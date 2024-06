Marta Lagos tras baja participación en las primarias: “Lo que sucedió ayer no fue una elección”

599013680f

“Lo que sucedió ayer no fue una elección”, así evaluó la analista y fundadora de Latinobarómetro y MORI, Marta Lagos, a las primarias municipales realizadas ayer en 60 comunas de nuestro país. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la analista aseguró que “no puede ser que en una sociedad de masas, donde nosotros hemos puesta de vuelta el voto obligatorio, donde van a votar 15 millones de chilenos y en las comunas de La Florida y Puente Alto que son dos de las comunas más grandes de Chile donde hay 300 mil y 360 mil votantes, una persona salga elegida con dos mil 500 votos o con cinco mil votos. Yo creo que nosotros tenemos una crisis de representación muy profunda”. En esa misma línea, Lagos planteó que aunque las primarias son un “mecanismo teóricamente tremendamente potente”, también se necesita “información, competencia, acceso, igualdad de financiamiento y esta elección no contiene todos esos elementos”. “Entonces, el mecanismo es uno tremendamente potente, que sustituye la elección a dedo, pero francamente tener las primarias de ayer y no tener primarias es casi lo mismo, porque la pregunta es cuál es la representación de aquellos que fueron elegidos ayer”, indicó. Asimismo, la analista apuntó a que “la mayor cantidad de votos ayer recogidos fueron de los independientes”. “Casi la mitad de la gente que votó en el pacto Chile Vamos votó por un independiente y el 25% de los que votaron en el oficialismo votaron por un independiente, entonces, la debilidad de los partidos no la puede esconder nadie”, estimó. Consultada, justamente, respecto a los mecanismos que se pueden implementar para fortalecer a los partidos políticos, Lagos señaló que el tema “está en cuestión no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo”. “Ahora, nosotros tenemos una debilidad adicional, que es que nuestra base estructural, nuestra base legislativa, para sostener partidos fuertes, no existe. A nosotros nos falta un sistema electoral que sostenga un sistema de partidos profesional, sin platas negras. Tenemos ahí una caja negra completamente desconocida que se destapó en el año 2015 y que se metió bajo la alfombra. Entonces, no nos vengamos a quejar, a preguntar qué es lo que le pasa a la política”. dijo. “A la política, en primer lugar, le pasa el problema del financiamiento y en segundo lugar la regulación de cómo funcionan los partidos. No puede ser que un señor que fue elegido por el partido A, se retire de ese partido y quiere mantener su poder cómo si siguiera dentro de ese colectivo. Son muchos los aspectos que hay que abordar para poder hacer de los partidos políticos una entidad seria”, afirmó. Finalmente, en cuanto a los malos resultados de la Democracia Cristiana en estas elecciones primarias, la analista aseguró que la DC “se acabó”. “La Democracia Cristiana es un partido en extinción que en esta elección, que es una no elección, demuestra aún más su debilidad. Perdieron Peñalolén, que era un bastión de la DC desde hace 20 años porque la alcaldesa en ejercicio no se pudo poner de acuerdo con el partido respecto de quién era su candidato, entonces decidió dejar su partido para apoyar a un candidato que perdió y la DC puso a otro candidato que también perdió. Al final tú dices: error tras error, tras falla estructural y no se sabe cómo pueden funcionar los partidos así, más allá de la debilidad política que tiene la DC”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

