147c85bc2b

715d6a96ff

Nacional Fiscal Valencia por caso Los Vilos: “Demuestra la importancia de contar a la brevedad con una fiscalía supraterritorial” La máxima autoridad del Ministerio Público reconoció que corresponde "hacer una autocrítica" respecto a la decisión que cambió la medida cautelar de prisión preventiva a cinco miembros del Tren de Aragua por arresto domiciliario. Diario UChile Viernes 7 de junio 2024 16:49 hrs. Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Foto: ATON.

Compartir en

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la decisión de una jueza de Los Vilos respecto a cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a cinco miembros del Tren de Aragua por arresto domiciliario. En conversación con Radio Agricultura, Valencia indicó que “la Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una investigación administrativa, y finalmente quien resuelve esa investigación y si es que hay sanciones es el fiscal nacional, en consecuencia no quisiera adelantar un juicio”. “Cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, la institución no solamente tiene que apreciar si es que la magistrada se ajustó a derecho o no en su resolución, la Corte de Apelaciones ya revocó esa decisión. Nosotros creemos que había motivos de derecho para que, pese a todo lo ocurrido y todo lo escuchado públicamente, no se debería haber accedido a lo pedido por la defensa”, complementó. La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que: “No quiero decir que hubo una falencia, porque con eso pareciera que hubiera un defecto, pero se pudo haber fallado distinto, pese a toda la intervención que hemos escuchado. Desde el punto de vista nuestro, creo que corresponde también hacer una autocrítica”. Valencia comentó que “en este caso en particular, las razones por las cuales las cosas ocurrieron como ocurrieron van a ser resueltas en la investigación administrativa”. “Las razones de por qué ese abogado asistente se desempeñó de esa forma y por qué fue él quien tomó la audiencia y por qué omitió apelar durante la audiencia, son una serie de cosas que van a tener que establecerse durante la investigación”, añadió. Asimismo, manifestó “preocupación, autocritica, indignación, vergüenza, pero también mayor responsabilidad para tratar de determinar qué es lo que podemos hacer mejor y tratar de reparar aquello que tengamos que reparar. Reaccionar con la mayor severidad si es que hay que hacerlo”. “Tal como lo hemos demostrado con hechos, si hay infracciones graves a los deberes de los funcionarios, vamos a responder con la mayor severidad también con las sanciones que corresponden”, agregó. Además, dio a conocer que “la Fiscalía Regional de Coquimbo dispuso la apertura de una investigación administrativa, pero recibido una vez el informe sobre la situación del fiscal jefe de Los Vilos, se estimó también que era procedente, conforme a la ley, la apertura de una investigación penal para esclarecer los hechos”. “Este tipo de situaciones demuestra la importancia de contar a la brevedad posible con una fiscalía de calidad supraterritorial, como la que se está tramitando en el Congreso, y con la aprobación urgente de la ley de fortalecimiento. O nos vamos a seguir enfrentando a riesgos como este”, sentenció.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la decisión de una jueza de Los Vilos respecto a cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a cinco miembros del Tren de Aragua por arresto domiciliario. En conversación con Radio Agricultura, Valencia indicó que “la Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una investigación administrativa, y finalmente quien resuelve esa investigación y si es que hay sanciones es el fiscal nacional, en consecuencia no quisiera adelantar un juicio”. “Cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, la institución no solamente tiene que apreciar si es que la magistrada se ajustó a derecho o no en su resolución, la Corte de Apelaciones ya revocó esa decisión. Nosotros creemos que había motivos de derecho para que, pese a todo lo ocurrido y todo lo escuchado públicamente, no se debería haber accedido a lo pedido por la defensa”, complementó. La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que: “No quiero decir que hubo una falencia, porque con eso pareciera que hubiera un defecto, pero se pudo haber fallado distinto, pese a toda la intervención que hemos escuchado. Desde el punto de vista nuestro, creo que corresponde también hacer una autocrítica”. Valencia comentó que “en este caso en particular, las razones por las cuales las cosas ocurrieron como ocurrieron van a ser resueltas en la investigación administrativa”. “Las razones de por qué ese abogado asistente se desempeñó de esa forma y por qué fue él quien tomó la audiencia y por qué omitió apelar durante la audiencia, son una serie de cosas que van a tener que establecerse durante la investigación”, añadió. Asimismo, manifestó “preocupación, autocritica, indignación, vergüenza, pero también mayor responsabilidad para tratar de determinar qué es lo que podemos hacer mejor y tratar de reparar aquello que tengamos que reparar. Reaccionar con la mayor severidad si es que hay que hacerlo”. “Tal como lo hemos demostrado con hechos, si hay infracciones graves a los deberes de los funcionarios, vamos a responder con la mayor severidad también con las sanciones que corresponden”, agregó. Además, dio a conocer que “la Fiscalía Regional de Coquimbo dispuso la apertura de una investigación administrativa, pero recibido una vez el informe sobre la situación del fiscal jefe de Los Vilos, se estimó también que era procedente, conforme a la ley, la apertura de una investigación penal para esclarecer los hechos”. “Este tipo de situaciones demuestra la importancia de contar a la brevedad posible con una fiscalía de calidad supraterritorial, como la que se está tramitando en el Congreso, y con la aprobación urgente de la ley de fortalecimiento. O nos vamos a seguir enfrentando a riesgos como este”, sentenció.