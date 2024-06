bdeee99a0b

Nacional Política Renovación Nacional acusa al Partido Comunista de encabezar “operación política de desprestigio” contra Mario Desbordes Para RN, la anunciada querella por parte del INDH no tiene fundamentos. Además, acusan que la acción judicial "no solo representa una falta de criterio y un mal uso político, sino también una extralimitación de sus atribuciones". Diario UChile Martes 11 de junio 2024 16:48 hrs. Ex ministro de Defensa, Mario Desbordes. Foto: Aton.

Por medio de una declaración pública, Renovación Nacional, partido en el que milita el exministro Mario Desbordes, denunció una operación política de desprestigio, “orquestada por el Partido Comunista (PC) en contra del candidato único de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago”. La tienda de Chile Vamos denunció al partido liderado por Lautaro Carmona luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunciara que presentará una querella contra la Corte Suprema, debido a la filtración de chats que revelaron un presunto caso de tráfico de influencias a favor de la magistrada María Teresa Letelier, que involucraría además al ex ministro de Defensa y actual candidato para encabezar la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes. En el comunicado, RN denunció “una operación política de desprestigio orquestada, a nuestro juicio, por el Partido Comunista (PC), en contra del candidato único de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago”. “Mario Desbordes es una persona honesta que ha tenido un desempeño destacado en el mundo privado y en el servicio público”, destacaron. Así, expusieron que “la anunciada querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que no tiene fundamento, no solo representa una falta de criterio y un mal uso político, sino también una extralimitación de sus atribuciones, ya que en esta situación, el INDH no posee ninguna facultad para querellarse”. “Este acto por parte de los consejeros del INDH solo demuestra su complicidad con la alcaldesa Irací Hassler. Es lamentable que una institución tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos se haya convertido en una sede de activismo político de cara a la próxima elección municipal“, dice la misiva. Asimismo, la tienda encabezada por el senador Rodrigo Galilea, condenó “que el Consejo del INDH, con fondos de todos los chilenos, hoy actúa ilegalmente sólo para dañar al mejor candidato que existe para recuperar la comuna de Santiago de la suciedad, desorden y delincuencia que hoy tienen a la comuna destruida y transformada en una agencia de empleos del PC y el Frente Amplio”.

