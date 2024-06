147c85bc2b

Cultura Poesía, contingencia y canciones que son “como este joven y maltrecho siglo”: el regreso de Silvio Rodríguez con “Quería saber” El excepcional trovador cubano lanzó este viernes su primer disco de larga duración en tres años. En el álbum el artista plantea sus inquietudes a través de ritmos fusionados y versos llenos de contingencia, y ya está disponible en las plataformas. Catalina Araya Viernes 7 de junio 2024 17:30 hrs. Quería saber, último disco de Silvio Rodríguez

“Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser ‘Canciones del siglo XXI (menos una)’. Después pensé en ‘Después’. Por último, me he decidido por ‘Quería saber’. Aunque quizá debería llamarse ‘Quiero saber’, porque eso es lo que me mueve”. Hace algunas semanas, una nueva entrada del blog personal de Silvio Rodríguez -nombre imprescindible del cancionero latinoamericano- entregaba algunas luces sobre lo que sería su más reciente disco, cuyo proceso de bautismo fue descrito así por el mismo cantautor. La espera terminó durante la mañana de este viernes 7 de junio. Tal como estaba planificado, y luego del estreno de los singles “América” y “Quería saber“, el músico liberó las 11 composiciones que forman parte de su primer álbum de estudio en tres años. El mismo Silvio compartió detalles sobre el proceso detrás de esta placa: “La única canción que no es de este siglo es la última, o sea: ‘Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena’. Compuse esta música a principios de los 70, cuando Roberto Fernández Retamar -poeta y ensayista cubano- me pidió que hiciera un disco con poemas de Martí y le dije que no me atrevía, por la calidad de los que habían salido con la autoría de Pablo Milanés, Sara González y Amaury Pérez”. “Entonces Roberto me sugirió que lo hiciera con poemas de Rubén, poeta y revolucionario de los años 30, que ambos admirábamos. Logré musicalizar algunos de sus versos, pero lo único que decidí mostrar fue mi acercamiento a estas dos intensas cuartetas alejandrinas, tan vigentes. Por entonces grabé una versión con Emiliano Salvador, Eduardo Ramos y Leoginaldo Pimentel, integrantes, como yo, de aquel remoto Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (GES). Creo que esta nueva versión también vale la pena, por los excelentes músicos que me acompañan”, confesó sobre el origen de la onceava canción del disco. Sobre las otras, que define como “las actuales”, compartió que las cantó “en muchos conciertos de barrio. Y creo que son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan las alas“. La cantante y actriz chilena Carmen Prieto es una de las tantas artistas nacionales que se sienten profundamente conectadas con la música del cubano. “Mi relación con Silvio viene desde muy pequeña. Comienza luego de escucharlo, de sentirlo, a través de un disco de acetato que contenía el single “La era está pariendo un corazón”. O sea, prácticamente desde sus inicios. En mi casa se instaló también la música cubana de raíz, social, la revolucionaria, la trovadoresca. Todas esas músicas se escuchaban en mi casa, y entre esos a Silvio”, afirmó la cantautora. En ese sentido, la primera escucha de “Quería saber” se cuadra con las emociones que le han despertado sus anteriores trabajos a lo largo de los años. “La primera sensación que me llega, que se me instala con este nuevo material de Silvio, es que la poética, su poética, se impone por sobre todas las cosas. Sus letras siguen siendo un llamado a las preguntas, a las incertezas, a la mirada global, territorial también, de este mundo que vivimos. De este siglo, él habla por ahí de este siglo un poco entristecido, sin alas. Eso es lo primero que se me viene, sus letras, sus preguntas, su insistencia en eso”. Silvio de Chile La cercanía del trovador con nuestro país es un hecho incuestionable. Así lo destacó el periodista y crítico de música, Marcelo Contreras: “Silvio Rodríguez es uno de los cantores internacionales más reconocidos que tiene este país con una relación larga que viene desde el tiempo de la Unidad Popular. Todo lo que él significó durante el período de la dictadura fue un refugio musical para muchísima gente. Y marcó transversalmente a la gente joven del período de Pinochet, independiente del tinte político, lo cual es bien curioso”. “Le gusta a gente de izquierda y de derecha“, agregó Contreras sobre ese último punto. “Y la verdad es que la demostración más flagrante de la capacidad de convocatoria y la popularidad que tiene en este país fue cuando él regresó a Chile terminada la dictadura. El concierto que da en el Estadio Nacional es absolutamente multitudinario. Recordemos que él dedicó una canción a lo que había sucedido en Chile tras el golpe de Estado”, afirmó referenciando a “Santiago de Chile“, uno de los grandes himnos sobre esos oscuros años. “Escuchar a Silvio Rodríguez tenía casi algo medio de rebeldía, y por otro lado conectaba muy bien con el pueblo chileno porque al menos en sus primeras etapas su música era extraordinariamente melancólica, nostálgica. Y esos son elementos que están dentro de nuestra genética”, sumó. Otro punto abordado por el crítico es la permanencia en el tiempo del trabajo del cubano. Una actividad musical constante que lo posiciona a la altura de otros grandes ídolos que continúan sosteniendo una carrera prolífica a pesar de rondar los 80 años, como Paul McCartney o Caetano Veloso. Algo que, para Contreras, tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida en general. “Hace 30 años se hacían chistes sobre las giras de los Rolling Stones. En ese tiempo tenían 50 años. Hoy en día, las bandas del grunch o de ese período ya son músicos que van por los 60. Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam. Es algo que se ha extendido en la medida en que la esperanza de vida, en general, también se extiende. También se va reflejando en estas figuras que, por cierto, varias de ellas ya han superado los períodos de exceso y se cuidan. Y están en condiciones de estar todavía en el escenario“. “Y me parece extraordinariamente positivo en la medida en que igualmente se valora el aporte de la gente que está en plena tercera edad y que sigue activa, y que tiene la capacidad de entretener e irradiar esa energía a través del arte. Así que me parece fantástico que eso suceda”, concluyó el periodista. Una visión que es compartida por Prieto. “Por supuesto que es importante que un músico, poeta, creador, trovador de la magnitud de Silvio siga trabajando material, canciones, sonidos, armonías, armonísticas nuevas. Nuevas y viejas a la vez, porque lo bueno de un creador como Silvio Rodríguez Domínguez es que su propio movimiento circular nos lleva de lo nuevo a lo viejo y a lo medieval de sí mismo, de su obra. Es como que un poeta dejara de escribir porque ya lo escribió todo, ya lo dijo todo. Es imposible“, reflexionó la artista. “Todavía queda por decir, desde sí mismo, desde su recorrido, desde su acumulo. Bienvenido el nuevo material, el nuevo disco, las nuevas canciones de Silvio. Por lo demás, me quedo con dos preciosuras como ‘Ángel ciego’ y ‘Nuestro después’. Para mí, sublimes como siempre. Que sigan las nuevas canciones siempre en Silvio Rodríguez”, cerró.

