Política Diputado Gaspar Rivas ingresa proyecto para un séptimo retiro del 10%: “La gente necesita acceso a su plata” Pese a que tanto el Gobierno como economistas han advertido las repercusiones negativas de la iniciativa, el parlamentario defendió que "aún se mantiene el clamor popular". En RN advierten que en el Congreso no hay los votos para aprobar esa reforma. Bárbara Paillal Martes 11 de junio 2024 18:10 hrs. Vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Gaspar Rivas. Foto: ATON.

Tras el fin de la veda legislativa, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Gaspar Rivas (ex-PDG), ingresó un proyecto que permitiría a los cotizantes un séptimo retiro del 10% desde los fondos previsionales de las AFP. En la argumentación de la iniciativa, el diputado explica que “en vista de que aún se mantiene el clamor popular exigiendo un nuevo retiro de los fondos previsionales, este parlamentario (…) viene en dar cumplimiento a su función de representar el sentir ciudadano y presenta, una vez más, una reforma constitucional que permite un nuevo retiro del 10 % de los fondos previsionales”. Cabe destacar que, en paralelo, son al menos tres las iniciativas que permanecen congeladas en el Congreso Nacional y que esperan ser impulsadas: la del diputado Enrique Lee (Avancemos Chile) que busca un retiro del 10% y hasta del 50% con fines de invertir en una primera vivienda; el que impulsa Pamela Jiles (Partido Humanista); y un tercer proyecto de autopréstamo que permitiría hacer uso de hasta 5 millones de pesos, autoría de Rubén Oyarzo (ex-PDG). Según Rivas, “se va a juntar este proyecto con otras iniciativas de otros parlamentarios que estamos en concordancia con que la gente necesita plata hoy día. Y más que necesita plata, necesita acceso a su plata que es fruto de su trabajo, de su esfuerzo”. “Por lo tanto, tal cuál lo he dicho en retiros anteriores, no tenemos ninguna legitimidad para estarles impidiendo a los chilenos decidir qué hacer con el dinero fruto de su propio esfuerzo”, declaró. La argumentación del proyecto es bastante sencilla sólo específica que “los fondos retirados no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, a excepción del pago de pensiones de alimentos que el cotizante que realiza el retiro adeudare por resolución judicial”. “El Congreso no tiene los votos para aprobar un proyecto del 10%” Uno de los primeros puntos tratados al inicio de la sesión de sala de este martes fue pasar, desde la comisión de Constitución a Economía, el proyecto de retiro de fondos de las AFPs presentado por el primer vicepresidente de la Cámara. Miguel Mellado y Sofía Cid, de la bancada de Renovación Nacional e integrantes de Economía, precisaron que difícilmente pueda verse la iniciativa en el corto tiempo porque se están tratando los proyectos relativos a Permisología y Sernac que cuentan con urgencia del Ejecutivo. El diputado Mellado afirmó que “hay que ser claro con la gente, que no le vendan humo. Las tramitaciones, la prioridad en las comisiones y en la Sala, la tienen los proyectos de ley del Ejecutivo con urgencia. En la comisión de Economía hay una urgencia con el proyecto de Permisología, que lo estamos viendo en doble jornada porque es un proyecto grande, importante y con muchas aristas. Y eso se está votando en particular y tiene urgencia suma y hay que sacarlo de manera rápida”. A juicio del parlamentario por La Araucanía, el proyecto de retiro de fondos desde las AFPs no moverá la aguja en estos dos años de elecciones, “porque la verdad es que el gobierno no tiene, ya lo he dicho públicamente, (…) no tiene interés en el proyecto de retiro. La gran mayoría de los parlamentarios del oficialismo que tú conversas en Sala van a seguir la iniciativa del gobierno, como lo han seguido siempre. Por lo tanto, no hay piso en votos en la Cámara de Diputados y menos en el Senado. Por lo tanto, yo pido que no le vendan humo a la ciudadanía” Mientras, la diputada Cid aclaró que “yo creo que hoy día esto es más que nada dilatar el proceso de un análisis de un proyecto de retiro. Hoy día el Congreso no tiene los votos para aprobar un proyecto del 10%”. En esa línea, relevó que un retiro de fondos causa daños a la economía, como sucedió en el pasado, “si bien la gente recibió su recurso y pudo utilizarlo, al final del día salieron con peores condiciones. Sus sueldos no están alcanzando para llegar a fin de mes, la vida aún es más cara y todo eso va de la mano con la inflación que todos sabemos que fue generada por los retiros”. Cabe recalcar que tanto el Gobierno como economistas de distintas instituciones han advertido efectos negativos en el control del costo de la vida, que tan complejo fue alcanzar producto de los resabios de la pandemia, pero además en las pensiones futuras para la población que tendrá un menor ahorro en sus cuentas.

