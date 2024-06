599013680f

ecf3ff4698

Internacional Pablo Lacoste por eliminación del Ministerio de la Mujer en Argentina: “Milei es un ignorante” El analista internacional dijo que el pueblo argentino eligió a su actual presidente para "enderezar la macroeconomía", pero éste "no sabe de ciencia política" y menos sobre temas de género. Para el académico, la ciudadanía "no aguantará todo esto". Diario UChile Lunes 10 de junio 2024 14:57 hrs. Presidente de Argentina, Javier Milei.

Compartir en

Una de las medidas adoptadas por Javier Milei que más revuelo han causado desde que inició su mandato en Argentina es la reciente disolución del Ministerio de La Mujer y Diversidad de Género, los cual estaba contemplado en su política de reducción del tamaño del Estado. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional Pablo Lacoste se refirió a esta política como “una falta de conciencia” ante las estadísticas de femicidios registrados en Argentina el último año. “Es realmente un atraso. Impresionante que los propios políticos están generando esta sensación de impunidad al abuso sobre la mujer”, expresó el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Respecto al estancamiento de los derechos de las mujeres en Argentina, Lacoste se refirió a esto en una visión histórica que ha marcado al continente. “Pasar de la época colonial a una situación de mayor reconocimiento igualitario era un proceso cultural muy lento, donde los sectores más conservadores siempre se van oponiendo”, señaló. Tras ello, apuntó críticamente contra la figura de Milei, a quién calificó como “un ignorante”. “No sabe de ciencia política, no sabe del tema de la mujer, no sabe de relación internacional y no sabe de sociología”, aseveró. “¿Porque llega Milei? No por lo que él piensa del tema de la mujer, sino porque explotó la economía con la hiperinflación e hipercorrupción de los kirchneristas. Entonces toda la enorme ignorancia que él tiene en todos esos ámbitos fue disculpado, la gente se tapó las narices y votó a Milei para que enderece la macroeconomía”, agregó el analista internacional. Además, apuntó que “la sociedad argentina no creo que aguante todo esto”, en relación a políticas como la eliminación del Ministerio de la Mujer. “Por ahora se le aguanta a Milei hasta que resuelva este desastre que hay en la economía, y después de eso se cerrará y vendrá gente razonable a reconstruir el Estado y eso incluye reconstruir el Ministerio de la Mujer”, afirmó Lacoste. No obstante, el analista mencionó que la recuperación de este tipo de instituciones en Argentina pueda estar supeditado al desempeño económico de aquí al próximo año. “La inflación está bajando. Del 25% mensual ahora estamos en un 5% y bajando, que también es un disparate pero por lo menos se va logrando un cierto equilibrio. Hay economistas que dicen que si esto se logra concretar para fin de año, pueda empezar a retomar el crecimiento económico a partir del año que viene”, explicó. “Y si la economía empieza a crecer, empieza a absorberse mano de obra, empieza a bajar la pobreza, después vendrán políticos normales a reconstruir el Estado, a poner nuevamente a funcionar sus funciones esenciales”, aclaró. Revisa aquí la entrevista completa:

Una de las medidas adoptadas por Javier Milei que más revuelo han causado desde que inició su mandato en Argentina es la reciente disolución del Ministerio de La Mujer y Diversidad de Género, los cual estaba contemplado en su política de reducción del tamaño del Estado. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional Pablo Lacoste se refirió a esta política como “una falta de conciencia” ante las estadísticas de femicidios registrados en Argentina el último año. “Es realmente un atraso. Impresionante que los propios políticos están generando esta sensación de impunidad al abuso sobre la mujer”, expresó el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Respecto al estancamiento de los derechos de las mujeres en Argentina, Lacoste se refirió a esto en una visión histórica que ha marcado al continente. “Pasar de la época colonial a una situación de mayor reconocimiento igualitario era un proceso cultural muy lento, donde los sectores más conservadores siempre se van oponiendo”, señaló. Tras ello, apuntó críticamente contra la figura de Milei, a quién calificó como “un ignorante”. “No sabe de ciencia política, no sabe del tema de la mujer, no sabe de relación internacional y no sabe de sociología”, aseveró. “¿Porque llega Milei? No por lo que él piensa del tema de la mujer, sino porque explotó la economía con la hiperinflación e hipercorrupción de los kirchneristas. Entonces toda la enorme ignorancia que él tiene en todos esos ámbitos fue disculpado, la gente se tapó las narices y votó a Milei para que enderece la macroeconomía”, agregó el analista internacional. Además, apuntó que “la sociedad argentina no creo que aguante todo esto”, en relación a políticas como la eliminación del Ministerio de la Mujer. “Por ahora se le aguanta a Milei hasta que resuelva este desastre que hay en la economía, y después de eso se cerrará y vendrá gente razonable a reconstruir el Estado y eso incluye reconstruir el Ministerio de la Mujer”, afirmó Lacoste. No obstante, el analista mencionó que la recuperación de este tipo de instituciones en Argentina pueda estar supeditado al desempeño económico de aquí al próximo año. “La inflación está bajando. Del 25% mensual ahora estamos en un 5% y bajando, que también es un disparate pero por lo menos se va logrando un cierto equilibrio. Hay economistas que dicen que si esto se logra concretar para fin de año, pueda empezar a retomar el crecimiento económico a partir del año que viene”, explicó. “Y si la economía empieza a crecer, empieza a absorberse mano de obra, empieza a bajar la pobreza, después vendrán políticos normales a reconstruir el Estado, a poner nuevamente a funcionar sus funciones esenciales”, aclaró. Revisa aquí la entrevista completa: