio 2024 10:02 hrs. Doctor y ex ministro de Salud, Emilio Santelices. Foto: ATON.

Compartir en

El ex ministro de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Dr. Emilio Santelices, cuestionó la respuesta estatal a la proliferación de virus respiratorios, que ha derivado en un déficit de vacunas contra la influenza. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor señaló que para responder a este cuadro “el eje principal de intervención va a estar dado por cuidados generales, pero asimismo de los programas de vacunación en cuanto a su oportunidad y cobertura, sabiendo que todos los años a partir de las circulaciones virales que se producen en los países del norte, se estudian las cepas y se preparan las vacunas específicas para poder controlar las cepas particulares cada año y eso ocurre siempre en Chile”. “Lo que se ha producido después de la pandemia, donde en poco más de tres años prácticamente no tuvimos influenza, es que el sistema de comportamiento viral en los periodos de invierno esta en una fase todavía de reseteo, es decir, nosotros siempre sabíamos que tempranamente las primeras amenazas venían por la influenza, después se agregaba el virus sincicial”, añadió. En ese sentido, Santelices explicó que el panorama actual es distinto pues “tuvimos algunos brotes de influenza en el verano, hoy día se nos presentó y se nos adelantó la influenza, y se adelantó en relación a la presión del virus sincicial que esta apreciando ahora en estas últimas semanas, lo que ocurría anteriormente es que se focalizaba el tema en los menores”. Sin embargo, el ex ministro de Salud indicó que “la inmunización por influenza ha disminuido dramáticamente en las personas y, por consiguiente, encontramos dos condiciones que coinciden desfavorablemente, es decir, una temporalidad relativa de la presentación de la influenza y, por otro lado, una población que está menos protegida. Y eso, asociado a los cambios climáticos, hemos tenido días muy fríos, genera esta condición particular”. Respecto a la respuesta de la red estatal, el doctor afirmó que “la anticipación pareciera que ser que no se previó de la debida manera porque lamentablemente se converge también en que se acabaron las vacunas y se acabaron no solamente para el programa nacional, para las poblaciones de riesgo que están debidamente identificadas, sino también para la libre disposición de las personas, las que pueden comprar, y eso es un hecho grave porque esta situación, teniendo en consideración lo que había pasado en los países del norte, era perfectamente predecible“. Esto, pues explicó que ya “conocemos claramente cuál es la población objetivo y sabemos el comportamiento, es un cálculo relativamente simple“. “Si yo me voy a pasar un poquito en la compra de vacunas y voy a ‘perder esos recursos’, eso no es pecado ni venial si eso determinó que yo no tuviera ningún riesgo de que alguna población pueda haber fallecido por no haber tenido una adecuada cobertura. Entonces, el sesgo a tener un poquito más de vacunas debe formar incluso parte de la estrategia, dado que estamos en un comportamiento viral histórico anómalo y, por lo tanto, aún cuando tengamos modelos predictivos que se puedan aplicar, que no sé si en este caso se hicieron, el tener el ‘tejo pasado’ puede ser una medida incluso prudente”, afirmó. Por último, consultado por una eventual reforma al sistema de salud, Santelices indicó que “lo importante es que tenemos que desafiarnos para tener un sistema que sea más resiliente, que avancemos bajo una lógica de seguridad social, asociado a ello que tengamos prestadores que trabajen en colaboración público-privada donde pongamos el eje y el centro de la toma de decisiones en las personas, es decir, independiente de quién nos entregue la prestación y financie es donde se pueda entregar la prestación, y generar ahí una discusión de un sistema virtuoso”. “Las transformaciones en salud no se hacen a partir de revoluciones, se hacen a partir de caminos que se recorren, paso a paso, y a partir de lo que ahí va ocurriendo nosotros vamos construyendo sobre el siguiente piso. ¿Y por qué eso es virtuoso? Porque nos permite, junto con mejorar el sistema, incorporar medidas de seguridad social, solidaridad, eficiencia, resiliencia, nos permite que simultáneamente se vayan resolviendo del aquí y ahora: listas de espera, precios de los fármacos, falta de especialistas, necesidad de fortalecer la atención primaria”, zanjó. Revisa la entrevista completa acá:

El ex ministro de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Dr. Emilio Santelices, cuestionó la respuesta estatal a la proliferación de virus respiratorios, que ha derivado en un déficit de vacunas contra la influenza. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor señaló que para responder a este cuadro “el eje principal de intervención va a estar dado por cuidados generales, pero asimismo de los programas de vacunación en cuanto a su oportunidad y cobertura, sabiendo que todos los años a partir de las circulaciones virales que se producen en los países del norte, se estudian las cepas y se preparan las vacunas específicas para poder controlar las cepas particulares cada año y eso ocurre siempre en Chile”. “Lo que se ha producido después de la pandemia, donde en poco más de tres años prácticamente no tuvimos influenza, es que el sistema de comportamiento viral en los periodos de invierno esta en una fase todavía de reseteo, es decir, nosotros siempre sabíamos que tempranamente las primeras amenazas venían por la influenza, después se agregaba el virus sincicial”, añadió. En ese sentido, Santelices explicó que el panorama actual es distinto pues “tuvimos algunos brotes de influenza en el verano, hoy día se nos presentó y se nos adelantó la influenza, y se adelantó en relación a la presión del virus sincicial que esta apreciando ahora en estas últimas semanas, lo que ocurría anteriormente es que se focalizaba el tema en los menores”. Sin embargo, el ex ministro de Salud indicó que “la inmunización por influenza ha disminuido dramáticamente en las personas y, por consiguiente, encontramos dos condiciones que coinciden desfavorablemente, es decir, una temporalidad relativa de la presentación de la influenza y, por otro lado, una población que está menos protegida. Y eso, asociado a los cambios climáticos, hemos tenido días muy fríos, genera esta condición particular”. Respecto a la respuesta de la red estatal, el doctor afirmó que “la anticipación pareciera que ser que no se previó de la debida manera porque lamentablemente se converge también en que se acabaron las vacunas y se acabaron no solamente para el programa nacional, para las poblaciones de riesgo que están debidamente identificadas, sino también para la libre disposición de las personas, las que pueden comprar, y eso es un hecho grave porque esta situación, teniendo en consideración lo que había pasado en los países del norte, era perfectamente predecible“. Esto, pues explicó que ya “conocemos claramente cuál es la población objetivo y sabemos el comportamiento, es un cálculo relativamente simple“. “Si yo me voy a pasar un poquito en la compra de vacunas y voy a ‘perder esos recursos’, eso no es pecado ni venial si eso determinó que yo no tuviera ningún riesgo de que alguna población pueda haber fallecido por no haber tenido una adecuada cobertura. Entonces, el sesgo a tener un poquito más de vacunas debe formar incluso parte de la estrategia, dado que estamos en un comportamiento viral histórico anómalo y, por lo tanto, aún cuando tengamos modelos predictivos que se puedan aplicar, que no sé si en este caso se hicieron, el tener el ‘tejo pasado’ puede ser una medida incluso prudente”, afirmó. Por último, consultado por una eventual reforma al sistema de salud, Santelices indicó que “lo importante es que tenemos que desafiarnos para tener un sistema que sea más resiliente, que avancemos bajo una lógica de seguridad social, asociado a ello que tengamos prestadores que trabajen en colaboración público-privada donde pongamos el eje y el centro de la toma de decisiones en las personas, es decir, independiente de quién nos entregue la prestación y financie es donde se pueda entregar la prestación, y generar ahí una discusión de un sistema virtuoso”. “Las transformaciones en salud no se hacen a partir de revoluciones, se hacen a partir de caminos que se recorren, paso a paso, y a partir de lo que ahí va ocurriendo nosotros vamos construyendo sobre el siguiente piso. ¿Y por qué eso es virtuoso? Porque nos permite, junto con mejorar el sistema, incorporar medidas de seguridad social, solidaridad, eficiencia, resiliencia, nos permite que simultáneamente se vayan resolviendo del aquí y ahora: listas de espera, precios de los fármacos, falta de especialistas, necesidad de fortalecer la atención primaria”, zanjó. Revisa la entrevista completa acá: