f3af0f8505

b86d407d05

Nacional Primarias 2024: Todo lo que debes saber en estas elecciones Este domingo se realizarán las Elecciones Primarias para alcaldes y gobernadores en comunas y regiones donde los pactos políticos hayan inscrito más de un candidato. Será con lápiz grafito y voto voluntario. Diario UChile Sábado 8 de junio 2024 10:32 hrs. Conteo de votos. Fotografía: Sebastián Cisternas

Compartir en

Tan solo quedan tres días para las primarias 2024 en las que en las que la ciudadanía podrá elegir a los candidatos a gobernadores regionales en Coquimbo y Aysén y para el rol de jefe comunal en casi 6o comunas de todo el país. A pesar de esto no serán como las anteriores elecciones, ya que la principal característica es que no se llevarán a cabo en todo Chile, sino que sólo en comunas y regiones donde los pactos políticos hayan inscrito más de un candidato. Esto convierte a estas elecciones como no obligatorias, aunque si habrá un feriado irrenunciable en zonas donde habrá comicios. Todas las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 08:00 a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar. Un detalle relevante es que en estas Primarias se deberá utilizar lápiz grafito porque es lo que establece la norma legal. Asimismo, los electores pueden saber cuál es su local de votación y su mesa receptora de sufragios ingresando a consulta.servel.cl. ¿Qué pactos van a primarias? Los pactos que tendrán primarias de alcaldes son: Con la letra A: Chile Vamos, que reúne a los partidos Renovación Nacional; Unión Demócrata Independiente; Evolución Política e Independientes. Con la letra B: Contigo Chile Mejor que reúne a los partidos Demócrata Cristianos; Partido por la Democracia; Socialista; Comunista; Radical; Revolución Democrática; Federación Regionalista Verde Social; Comunes; Liberal; Convergencia Social; Acción Humanista e Independientes. Con la letra C: Partido Social Cristiano e Independientes. ¿Quienes pueden votar? Todos los electores que consten en el padrón electoral determinado para las elecciones primarias y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las Elecciones Primarias y los independientes. Los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado NO pueden votar. ¿El rol de vocal es obligatorio? Los vocales deben cumplir con su deber, este no es voluntario es obligatorio, si no se presentan además de arriesgarse a las sanciones que la ley indica, esto es, una multa de entre 2 a 8 UTM (131 mil a 524 mil pesos aproximadamente), ya que sus mesas podrían no instalarse impidiendo el derecho a sufragio.

Tan solo quedan tres días para las primarias 2024 en las que en las que la ciudadanía podrá elegir a los candidatos a gobernadores regionales en Coquimbo y Aysén y para el rol de jefe comunal en casi 6o comunas de todo el país. A pesar de esto no serán como las anteriores elecciones, ya que la principal característica es que no se llevarán a cabo en todo Chile, sino que sólo en comunas y regiones donde los pactos políticos hayan inscrito más de un candidato. Esto convierte a estas elecciones como no obligatorias, aunque si habrá un feriado irrenunciable en zonas donde habrá comicios. Todas las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 08:00 a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar. Un detalle relevante es que en estas Primarias se deberá utilizar lápiz grafito porque es lo que establece la norma legal. Asimismo, los electores pueden saber cuál es su local de votación y su mesa receptora de sufragios ingresando a consulta.servel.cl. ¿Qué pactos van a primarias? Los pactos que tendrán primarias de alcaldes son: Con la letra A: Chile Vamos, que reúne a los partidos Renovación Nacional; Unión Demócrata Independiente; Evolución Política e Independientes. Con la letra B: Contigo Chile Mejor que reúne a los partidos Demócrata Cristianos; Partido por la Democracia; Socialista; Comunista; Radical; Revolución Democrática; Federación Regionalista Verde Social; Comunes; Liberal; Convergencia Social; Acción Humanista e Independientes. Con la letra C: Partido Social Cristiano e Independientes. ¿Quienes pueden votar? Todos los electores que consten en el padrón electoral determinado para las elecciones primarias y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las Elecciones Primarias y los independientes. Los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado NO pueden votar. ¿El rol de vocal es obligatorio? Los vocales deben cumplir con su deber, este no es voluntario es obligatorio, si no se presentan además de arriesgarse a las sanciones que la ley indica, esto es, una multa de entre 2 a 8 UTM (131 mil a 524 mil pesos aproximadamente), ya que sus mesas podrían no instalarse impidiendo el derecho a sufragio.